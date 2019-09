Was macht eigentlich ein Finanzberater?

Welche Fähigkeiten muss ein Finanzberater mitbringen?

Zahlenverständnis steht bei einem Finanzberater natürlich an erster Stelle, sehr wichtig ist auch die Fähigkeit, komplizierte Sachverhalte analysieren zu können. Zwei weitere entscheidende Eigenschaften, die nicht jeder auf den ersten Blick mit einem Finanzberater verbinden würde: psychologisches Gespür und Empathie . Ein Finanzberater muss die individuelle Lebenssituation seiner Kunden kennen und verstehen, um optimal zu beraten – denn kein Leben ist wie das andere.

Wenn die Karriere als Finanzberater in die Selbstständigkeit führen soll, sind zudem ein hohes Maß an Eigenmotivation und Vertriebs-Know-how wichtige Voraussetzungen.

Verschiedene Aus- und Weiterbildungswege

„Finanzberater“ ist keine geschützte Berufsbezeichnung – dennoch sind eine umfassende Ausbildung und regelmäßige Weiterbildungen heutzutage notwendig, um den Job seriös auszuüben.

Als Fundament dient eine einschlägige Ausbildung oder ein Studium, zum Beispiel als Bankkaufmann, Versicherungsfachwirt oder Bankbetriebswirt. Darauf baut die Weiterbildung zum Fachwirt für Finanzberatung auf. Sie ist staatlich anerkannt und hat einen ähnlichen Status wie die Weiterbildung zum Meister. Die Weiterbildung schließt mit einer Prüfung bei einer Industrie- und Handelskammer (IHK) ab.

Fachwirte für Finanzberatung haben gute Ein- und Aufstiegschancen. Mit speziellen Weiterbildungen können sie sich zusätzlich spezialisieren, zum Beispiel auf den Bereich Steuern oder Wirtschaft. Oben auf der Karriereleiter warten Positionen im höheren Management und als Teamleiter.

Weites Feld an potenziellen Arbeitgebern

Festanstellungen finden Finanzberater bei Banken, Sparkassen und Versicherungsgesellschaften ebenso wie bei Finanzdienstleistungsunternehmen wie DVAG, MLP und tecis. Oft haben Quereinsteiger und Studenten die Chance, in diesen Unternehmen als Trainee oder Beratungsassistent zu starten, um dann eine interne Ausbildung zu durchlaufen. An deren Ende findet oft ebenfalls eine IHK-Prüfung statt.

Weitere potenzielle Arbeitgeber sind Unternehmensberatungen, Wirtschaftsberatungen und Bausparkassen.

Alternativ besteht die Möglichkeit, als Finanzberater den Weg in die Selbstständigkeit einzuschlagen – entweder als unabhängiger Finanzberater oder als selbstständiger Handelsvertreter für ein Finanzdienstleistungsunternehmen wie tecis .

Gute Verdienstmöglichkeiten

Das Gehalt von Finanzberatern ist von mehreren Faktoren abhängig: Dazu gehören die Branche, die genaue Art der Beschäftigung, die Größe des Arbeitsgebers sowie der Standort. In einer Bankenmetropole wie Frankfurt am Main sind die Gelegenheiten für den beruflichen Aufstieg und einen Wechsel ungleich höher als in der Provinz.

Das monatliche Einstiegsgehalt liegt bei ungefähr 2.500 bis 3.000 Euro brutto, mit Berufserfahrung und Spezialisierung lässt sich das Einkommen auf bis zu 5.000 Euro steigern.

Bild: mohamed_hassan / pixabay