Wie können deutsche Unternehmen die Zukunft Europas besser mitgestalten, in welchen Bereichen wünschen sich die Firmen mehr Engagement seitens der EU? Um das herauszufinden, hat die Stiftung Familienunternehmen für die Studie „Wirtschaftspolitik für eine starke EU – Jahresmonitor der Stiftung Familienunternehmen “ 1.431 Betriebe aus unterschiedlichsten Branchen befragt. Darunter familiengeführte Betriebe wie auch Nicht-Familienunternehmen unterschiedlicher Größe.

Das Ergebnis: 86 Prozent der befragten Firmen sind der Meinung, dass die EU politisch mehr leisten muss, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit des EU-Wirtschaftsraums zu garantieren. Von den 500 größten Familienunternehmen in Deutschland unterstreichen sogar über 95 Prozent die Forderungen nach stärkerer finanzieller Entlastung. Die Wirtschaftsreformen der vergangenen Jahre werden indes kritisch betrachtet, bestimmten Maßnahmen stehen die Unternehmen skeptisch gegenüber: Rund die Hälfte der Befragten lehnt einen EU-weiten Mindestlohn sowie eine europäische Arbeitslosenversicherung ab.

„Andere Volkswirtschaften ziehen an uns vorbei “

Rainer Kirchdörfer, Vorstand der Stiftung Familienunternehmen, hat folgende Erklärung für die wirtschaftliche Situation Europas: „In den vergangenen Jahren ging der Fokus unter dem Eindruck von Flüchtlings- und Währungskrisen verloren. Doch die Welt hat sich weitergedreht, andere Volkswirtschaften ziehen an uns vorbei.“ Kirchdörfer ergänzt: „Nur eine wettbewerbsfähige EU mit starken und agilen Unternehmen kann auf Dauer mit anderen Staaten mithalten.“

Keine weiteren Mitgliedstaaten, mehr Klima- und Umweltschutz

Mehr als die Hälfte der Unternehmen lehnt die Aufnahme neuer Länder in die EU ab. Die Eurozone solle nicht in die Breite, sondern in die Höhe wachsen – und mit den vorhandenen Nationen wirtschaftlich stabiler werden. Allerdings sprechen sich zwei Drittel der Firmen für weitere Freihandelsabkommen mit Drittstaaten aus. 60 Prozent wünschen sich zudem, dass sich die EU stärker für Umwelt- und Klimaschutz einsetzt.

Deutsche Unternehmen stehen zu Europa

„Eine handlungsfähige Europäische Union ist wichtiger denn je“, postuliert Rainer Kirchdörfer von der Stiftung Familienunternehmen. Das ist auch den Familienunternehmen bewusst. Große und kleine Familienunternehmen in NRW und anderen Bundesländern wie der Wurst-Spezialist Schwarz Cranz aus Niedersachsen sorgen sich um die Entwicklung der Weltwirtschaft. Sie sind daran interessiert, was mit Europas passiert, und möchten mehrheitlich die Zukunft der EU mitgestalten. Knapp ein Drittel würde daher gern engere Kontakte zu den EU-Parlamentariern in Brüssel und Straßburg pflegen.