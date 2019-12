So kommen Familien mit wenig Geld aus

Wer beispielsweise nach einer betriebsbedingten Kündigung nicht sofort einen neuen Job finden kann, muss erst einmal mit sehr wenig Geld auskommen. Und falls sogar ein Kredit läuft, verschlimmert das die Lage noch einmal deutlich. In diesem Artikel wollen wir erklären, wie sich das Beste aus so einer Situation machen lässt und wie die monatliche Belastung reduziert werden kann.

Eine Übersicht über die Ausgaben bekommen

Wer seine monatlichen Kosten kurzfristig reduzieren muss, sollte sich erst einmal einen Überblick über die regelmäßigen Ausgaben verschaffen. Das kann beispielsweise durch die Führung eines Haushaltsbuchs gelingen. Dort werden alle Ausgaben eingetragen. Bereits nach wenigen Tagen oder einer Woche kann man Bilanz ziehen und schauen, wo in Zukunft möglicherweise weniger Geld ausgegeben werden kann. Im Anschluss daran kann man das Budget für die kommenden Wochen und Monate planen und einen Weg finden, um mit dem verfügbaren Einkommen auszukommen.

Den Bezug von Sozialleistungen prüfen

Wenn man in der Vergangenheit gutes Geld verdient hat und plötzlich seinen Job verliert, wird man nicht unbedingt sofort an den Bezug von Sozialleistungen denken. Dabei haben die meisten Arbeitnehmer nach dem Verlust ihres Arbeitsplatzes einen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Wer nicht zum Bezug von Arbeitslosengeld berechtigt ist, kann in vielen Fällen Harzt IV beziehen. Wertvolle Tipps zu den Anträgen und Tipps für die Wahl des richtigen Ansprechpartners bei Problemen gibt es übrigens hier . Nicht immer arbeitet die zuständige Behörde korrekt. Dann ist es gerade in einer angespannten finanziellen Situation wichtig, trotzdem zu seinem Recht zu kommen.

Die Fixkosten minimieren

Solange man ein gutes Gehalt bezieht, sind hohe Fixkosten kein Problem. Neben der Miete zahlt man für gewöhnlich noch für Strom, Wasser, das Handy und diverse Versicherungen. An der Miete lässt sich kurzfristig nur selten etwas ändern. Doch bei den anderen Punkten kann man oft Geld sparen. So gibt es häufig Schlupflöcher, um den Stromvertrag zu kündigen und zu einem günstigeren Anbieter zu wechseln. Versicherungen lassen sich oft nur zu einem bestimmten Zeitpunkt kündigen. Meist handelt es sich um eine Kündigungsfrist von drei Monaten zum Jahresende. Trotzdem ist es manchmal möglich, eine andere Lösung zu finden. Ein Gespräch mit der Versicherung hilft weiter.

So gehen Sie bei zu hohen Kreditraten vor

Falls Sie einen Kredit aufgenommen haben und diesen nun nicht mehr bedienen können , kann das sehr ungemütlich werden. Denn die Banken finden nahezu immer einen Weg, um an ihr Geld zu kommen. Besonders unangenehm wird es für die Schuldner, die die Raten einfach nicht mehr bezahlen. Dann dauert es nicht mehr lange, bis der Gerichtsvollzieher klingelt. Das verursacht weitere Kosten und ruiniert die Kreditwürdigkeit nachhaltig.

Allerdings gibt es fast immer einen Weg, um eine akzeptable Lösung zu finden. Dafür ist es nur wichtig, dass der Schuldner rechtzeitig auf den Gläubiger zugeht und das nicht erst dann tut, wenn die Mahnungen im Briefkasten sind. Sollten die Zahlungsschwierigkeiten nur vorübergehend bestehen, sind viele Banken bereit die Rate für einen oder wenige Monate auszusetzen, bis wieder mehr Geld zur Verfügung steht. Manchmal kann die Laufzeit angepasst werden, um die monatliche Belastung zu senken.

Mit einer offenen und ehrlich Kommunikation lässt sich fast immer ein Weg finden, denn die Banken haben ein großes Interesse daran, dass der Kredit mit wenig Aufwand ihrerseits getilgt wird.