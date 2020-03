Geschäftliche Visitenkarten: Wichtiger denn je

Die Visitenkarte als kommunikativer Nährboden

Ob beruflich oder privat: Auf ein Geben folgt ein Annehmen und ein Erwidern. So vergewissern sich Menschen ihrer gegenseitigen Anerkennung. Zumindest in Japan wird es bis heute so gehandhabt und als gesellschaftliches Ritual zelebriert. Beim Überreichen der Visitenkarte findet eine Öffnung dem anderen gegenüber statt; einhergehend mit der Erwartung, dass das Gegenüber sich ebenfalls öffnet. Das Austauschen von Visitenkarten ist daher auch im Zeitalter der Digitalisierung immer noch gängige und wichtige Praxis – und wird es vermutlich auch bleiben. Das Zeremoniell des Visitenkartenaustauschens verwandelt eine nüchterne Transaktion in eine Beziehung.

Hinzu kommt: Eine edle Visitenkarte wird nicht jedem übergeben. Sie ist damit ein Ausdruck der Wertschätzung. Die Botschaft lautet: Erinnere dich an mich! Dazu hinterlasse ich dir, wie ich heiße und wie du mich erreichen kannst. Das ist etwas Persönliches, etwas Wertvolles – es verspricht Erreichbarkeit ebenso wie Verbindlichkeit. Ein solch verbindliches Wir-Gefühl lässt sich gestisch und haptisch offenbar deutlich besser bekräftigen als durch eine ungreifbare digitale Nachricht.

Dementsprechend ist auch die Übergabe der Visitenkarte in gewissem Rahmen formell geregelt. Man überreicht seine Visitenkarte grundsätzlich im Stehen, im Zuge des gegenseitigen Sich-Vorstellens. Damit findet auch eine Verortung der eigenen Position gegenüber Dritten statt. Visitenkarten funktionieren somit im übertragenen Sinne auch wie die Schulterklappen beim Militär – sie geben Auskunft über beruflichen Titel, Rang und Status . Damit markieren sie auch einen sozialen Ort und geben Orientierung im beruflichen und sozialen Gefüge.

Visitenkarten sind Teil der Corporate Identity

Visitenkarten sind außerdem ein wichtiger Teil des Unternehmens-Brandings. In ihrer inhaltlichen und optischen Gestaltung fügen sie sich stets in die Corporate Identity der Firma. So ist auch der Name des Mitarbeiters auf der Visitenkarte üblicherweise kleiner geschrieben als der des Unternehmens. Für das Unternehmen selbst sind Visitenkarten kleine Ausrufezeichen, die sich in essenziellen Details zu den Karten anderer Unternehmen unterscheiden, in bestimmten Aspekten hervortun oder zurücknehmen: Sei es in der Feinheit der Typografie, in der Stärke und Beschaffenheit des Papiers oder in der Präsentation des Logos. Visitenkarten bieten auf einem kleinen Stückchen Karton, im 55x85-Format einer Kreditkarte, eine repräsentable Bühne für die Unternehmens-Persönlichkeit. Und als solche sollten sie behandelt werden.

Tipps für die Verwendung und Gestaltung von Visitenkarten

Eine Papierstärke von mindestens 300 Gramm sollte es schon sein, damit die Visitenkarte hochwertig wirkt . Die Schriftart sollte möglichst klar und geradlinig sein, um den seriösen Eindruck zu vermitteln und die Lesbarkeit zu gewährleisten. Außerdem gilt: Weniger ist mehr. Mit einer überfüllten Visitenkarte fühlt man sich eher belastet als beschenkt. Eine reduzierte, gut gestaltete, handschmeichelnde und stilvolle Visitenkarte spricht dagegen für Unaufdringlichkeit, Geschmack und Kompetenz. Es lohnt sich daher, in Visitenkarten mit hochwertigen Papiersorten, Veredelungen und weiteren Gestaltungsoptionen zu investieren.

Ein kleiner Tipp für die Etikette: Visitenkarten schonend aufbewahren und stets im Stehen übergeben. In Japan sind die Regeln noch strenger: Die Visitenkarte nur an den Ecken anfassen, dabei das Firmenlogo keinesfalls mit den Händen oder Fingern verdecken.

Visitenkarten im Zeitalter der Digitalisierung

In den Druckereien ist die Nachfrage nach Visitenkarten weiterhin groß; simultan steigt sowohl die Anzahl an gedruckten Visitenkarten als auch die Anzahl der Druckaufträge. Diese Entwicklung lässt erkennen, dass Visitenkarten häufiger aktualisiert oder verändert werden. Das immerhin ist eine Veränderung, die dem schnellen Takt des digitalen Lebens entspricht.

Auch die Inhalte der Visitenkarten haben sich verändert: Die „com-Karte“ beispielsweise lenkt die Aufmerksamkeit unmittelbar auf die Homepage des Unternehmens, die alle wichtigen Kontaktinformationen vereint. Ein aktueller Trend ist außerdem die NFC-Visitenkarte mit integriertem Mikrochip: Wird eine solche NFC-Visitenkarte an ein Smartphone gehalten, sind zusätzliche Inhalte abrufbar. Wirklich relevant dürften Visitenkarten mit solchen technischen Finessen jedoch nur für einige spezielle Branchen sein.