Gold als Wertanlage - lohnt sich die Investition?

Goldkurs unterliegt erheblichen Schwankungen

In der Vergangenheit hat Gold im Durchschnitt weniger an Wert gewonnen als beispielsweise Aktien und andere Wertanlagen. Da der Goldpreis vor allem durch die Nachfrage gesteuert wird, unterliegt der Goldkurs erheblichen Schwankungen. Anders als bei Aktien gibt es bei Edelmetallen keine innere Wertentwicklung. Die Schlusskurse im Späthandel werden für Wertpapiere regelmäßig bekanntgegeben. Auch über die aktuellen Goldpreise kann man sich in den Medien informieren. Da die Goldreserven weltweit begrenzt sind, besitzt das Edelmetall langfristig einen gewissen Sachwert. Die Vorräte an physischem Gold sind allerdings nicht beliebig ausdehnbar. Seit Jahrtausenden gilt Gold in Form von Goldbarren oder wertvollen Schmuckstücken als Inbegriff für Wohlstand und Luxus. Während früher ausschließlich Reiche oder Adelige Gold besaßen, verfügen inzwischen auch Millionen Normalbürger über Goldschmuck. Allerdings hängt der Wert des Goldes entscheidend von der Qualität ab. Beim Goldankauf werden sowohl Schmuckstücke als auch Edelmetalle in Form von Barren angenommen. Da bei Ankäufen von Edelmetallen auch die Verarbeitung des Goldes berücksichtigt wird, erhält man in der Regel mehr als den reinen Goldpreis . Häufig orientiert sich der Goldankauf an den aktuellen Börsenpreisen, sodass mit überdurchschnittlichen Renditen gerechnet werden kann. Gold enthält einen geringen Anteil anderer Metalle wie Silber, Nickel, Kupfer oder Zink. Diese Metalle werden mit Gold verschmolzen, damit Härte und Formbarkeit verändert werden können. Der Goldanteil solcher Legierungen, die in das Goldstück geprägt werden, entspricht dem Gewichtsanteil in Promille. Bei der Prägung "333" bestehen 333 von 1.000 Gewichtsanteilen aus reinem Gold. Die gängigsten Goldlegierungen bei Schmuckstücken sind 585, 750 und 900.

Private Goldreserven oder spezielle Goldsparpläne?

Die unterschiedlichen Legierungen können von Scheideanstalten wieder getrennt werden, sodass die Möglichkeit besteht, aus eingeschmolzenem Goldschmuck Barren herzustellen. Das knappe Edelmetall gilt als sichere Wertanlage . Bei einer Anlage in physischem Gold können Anleger sich für eine Anlageform von Goldmünzen oder Goldbarren oder für eine Goldanlage mittels Finanzprodukten entscheiden. Goldbarren sind in verschiedenen Größen, die von einem Gramm bis zu einem Kilogramm reichen, zu finden. Es wird jedoch empfohlen, kleinere Barren zu erwerben, da sich der Verkauf kleinerer Anteile einfacher gestaltet. Das teure Edelmetall sollte allerdings nicht zu Hause gelagert werden, sofern kein geeigneter Safe vorhanden ist. Wenn private Goldreserven in einem Bankschließfach deponiert werden, müssen die durch die Schließfachmiete anfallenden Kosten berücksichtigt werden. Außerdem ist vorher zu klären, in welcher Höhe der Inhalt des Schließfachs versichert ist. Falls diese Deckung nicht ausreicht, ist eventuell eine zusätzliche Schließfachversicherung sinnvoll, für die ebenfalls Kosten fällig werden. Von zahlreichen Geldinstituten werden spezielle Goldsparpläne angeboten, die einen Lieferanspruch auf Gold in physischer Form enthalten. Wer auf den Besitz physischer Goldreserven verzichten möchte, kann Gold auch in Form von Aktien und Aktienfonds anlegen. Ob die Investition in Gold sich langfristig lohnt, hängt von der künftigen Preisentwicklung auf den Märkten ab. Eine zuverlässige Vorhersage über den Goldpreis ist selbst durch Fachleute nicht möglich, sodass es sich empfiehlt, lediglich einen Teil der eigenen finanziellen Ressourcen in Gold anzulegen.