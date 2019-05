Welche Steuervorteile hat ein externes Büro?

Ein Büro außerhalb des Hauses hat eine Vielzahl an Vorzügen: Zum einen ist es steuerlich absetzbar und zum anderen wirkt man professioneller. Existenzgründer sollten sich daher definitiv Gedanken darüber machen, ein eigenes externes Büro zu mieten - schließlich kann das Abgrenzen vom privaten Umfeld, ein professionelles Auftreten sowie die Abzugsmöglichkeiten von Steuern als wahres Plus gesehen werden.

Ein Büro außer Haus lohnt sich immer besser

Es macht eigentlich nicht viel aus, um welche Branche es sich bei der Existenzgründung handelt, in den meisten Fällen ist es durchaus üblich, vom eigenen Zuhause als Einzelkämpfer zu arbeiten. Im häuslichen Arbeitszimmer spart man sich immerhin den Weg zur Arbeit und die Miete fürs Büro. Darüber hinaus kann man bei Bedarf ebenfalls auch am Wochenende oder nach Feierabend an den Arbeitstisch zurückkehren.

Die meisten Selbstständigen im Home Office habe aber eine Sache gemeinsam: Vielen fällt die Abgrenzung zwischen Privater und Beruflicher Sphäre ziemlich schwer. Zudem ist es eher unpassend, die Kunden in der eigenen Küche zu bewirten. Und dazu noch: Beim Thema häusliches Arbeitszimmer ist das Finanzamt besonders streng und lässt die Kosten für dieses als Betriebsausgaben ausschließlich mit hundertprozentig erfüllten Voraussetzungen.

Büro mieten in Berlin - so hat man es eindeutig steuerlich leichter

Laut den Webseitenbetreibern werden die Raumkosten für ein Büro außerhalb der eigene vier Wände vom Finanzamt definitiv ohne Probleme akzeptiert. Dementsprechend kann der Platz in einer Bürogemeinschaft oder die Miete für das Büro mit allen dazugehörigen Nebenkosten abgesetzt werden. Die abzugsfähigen Kosten sind folgende: Miete, Wasser, Strom Heizung, Kosten für die Hausratsversicherung, Müllabfuhr, Grundsteuer sowie Schornsteinfeger.

Weitere Kosten, die neben den regelmäßigen Kosten für das neue Büro auf den Selbstständigen zukommen sind Reinigungskosten, Ausgaben für Reparaturen sowie Renovierungen innerhalb vom Arbeitszimmer und Aufwendungen für die Büroausstattung (Lampen, Tapeten, Vorhänge, Teppiche etc.). Selbstverständlich dürfen auch diese Ausgaben in der Gewinnermittlung angesetzt werden.

Als einzige Ausnahme kann folgendes betrachtet werden: Eine eventuelle Kaution, die am Anfang des Mietverhältnisses geleistet wurde, darf in der Regel nicht angesetzt werden.

Ein derartiges Pfand erhält der Existenzgründer (abzüglich bei möglichen Renovierungskosten) erst nach Ende des Mietvertrags zurück. Ausschließlich wenn dieser sein Geld trotz Aufforderung und ohne Grund vom Vermieter nicht zurückbekommt, darf die Kaution als Betriebsausgabe geltend gemacht werden.

Externe Zugänge sind ebenfalls nötig

An dieser Stelle ist wichtig zu erwähnen, dass das Finanzamt ziemlich kritisch wird, je näher das Büro an dem eigenen Zuhause liegt. Denn sollte eine räumliche Verbindung zur Wohnung des Selbstständigen bestehen, dann kann das Büro schnelle als Home Office Büro eingestuft werden. Dies hat anschließend zur Folge, dass die bestehenden Steuervorteile eventuell stark beschränkt werden.

Aus diesem Grund muss ein von der Wohnung abgetretenes Büro auch immer einen Zugang außerhalb der Wohnung haben - durch ein Treppenhaus zum Beispiel, dass in einem Mehrfamilienhaus auch von anderen Mietern benutzt wird. Bei Einfamilienhäusern sieht die Regel wiederum ganz anders aus: Hier gehören alle Räume als privater Bereich, daher wird hier ein externes Büro vom Finanzamt keineswegs anerkannt.

Ein zusätzlicher Hinweis: Falls eine Werkstatt oder mehrere Lagerräume vom Selbstständigen genutzt werden, dann werden diese Räume nicht als Büroräume betrachtet - dabei ist es völlig egal, an welcher Stelle sie sich befinden. Steuerlich betrachtet, zählen diese Räume zu Betriebsstätten, aber halt mit dem Vorteil, dass die Kosten hierfür jederzeit abzugsfähig sind.

Bild: jdpereiro / pixabay