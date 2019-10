Autokredite in Deutschland: Rückläufige Nachfrage bei Neuwagen!

Bei gebrauchten Fahrzeugen sieht der Trend anders aus. Derzeit entscheiden sich mehr Menschen dazu, einen Gebrauchtwagen zu finanzieren, als es bei Neuwagen der Fall ist. Insgesamt werden rund 38% aller Fahrzeuge (Neuwagen und Gebrauchtwagen betrachtet) über einen Kredit finanziert.

· Autokredite werden in Deutschland besonders häufig aufgenommen

· Privatpersonen sowie Firmen nutzen Autokredite

· Gebrauchtwagen, als auch Neuwagen können finanziert werden

· Die GfK sagt den Krediten eine positive Zukunft voraus

Die Anzahl der Kredite, mit denen Autos finanziert werden, ist im Vergleich zum Jahr 2018 leicht gestiegen. Das bedeutet, dass insgesamt Summen von mehr als 190 Milliarden Euro in die Kreditfinanzierung von Fahrzeugen investiert wird. Nicht nur Privatpersonen, sondern auch Unternehmen entscheiden sich dazu, ihre Fahrzeuge über Kredite zu finanzieren, zumal die Zinsen hier auch bestens abgeschrieben werden können.

Autokredite stellen den häufigsten Kreditgrund in Deutschland dar

Wer sich die Statistik auf Kreditrechner.com anschaut, weshalb Kredite in Deutschland aufgenommen werden, der wird feststellen, dass vor allem der Autokauf einen Grund darstellt, weshalb Menschen einen Kredit aufnehmen. Neuwagen und vor allem aber auch Gebrauchtwagen werden immer häufiger über einen Kredit finanziert. Die GfK geht davon aus, dass für die Finanzierung von Neuwagen und Gebrauchtwagen nach wie vor eine stabile Kreditnutzung vorherzusagen ist. Somit lässt sich sagen, dass auch in der Zukunft Autokredite in Deutschland eine wichtige Rolle spielen und aktiv von den Kreditnehmern in Anspruch genommen werden.

Bevor ein Autokredit abgeschlossen wird, ist es zu empfehlen, einen Kreditvergleich zu vollziehen. Auf Kreditrechner.com kann dieser Vergleich bequem und einfach direkt über das Internet vollzogen werden. Die Berechnung der Kreditangebote ist vollkommen kostenfrei und unverbindlich. Es ist lediglich notwendig, dass man die Kreditsumme sowie als auch die Laufzeit des Kredites in Jahren angibt. Kurz darauf berechnet der Rechner unterschiedliche Autokredite, die bei führenden Banken aufgenommen werden können.

Wozu werden Ratenkredite in Deutschland aufgenommen?

Eine Umfrage der GfK hat ergeben, dass Ratenkredite in Deutschland zu 31% zur Finanzierung von Neufahrzeugen verwendet werden und zu 28% zur Finanzierung von Gebrauchtwagen. Damit stellt der Kauf eines Fahrzeuges mit die häufigsten Gründe dar, weshalb Kredite aufgenommen werden. Möbel und Küchen sowie Einrichtungsgegenstände machen etwa 17% aller Finanzierungen aus, die abgeschlossen werden.

· 31% der Ratenkredite werden zur Finanzierung von Neuwagen aufgenommen

· 28% der Ratenkredite werden zur Finanzierung von Gebrauchtwagen aufgenommen

· Motorrad und Wohnmobilkredite machen jeweils nur 1% der Finanzierungen aus

Ebenfalls auf einen Wert von 17% kommen Finanzierungen von Unterhaltungselektronik sowie Computern. Interessant zu sehen ist, dass die Finanzierung von Motorrädern oder Mofas sowie von Wohnmobilen jeweils rund 1% der vergebenen Ratenkredite ausmacht, der Anteil also sehr gering ist. Ratenkredite werden seltener für Urlaub, Schmuck, oder medizinische Behandlungen verwendet. Rund 20% der vergebenen Ratenkredite in Deutschland dienen dazu, Bargeld zu beschaffen. Zu beachten ist auch, dass etwa ¼ der vergebenen Kredite in die Kategorie „Sonstiges“ einzuordnen ist und nicht einem der vorher genannten Vorhaben zugeordnet werden kann. Etwa 12% der Kredite werden verwendet, um den Dispokredit auszugleichen. Dies ist möglich, da die Zinssätze der Ratenkredite oftmals niedriger sind, als es beim Zinssatz für den Dispokredit der Fall ist.

Welche Prognose gibt es für die Verwendung von Ratenkrediten in Deutschland?

Die GfK geht davon aus, dass für den Zeitraum 2018/2019 gegenüber dem Zeitraum 2017/2018 eine stabile Kreditnutzung vorhergesagt werden kann. Im Bereich der Autokredite ist für das Jahr 2018/2019 mit weniger Finanzierungen zu rechnen, als es im Zeitraum davor der Fall gewesen ist. Leicht steigend wird die Nachfrage nach Krediten zur Finanzierung von Möbeln sowie Küchen vorhergesagt und ebenfalls leicht steigend ist die Vorhersage für das Interesse an Krediten zur Verwendung von Unterhaltungselektronik. Kredite mit einer so genannten „sonstigen Nutzung“ dürften im Zeitraum 2018/2019 gegenüber dem Zeitraum 2017/2018 leicht ansteigen.

· Stabile Kreditnutzung für den Zeitraum 2018/2019 gegenüber dem Zeitraum 2017/2018 durch die GfK prognostiziert

· Die Nachfrage nach Autokrediten wird auf einem ähnlichen Niveau erwartet

Bei der Finanzierung von Haushaltsgroßgeräten wird mit einem deutlichen Rückgang der Finanzierungen gerechnet. Die GfK ermittelt regelmäßig den so genannten Konsumkredit-Index, aus welchem diese Daten hervorgehen.