Unternehmensbeteiligung mit Marketing-Boost: Wie funktioniert Media for Equity?

Im Unterschied zu anderen Firmeninvestitionen wird kein Geld zur Verfügung gestellt, sondern Medialeistungen. Das heißt praktisch, es erfolgt ein Tausch derselben gegen eine Unternehmensbeteiligung.

Beispiel: Die Bewertung eines Start-up-Unternehmens liegt bei 1 Million Euro. Vom Medienhaus wird eine Medienkampagne mit einem Wert von 5 Millionen Euro geboten (= Media wird zu einem 75-prozentigen Discount getauscht). Damit steht ein Deal von 1:4, das Medienhaus erhält eine Beteiligung von 10 Prozent.

Für wen ist Media for Equity interessant?

Start-up-Unternehmen verfügen anfangs nur selten über ausreichende finanzielle Mittel, um eine umfangreiche Werbekampagne zu starten. Gerade in der Anfangszeit ist diese jedoch besonders wichtig, um die Bekanntheit zu steigern. Insbesondere Firmen, die ein starkes Wachstum versprechen, erwecken das Interesse von Media for Equity Investoren. Für Start-ups ist dabei von Vorteil, dass Medienhäuser über viel Know-how im Bereich des Advertisings verfügen. Im Gegensatz zu den klassischen Investoren können sie die Effizienz der eingesetzten Werbemittel bestens beurteilen.

Hilfe bei der Realisierung von Media for Equity

Wer mit dem Gedanken spielt, Media for Equity für das eigene Unternehmen zu nutzen, kann von der langjährigen Erfahrung der MA Media GmbH profitieren . Das Beteiligungsmodell ist komplex, Fachwissen gehört dazu, um den Überblick zu behalten. Die Unterstützung ist vielfältig und beinhaltet beispielsweise:

Ermittlung des jeweils optimalen Mediums wie TV, Print oder Plakatwerbung

Erstellung eines Businessplans

Bewerbung bei einem potenziellen Interessenten

Überprüfung des Media for Equity Vertrages

Durch Unternehmensbeteiligung Schwung in den Betrieb bringen

Das Wachstumspotenzial eines Unternehmens – gleich, ob alteingesessen oder jung – ist zu einem großen Teil von der Werbung abhängig. Immer wieder gehen Firmen aufgrund mangelnder Wettbewerbsfähigkeit oder einer schlechten Wirtschaftslage pleite. Das größte Problem von Start-ups ist, dass sie zwar über die ersten, wichtigsten Geldmittel verfügen, darüber hinaus aber mit einem knappen Budget zu kämpfen haben. Kreditgeber sind nur schwer zu finden, da Jungunternehmer noch keine Erfolge oder aussagekräftige Zahlen vorweisen können. Media for Equity kann eine gute Alternative sein, um Advertising zu finanzieren und dadurch den Betrieb auf Erfolgskurs zu bringen.

Risiken erkennen

Media for Equity stellt eine Chance für Unternehmen dar, das Marketing anzukurbeln. Wie bei allen anderen Geschäfts- bzw. Finanzierungsmodellen gehen jedoch auch Risiken damit einher. Grundsätzlich steigt die Beliebtheit, was jedoch teilweise zu weniger attraktiven Angeboten führt. Jungunternehmer sollte deshalb kritisch bei der Auswahl des Medienhauses sein. Bei eingehender Prüfung eines Vertrages kann sich herausstellen, dass die Gestaltung vor allem zugunsten des Investors geht.

Beispiel: In vielen Fällen setzen Medienhäuser für die Marketing-Bewertung Listenpreise an. Diese werden zur Wertermittlung der Unternehmensanteile herangezogen. Zur kompletten Auszahlung der Listenpreise kommt es jedoch in der Regel nicht. Hingegen steht eine Gewährung von großen Rabatten im Raum. Dadurch erfolgt seitens des Medienbetriebes ein günstigerer Einkauf in das betreffende Unternehmen.

Vergeber von Media for Equity

Am häufigsten wird diese Art der Beteiligung von Ablegern bekannter Medienunternehmen angestrebt. Zu ihnen gehören SevenVentures, das der ProSiebenSat.1-Fernsehgruppe angehört, und die Ströer Media AG. Sie zählt zu den größten Vermarktern von Außen- bzw. Out-of-Home-Werbung. Darüber hinaus steigen die Fondsbeteiligungen beim Investitionsmodell Media for Equity. Verschiedene Gesellschaften beteiligen sich gemeinsam mit einem Medienpaket an einem Fonds. Dieser sorgt für Anteile an lukrativen Start-up-Unternehmen. In Deutschland gibt es beispielsweise die bekannte German Media Pool Venture Capital GmbH. In ihr vereinen sich Medienpartner wie der Plakatwerber Wall AG, die Radiogruppe REGIOCAST sowie die Fernsehsender RTLZWEI und N24.