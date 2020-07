Viele Bürger haben Schulden: Neuanfang nach Corona-Krise

Schnelle Teilnahme am wirtschaftlichen Leben

Überschuldete Verbraucher und Unternehmen sollen keine Angst mehr vor der Insolvenz haben. Je nach persönlicher Lage scheint dieser Schritt eine gute Möglichkeit, um die Schuldenspirale nicht noch weiter zu verschärfen. Ziel ist es, die Bürger wieder aktiv am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Alltag teilhaben zu lassen. Das funktioniert aber nur mit einem kürzeren Insolvenzverfahren.

Aktuell begeben sich die Schuldner nach dem Verfahren in die Wohlverhaltensphase. Beide Teile zusammen dauern bis zu 6 Jahre an, bei vollständiger Tilgung der Verfahrenskosten konnte bisher nach 5 Jahren ein vorzeitiger Antrag auf Restschuldbefreiung gestellt werden. Eine Verkürzung auf 3 Jahre ist möglich, wenn die Verfahrenskosten gedeckt sind und zusätzlich 35 Prozent der Forderungen an die Gläubiger beglichen werden. Genau diese Voraussetzungen sind derzeit im Bundestag im Gespräch.

Die Wohlverhaltensphase bringt jedoch weitere Auflagen mit sich, die dem Schuldner nicht erspart bleiben. Beispielsweise muss er sich um Arbeit bemühen oder weiter in einem zumutbaren und vergleichbaren Job arbeiten. Vermögen aus Schenkungen oder Erbschaft sind zur Hälfte abzugeben. Lotteriegewinne gehen komplett in die Insolvenz mit ein.

Erste Schritte: Überblick verschaffen und Pfändungen prüfen

In erster Linie sollten sich Betroffene einen Blick über die missliche Lage verschaffen. Wie viele Schulden sind wirklich entstanden und sind bereits Pfändungen eingegangen? Statt hier mit kleinen Geldbeträgen auszuhelfen oder erste Rechnungen zu begleichen, ist die gesamte Situation zu überblicken. Kommt es später zu einer Insolvenz, könnten vorher geleistete Zahlungen sogar vom Gläubiger zurückgefordert werden.

Der zweite Schritt betrifft das Bankenwesen. Wie viele Konten zählen zum Vermögen, um welche Konten handelt es sich und wie viel Geld ist darauf verbucht? Liegen bereits Pfändungen vor, muss schnell gehandelt werden. Ein Pfändungsschutzkonto ist zu beantragen, um weiteren Schaden zu vermeiden und das alltägliche Leben noch zu bestreiten. Auf der Webseite guthabenkonto.net wird genau erklärt, wie Kunden ein P-Konto eröffnen , was genau geschützt wird und wie der Freibetrag erhöht werden kann. Familien mit unterhaltspflichtigen Kindern bekommen beispielsweise einen höheren Selbstbehalt auf dem Konto.

Schuldenfalle und Insolvenz vermeiden

Der finanzielle Neustart ist aber nicht immer über eine Insolvenz zu klären. Folgende Tipps helfen vielleicht schon weiter, um die schwierige Corona-Zeit nahezu unbeschadet zu überstehen:

Nach staatlichen Förderungen umsehen

Der Staat gibt aktuell vielen Selbstständigen Unterstützung und Förderung. Auch Private können ihr Einkommen durch Wohngeld oder Kinderzulagen erhöhen.

Budget kennen

Über ein Haushaltsbuch kann schnell das monatliche Budget des Haushalts festgelegt werden. Vielleicht ergeben sich hier schon erste Sparmaßnahmen. Das kann die teure Mitgliedschaft im Fitnessstudio sein oder ein Handyvertrag, der vielleicht nicht voll ausgereizt wird. Im Haushaltsbuch werden alle Einnahmen und Ausgaben notiert und schnell wird klar, welche Kosten wirklich überlebensnotwendig sind.

Mit Bargeld einkaufen

Durch die Nutzung der EC-Karte verlieren viele Bürger den Überblick über ihr Konto. Wer Bargeld nutzt, behält seine Ausgaben besser im Blick. Im Portemonnaie ist sofort zu erkennen, wenn sich das monatliche Budget dem Ende neigt.

Dispo und Kredite vermeiden

Viele Banken bieten ihren Kunden Kredite oder einen angemessenen Disporahmen. Trotz der schwierigen Lage sind neue Schulden jedoch zu vermeiden. Auch bei einer kleinen Finanzierung oder bei sehr günstigen Zinsen bleibt immer die Gefahr bestehen, die Rate im kommenden Monat nicht mehr begleichen zu können. Hier ist die Schuldenspirale vorprogrammiert.

Foto: Pixabay

Verhandlungen mit Gläubigern

Hilfe gibt es bei der Schuldnerberatung , die in vielen Gemeinden als Verein agiert. Das heißt: die Beratung ist kostenfrei und kann von jeder Privatperson in Anspruch genommen werden. Unternehmen müssen sich im Notfall an einen Anwalt wenden. Außerdem sollten Schuldner keine Angst vor den Gläubigern haben. Erste Verhandlungen helfen schon, die Schulden zu stunden oder nur einen Teilbetrag zu zahlen. Das hilft in der Krise enorm wirtschaften und birgt die Chance auf einen echten Neustart ohne Insolvenz.