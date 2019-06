Einstiegswissen für Anleger: So funktionieren ETFs

In Zeiten dauerhafter Niedrigzinsen suchen viele nach einer lukrativen Geldanlage. Schließlich bekommen Sparer für traditionelle Anlageformen wie Sparbücher kaum noch Zinsen. In einigen Banken, die den Negativzins eingeführt haben, müssen sie sogar draufzahlen, wenn sie Geld anlegen. Immobilien, die vor einigen Jahren noch als sichere Investition galten, sind vor allem in begehrten Lagen so exorbitant teuer geworden, dass ihr Kauf für immer weniger Menschen in Frage kommt. Als Möglichkeit des langfristigen Vermögenaufbaus rücken deshalb ETF-Sparpläne stärker in den Mittelpunkt.

Was sind ETFs und wie funktionieren sie?

Ein ETF bildet die Wertentwicklung eines Börsenindex genau nach. Ein Index wie zum Beispiel der Deutsche Aktienindex (DAX) fasst viele verschiedene Aktien zusammen. Anstatt direkt in einzelne Aktien investieren Anleger bei ETFs in die Entwicklung eines ganzen Aktienindex. Das hat den entscheidenden Vorteil, dass das Geld breit gestreut wird und somit ein geringeres Risiko für den Anleger besteht, falls eine Aktie abstürzt. Die Gewinne anderer Aktien gleichen dann den Werteverlust einer Aktie aus. Damit die Wertentwicklung genau nachvollzogen werden kann, muss ein ETF eine exakte Kopie des Index sein. Die Zusammensetzung eines ETF kann sich verändern: Eine Aktie kann herausfallen, während eine andere aufgenommen wird. Diese Veränderung muss der ETF ebenfalls nachzeichnen.

Vorteile von ETFs

Neben einer breiten Risikostreuung haben ETFs noch viele weitere Vorteile für Privatanleger im Vergleich zu klassischen aktiven Investmentfonds. So sind die laufenden Kosten geringer, da ETFs nicht von Fondsmanagern verwaltet werden müssen und dadurch niedrigere Verwaltungsgebühren anfallen. Für Privatanleger weisen Onlineanbieter gegenüber den Filialbanken einige Kostenvorteile auf. So haben sie beim Online-Broker flatex die Möglichkeit, über 350 ETF-Sparpläne kostenfrei zu handeln. Ein ETF-Sparplan-Konto ist mit wenigen Klicks eröffnet. Wer keine Erfahrung mit Aktien und dem Börsenhandel hat, wird überrascht sein, wie einfach die Handhabung der börsengehandelten Fonds ist. Im Vergleich zum direkten Aktienkauf gelten ETFs als besonders einsteigerfreundlich. Zum Beispiel müssen Anleger nicht stundenlang über die Chancen und Risiken einer einzelnen Aktie recherchieren, sondern nur über die eines Index. Der Einstieg in den Vermögensaufbau über ETFs ist oft schon mit kleinen Beiträgen von 25 bis 50 Euro möglich. Gerade für junge Leute sind sie eine gute Gelegenheit, sich mit wenig Risiko an der Börse zu betätigen. Vor allem für sie sieht die Finanzbloggerin Natascha Wegelin in ETFs eine sinnvolle Anlagemöglichkeit, um Geld für das Alter oder den Nachwuchs anzusparen. Denn ETFs eignen sich ideal als langfristige Investition, und auch Menschen mit niedrigem Einkommen können mit ETFs etwas zurücklegen. Haben sie ein Jahreseinkommen von weniger als 20.000 Euro, bekommen Sparwillige zudem einen Zuschuss vom Staat.

Bildrechte: Flickr ETF GotCredit CC BY 2.0 Bestimmte Rechte vorbehalten