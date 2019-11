Buchhaltung für Existenzgründer, Freiberufler und Kleinunternehmer

Wieso lohnt sich eine Buchhaltungssoftware?

Jedes Unternehmen muss über eine organisierte, zuverlässige und vollständige Buchhaltung verfügen. Das ist eine Grundvoraussetzung, um zukunftsfähig zu sein. Da Gesetze und Vorschriften regelmäßig verändert oder verbessert werden, lohnt sich eine umfangreiche Buchhaltungssoftware mit all ihren Funktionen , um immer auf dem neusten Stand zu sein. Außerdem ist solch eine Anwendung extrem praktisch, effizient und auch schneller.

Was sollte diese Software können?

Das ein Kleinunternehmen nicht mit einem Millionenkonzern verglichen werden kann liegt auf der Hand. Allerdings unterstehen beide der Buchführungspflicht, jedoch mit unterschiedlichen Auflagen. Um für das eigene Unternehmen die beste Software zu finden ist es ratsam, sich umfassend zu informieren. Es gilt die eigenen Bedürfnisse und Geschäftsstrukturen zu untersuchen und zu bewerten. Folgende Faktoren sollten bei der Wahl der richtigen Software beachtet werden:

Firmengröße

Unternehmensform

Mitarbeiterzahl

Kapital

Je nachdem welche Faktoren auf das Unternehmen zutreffen sind unterschiedliche Steuervorschriften zu beachten. Außerdem muss sich stets an die Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff kurz GoBD gehalten werden. Auch die einzelnen Zahlungsvorgänge und der Budgetrahmen setzen der Angebotsauswahl individuelle Grenzen. Dennoch gibt es einige Basisfunktionen, die für Kleinunternehmer aller Art von immenser Bedeutung sind:

Automatisierte Rechnungserstellung

Dieses Tool ermöglicht, dass anhand der Daten aller Kunden je nach Verwendungszweck eine individualisierte Rechnung generiert werden kann. Wichtige Informationen müssen nicht mehr per Hand eingetragen und aktualisiert werden. Das System erkennt die verschiedenen Umsatzsteuersätze oder spezielle Rabatte, beispielsweise für Stammkunden.

Regelmäßige Mahnungserinnerung

Gerade bei Kleinunternehmern, die alles alleine managen, kann schnell einmal eine Zahlung untergehen. Die Buchhaltungssoftware erinnert den Geschäftsführer an ausstehende Rechnungen im Voraus und vermeidet dadurch etwaige Mahnungen sowie Mahnkosten.

Gehälter und Löhne berechnen

Eine grundlegende Aufgabe der Buchhaltung ist die Berechnung der Gehälter und Löhne. Hat ein Kleinunternehmer Mitarbeiter, ist dieses Tool der Buchhaltungssoftware unverzichtbar. So können alle Steuervorschriften korrekt eingehalten und die exakten Sozialversicherungsbeiträge errechnet werden.

Aufbewahrungsfristen einhalten

Ist die Finanzprüfung abgeschlossen verlieren Unternehmer einige Dokumente gerne mal aus den Augen. Dabei gerät oft in Vergessenheit, dass selbst wenn das Finanzamt die Dokumente geprüft und freigegeben hat, eine Aufbewahrung durch das Unternehmen gewährleistet sein muss. Denn die Steuerbehörde kann jederzeit auf eine Nachkontrolle bestehen. So müssen zum Beispiel Jahresabschlüsse oder Buchungsbelege zehn Jahre lang asserviert werden. Mit der Buchhaltungssoftware werden alle Dokumente digitalisiert, sodass nichts mehr verloren geht und alles lange genug verwahrt wird.

Schnittstelle zu ELSTER und DATEV

Die Schnittstelle zum Finanzamt stellt ELSTER her. Mit diesem Programm wird seit 2005 die für Unternehmen verpflichtende elektronische Übermittlung der Steuerdaten vereinfacht. Die Buchhaltungssoftware sollte im besten Fall direkt online mit dem Finanzamt verbunden sein. Dadurch wird die Umsatzsteuervoranmeldung ein Kinderspiel und Säumniszuschläge aufgrund verpasster Fristen erübrigen sich ebenfalls. Für Unternehmer die ihre Steuererklärung selbst machen, aber den Jahresabschluss nochmals von einem Steuerberater prüfen lassen, rentiert sich der DATEV-Zugang. Dieser ermöglicht die Übermittlung aller wichtigen Daten und Dokumente an den Steuerberater. Dieser kann per Freigabe durch das Unternehmen neue Dokumente hinzufügen sowie bereits bestehende ganz einfach bearbeiten.

Clouddienste

Die Cloudlösungen der Buchhaltungssoftwares ermöglichen jederzeit einen Zugang von überall aus. Gerade Kleinunternehmer, die häufig unterwegs sind, können jederzeit auf ihre Dokumente zugreifen. Dadurch gehen keinerlei Informationen verloren und neue können jederzeit hinzugefügt werden. Auch dem Steuerberater kann das Programm geöffnet werden oder das Bankkonto kann verknüpft werden.

Welche Software ist die richtige für das eigene Unternehmen?

Generell ist beim Kauf einer Buchhaltungssoftware immer auf die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu achten, nur wenn diese klar definiert sind kann das gewählte Produkt mit seinen Funktionen auch den Anforderungen entsprechen. Vorsicht ist bei kostenlosen Produkten geboten, da deren Anbieter oftmals keine steuerrechtliche Zuverlässigkeit garantieren können, wie es kostengebundene Lizenzprodukte tun. Stimmen die Funktionen der Buchhaltungssoftware mit den Ansprüchen des Unternehmens überein, ist das Produkt eine gute Wahl und ein angemessenes Hilfsmittel.