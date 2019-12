Unwetter-Bilanz: Schäden durch Blitz und Sturm in Höhe von über einer Milliarde Euro

Hauptverursacher: Sturm und Hagel

Wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilte, entfielen 730 Millionen der 1,3 Milliarden Euro auf Schäden an Wohngebäuden. 660 Millionen oder ungefähr 90 Prozent davon waren Sturm- und Hagelschäden – allein die beiden Märzstürme „Dragi“ und „Eberhardt“ verursachten Schäden in Höhe von ca. 300 Millionen Euro.

Die versicherten Gebäudeschäden blieben damit etwas unter dem langjährigen Halbjahresdurchschnitt von etwa 800 Millionen Euro.

Schäden in Höhe von 25 Millionen Euro durch Starkregen

Rund 25 Millionen Euro mussten die Versicherer für die Beseitigung von Schäden durch den Starkregen im Juni 2019 zur Verfügung stellen. Starkregen zählt zusammen mit Überschwemmungen und Erdgefahren zu den „erweiterten Naturgefahren“. Sie sorgten im ersten Halbjahr 2019 für Schäden in Höhe von 70 Millionen Euro – was vergleichsweise wenig ist. Zum Vergleich: Der Halbjahresdurchschnitt liegt bei etwa 140 Millionen Euro.

Im Jahr 2016 betrugen die Schäden durch Überschwemmungen noch 940 Millionen Euro, 2017 waren Starkregen und Hochwasser für Schäden in Höhe von etwa 300 Millionen Euro verantwortlich.

Ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen: Kraftfahrzeuge

An Kraftfahrzeugen wurden im ersten Halbjahr 2019 Unwetterschäden in Höhe von rund 550 Millionen Euro verursacht – zehn Prozent mehr als der langjährige Halbjahresdurchschnitt. Laut GDV waren vor allem Fahrzeughalter in Süddeutschland von Blech- und Glasschäden an Kraftfahrzeugen betroffen.

Wichtig: Die Elementarschadenversicherung

Wer seine Immobilie gegen Erdrutsche, Hochwasser, Starkregen und andere Naturgewalten optimal versichern will, muss eine Elementarschadenversicherung abschließen – eine Wohngebäudeversicherung ist nicht ausreichend.

Die Elementarschadenversicherung schützt Immobilienbesitzer vor den finanziellen Folgen von Erdrutschen, Hochwasser, Lawinen und Rückstauschäden. Letztere treten zum Beispiel auf, wenn sich bei Starkregen die Kanalisation sehr schnell füllt und das Regenwasser die umliegenden Oberflächen flutet. Vor dem Hintergrund vermehrter Starkregenkatastrophen in den vergangenen Jahren ist ein solcher Rückstau für viele Immobilien und Grundstücke ein ernstzunehmendes Risiko.

Eine Elementarschadenversicherung (auch: Naturgefahrenversicherung) kommt im Schadensfall für Reparaturen, Sanierungen und Trockenlegungen auf. Die Schadensregulierung kann sogar den Neubau eines unwiderruflich zerstörten Gebäudes ermöglichen. Kosten für eine vorübergehende Bleibe während der Renovierung oder des Neubaus können mitversichert werden, ebenso wie etwaige Mietausfälle.

Eine Elementarschadenversicherung lässt sich auch nachträglich als zusätzliches Modul zu einer bestehenden Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung abschließen. Die Versicherer verlangen in der Regel eine Selbstbeteiligung.

Hausbesitzer unterschätzen Risiko

Viele deutsche Immobilienbesitzer unterschätzen die Gefahr durch Extremwetter, wie eine Erhebung von Swiss Life Select zeigt. Das Unternehmen berät seine Kunden in Finanz- und Versicherungsfragen. Laut der repräsentativen Studie von Swiss Life Select halten 54 Prozent der Befragten Schäden an ihrem Haus für nicht oder eher nicht wahrscheinlich. Das deckt sich mit den Erkenntnissen des GDV, die zeigen: 57 Prozent der Hausbesitzer haben keine Elementarschadenversicherung abgeschlossen – im Ernstfall könnte ihnen in finanzieller Hinsicht das Wasser schnell bis zum Hals stehen.