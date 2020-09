Durchstarten in NRW – Zum sicheren Betrieb mit der DGUV Vorschrift 3

Hierbei handelt es sich um die Vorschrift zur Prüfung, Wartung und Instandhaltung jener elektrischen Maschinen. Besonders für Unternehmensgründerinnen und Gründer ist es wichtig, sich ausführlich mit diesem Themengebiet zu befassen. Denn die Existenzgründung ist der größte Meilenstein eines erfolgreichen Unternehmens.

Fachkräfte zurate ziehen

Um die Prüfung fachgerecht durchführen zu lassen, sollten Sie sich mit einem Experten zusammentun. Zahlreiche Unternehmen bieten die Prüfung elektrischer Anlagen in Nordrhein-Westfalen an. Bei der Überprüfung nach der Vorschrift geht es vor allem darum, in sicheren Schritten die Funktionalität Ihre elektrischen Anlagen und Geräte zu testen. Dabei ist der Prüfer dazu verpflichtet, ein Protokoll nach strikten Auflagen zu verfassen. Achten Sie als Existenzgründer peinlichst darauf, dass diese Protokoll sach- ebenso wie fachgerecht ausgefüllt wird. Schließlich dient dieses Dokument zu Ihrer eigenen Absicherung.

Ein kleiner Einblick

Doch was genau ist die DGUV V3 ? Hierbei handelt es sich zunächst um die Abkürzung für Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung Vorschrift 3. Der Spitzenverband aller gewerblichen Berufsgenossenschaften der Unfallkassen hat es sich zum Ziel gemacht, Arbeitsplätze sicher zu gestalten. Dazu gehört es nicht nur, Regularien aufzustellen, sondern auch in regelmäßigen Abständen deren Einhaltung zu überprüfen. Die Vorschrift 3 soll beispielsweise dazu beitragen, den Mitarbeitenden vor Gefahren an elektrischen Geräten zu schützen . Dabei muss es sich nicht unbedingt um die große CNC-Anlage in der eigenen Fertigungswerkstatt handeln. Auch die Kaffeemaschine in der büroeigenen Küche kann durch einen Kurzschluss zu einer Verletzung der Mitarbeitenden führen. Daher definiert die Vorschrift unterschiedliche Abschnitte: Zum einen die ortsveränderlichen , zum anderen die ortsunveränderlichen Geräte, Anlagen und Maschinen. Die Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel umfasst beispielsweise Bohrmaschinen, welche von A nach B transportiert werden können. Unveränderlich ist beispiwelsie die große Anlage, deren Aufbau nicht innerhalb kurzer Zeit demontiert werden kann.

Der Ablauf der DGUV V3 Prüfung durchschaut

Die Prüfung wird in einem immer wiederkehrenden Muster durchgeführt. Das stellt die Richtigkeit der Prüfung dar und hilft Ihnen, in kurzer Zeit möglichst viele Geräte, Anlagen sowie Maschinen von einer Elektrofachkraft , beispielsweise von e-service-check.de, abnehmen zu lassen. Im ersten Schritt sollten die Geräte genau inspiziert werden. Sichtbare Schäden, wie Kabelbrüche, offene Gehäuse und Ähnliches müssen begutachtet werden. Anschließend gilt es die Funktionalität der Maschinen zu testen. Lassen sich alle gängigen Arbeiten durchführen, ohne dass es zu unerwarteten Fehlfunktionen kommt? Besonderen Fokus sollten Sie hierbei auf die sicherheitsrelevanten Funktionen legen. Schaltet sich die Maschine sofort ab, wenn der Notaus betätigt wird?

Können Lichtschranken oder weitere Sicherheitsvorkehrungen innerhalb weniger Millisekunden auslösen? Sollte dies nicht der Fall sein, geht von der Maschine große Gefahr für alle Mitarbeitenden aus. Zu guter Letzt gilt es Messwerte zu erheben. Dazu nutzt die Elektrofachkraft geeichte Messinstrumente. Im Anschluss bzw. während der Prüfung gilt es, alle Arbeiten zu dokumentieren . Messwerte, Auffälligkeiten oder auch positive Aspekte sind zu notieren. So kann auch in einigen Monaten sicher dargestellt werden, dass es sich bei der Maschine um ein voll funktionsfähig sowie sicheres Arbeitsobjekt handelt.