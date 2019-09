Online-Shopping: Ratenkauf eine beliebte Option

Den Ratenkauf kennen viele ältere Bürger durchaus noch aus Versandhauskatalogzeiten. Wie häufig kamen die dicken Brocken ins Haus und die ganze Familie stellte die Sammelbestellung zusammen, die natürlich in praktischen Raten beglichen wurde? Auch in den virtuell noch viel mächtigeren Katalogen, genannte Onlineshops, bezahlen immer mehr Kunden gerne die Rechnung in Raten. Händler haben das für sich erkannt und bieten diese Option sehr häufig an. Aber sollten Konsumenten einfach so das Angebot annehmen oder doch genauer hinschauen? Dieser Artikel schaut sich das einmal an.

Von Dülmener Zeitung