Bundesbürger suchen verstärkt nach alternativen Anlagemöglichkeiten

Nun, dass es eine der einfachsten und bequemsten Möglichkeiten ist um sein Geld für sich arbeiten zu lassen ist kann wohl kaum bestritten werden. Doch gerade die Sicherheit hat, in Bezug auf eine auskömmliche Renditenauszahlung, in den letzten Jahren in den Augen vieler Bundesbürger extrem gelitten. Dieses mangelnde Vertrauen in die bisherigen Anlagemöglichkeiten hat dazu geführt, dass immer mehr Deutsche Ihre Ersparnisse in alternative Anlagemöglichkeiten investieren.

Verschiedene Alternativen als Geldanlagen

Der Aktienhandel, früher größtente ils eher skeptisch betrachtet, wird mittlerweile eine Investmentmöglichkeit über die sich immer mehr Bundesbürger informieren.Aber nicht nur für ausgefuchste Börsenprofis ist Aktienanteile kaufen auf Online-Plattformen mittlerweile längst nicht mehr etwas für ausgewachsene Profis. Auch normale Haushalte nutzen immer mehr die Möglichkeit mit Hilfe diverser Onlineplattformen eine bessere Rendite für die eigenen Ersparnisse herauszuholen. Auch ein höheres Verlustrisiko im Vergleich zu den bisher so beliebten Risiko- und Lebensversicherungen wird aufgrund der Aussicht auf eine höhere Rendite billigend in Kauf genommen.

Aber natürlich setzt nicht jeder seine Rücklagen für derartige Investments ein. Viele Deutsche suchen nach Anlagemöglichkeiten bei denen sie weitaus weniger Risiko haben und trotzdem mit einem guten Gewinnzuwachs rechnen können. Fündig werden sie auch in diesen Fall in einem Bereich der noch vor gar nicht so langer Zeit von vielen Bundesbürgern oft eher skeptisch gesehen wurde - dem des Geldverleihs. Onlinekreditvermittler wie Auxmoney freuen sich seit Jahren über eine beständig steigende Zahl an Kreditanbietern. Dabei geht es nicht einmal um besonders hohe Beträge. Schon mit kleinen Einlagen von wenigen hundert Euro können Investoren hier unter Umständen durchaus profitable Erträge erhalten. Das Risiko sein mühsam Erspartes auf einen Schlag zu verlieren kann hier also vergleichsweise geringgehalten werden.

Auch eine andere Form von Investition und Geldsparanlage steht vermehrt im Vordergrund: Sogenannte Genossenschaftsbeteiligungen. Dabei geht es aber nicht um Anteile an deutschlandweit tätigen Kreditinstituten wie der Volksbank eG oder um reine landwirtschaftliche Genossenschaften, sondern um kleinere und oft neu gegründete Unternehmen. Eines dieser Unternehmen ist zum Beispiel die Imkergenossenschaft Teutoburger Wald eG. Der Schwerpunkt hier ist die Unterstützung der ortsansässigen Imker beim Verkauf Ihres Honigs. Zudem bevorraten Sie Ausrüstung und Bedarfsmaterial für Hobby- und Berufsimker. Interessierte die sich mit Ihren Kapitalanlagen in derartige Betriebsformen einbringen. Sichern sich langfristig nicht nur eine stattliche Rendite, sondern unterstützen zusätzlich noch Natur und Umwelt .

Gründe für den Wandel bei Kapitalanlagen

Das Kapitalanlagen, abseits von Fonds und Versicherungen, immer mehr Beachtung finden ist unbestreitbar. Die Gründe dafür sind aber bei weitem nicht so offensichtlich wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Natürlich sind bestimmte Ereignisse wie der beschlossene Mietdeckel für Berliner Immobilien oder die Politik der EZB mit der Einführung der Negativzinsen durchausschlüssige Gründe um nach Alternativen zu den bisherigen Sparmöglichkeiten zu suchen. Doch die Abwanderung von den “Standardsparmodellen” begann schon viel Jahre früher und hatte auch nicht immer so offensichtliche Gründe. Einer davon war zum Beispiel die Etablierung von Onlineplattformen für den Aktienhandel. Plötzlich konnte – und kann auch heute noch – jeder Bundesbürger ohne großen Aufwand Aktien mit geringen Mindesteinlagen bequem von Zuhause aus handeln. Der umständliche Gang zur Hausbank entfällt, ebenso wie mögliche Mindesteinlagesummen von mehreren tausend Euros. Zudem entstanden in den letzten zehn Jahren neue Investitionsmöglichkeiten. Eine davon waren zum Beispiel die Digitalen Währungen , oft auch als Kryptowährungen bezeichnet. Deren bekannteste Währung ist der Bitcoin. Dieser wird mittlerweile vielerorts sogar als Zahlungsmittel akzeptiert und ist eine sehr gefragte Investitionsmöglichkeit, trotz nicht unerheblicher Risiken. Aber es gibt auch neue Kapitalanlagemöglichkeiten die gewissermaßen eine Art alternative zu Aktien darstellen. Die Rede ist hier von sogenannten CFD`s. Hierbei wird gewissermaßen auf die zu erwartende Kursentwicklung in kurzen Zeitspannen “gewettet” Ebenfalls nicht ohne Risiko sind auch hier allerdings bei Erfolg durchaus hohe Renditen zu erreichen.

Insgesamt muss man wohl sagen, dass der Bereich der Anlagemöglichkeiten deutlich vielfältiger und umfangreicher geworden ist. Die Schwierigkeiten in der aktuellen Finanzpolitik sorgen nur dafür, dass immer mehr Menschen in Deutschland bereit sind sich mit den verschiedenen Kapitalanlagen und ihren Chancen und Risiken auseinanderzusetzen. Gerade im Bereich der Wettbewerbsfähigkeit ist diese Entwicklung gerade von Seiten der neuen Anbieter eigentlich nur zu begrüßen.