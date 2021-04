Wie wird aus einer zufälligen Bekanntschaft ein aufregendes Date?

Gerade spontane Bekanntschaften machen es einfach, wenn man weiß, was man sucht und ob man im Bereich von Casual Dating auch einen Schritt weiter gehen möchte, um eine Beziehung zu starten. Auch Menschen, die meinen, sie seien spontan und lassen alles auf sich zukommen, werden früher oder später schon einmal die Erfahrung gemacht haben, dass sie in Bezug auf Dates und Beziehungen doch nicht so spontan sind, weil auch sie tief drinnen einen kleinen Lebensplan haben und auch genau wissen, was sie möchten.

Wer weiß, was er will, geht auch anders auf Menschen zu, ist offener und auch viel spontaner, wenn es um Liebe, Sex und Gefühle geht.

Die Checkliste für den neuen Partner

Was durchaus etwas oberflächlich klingt, ist das, was Singles jedes Mal machen, wenn sie einen neuen Partner kennenlernen. Sie spulen eine Checkliste herunter, was ihr zukünftiger Partner haben soll und ob diese Eigenschaften auf die neue Bekanntschaft zutreffen (können).

Der ideale Partner ist natürlich die volle Punktzahl, aber einige Punkte sollte jedes passende Date erfüllen, damit daraus überhaupt etwas Ernstes werden kann. Auch hier muss man sich natürlich selbst kennen, wissen, was man will und wissen, was der neue Partner, das Date und die neue Bekanntschaft so alles haben & können & dürfen kann.

Zuerst kommen natürlich die oberflächlichen Punkte dran wie das Aussehen. Wer auf kleine Männer steht, wird nicht ernsthaft Zeit mit dem Flirten mit einem großen Mann verbringen wollen. Und wer gerne eine mollige Frau hat, bevorzugt auch keine schlanken Frauen auf der Dating-Liste. Danach kommen wichtige Punkte des Charakters, Humor oder auch andere Punkte, für die man mit der Zeit ein Faible entwickelt hat.

Die Liste muss kein Roman sein, immerhin muss man sie bei jedem Date und jeder zufälligen Bekanntschaft relativ schnell runterspielen können, um die wichtigsten Eckdaten abchecken zu können.

Ehrlichkeit währt am längsten

Wenn man weiß, was man will und sich auch über seine Checkliste bewusst ist, kann man dies auch kommunizieren. Gerade, wenn es um ein spontanes Date geht und man sich mit einer zufälligen Bekanntschaft treffen möchte, ist es einfacher für beide über die Erwartungen und Einschränkungen Bescheid zu wissen.

Was möchte man vom Date – und sei es nur ein Einfaches kennenlernen – und welche Einschränkungen gibt es, also was sucht man nicht – One-Night-Stand, Beziehung und so weiter. Denn wenn der Gegenüber auch weiß, was man selbst will, kann er lockerer an die Sache rangehen. Denn ein Date ist ein Date und dahinter steckt immer etwas.

Spaß ist das einzig wichtige bei Dates

Wissen, was man will, die Checkliste abarbeiten und dann noch kommunizieren, was man sucht und will, klingt nicht nach Spaß, sondern eher nach Arbeit. Aber das Date muss natürlich Spaß machen, und dafür sind auch immer 2 verantwortlich.

Das bedeutet, dass man alles etwas lockerer nehmen muss und natürlich Dates ausmacht, die beiden Spaß machen. Kino, Park, Picknick am See, eine etwas andere Sightseeing-Tour oder einfach der Klassiker mit einer Einladung in ein Restaurant. Was der andere will, lernt man mit der Zeit natürlich erst noch kennen, aber ein paar Gemeinsamkeiten, die man für ein wunderbares Date nutzen kann, lassen sich schnell finden.

Mit der Zeit werden die Dates auch lockerer, wenn man sich genau darüber bewusst ist, was man will und was man auch braucht. So lässt sich auch die einfache Bekanntschaft zu einem aufregenden Date umwandeln.

Dates mit Hintergrund

Ein Date hat immer einen Hintergrund – eine Beziehung, ein One-Night-Stand oder Langeweile. Je öfter man sich für ein Date verabredet, desto einfacher ist es auch, mit der Zeit zu erkennen, was man eigentlich auch selbst sucht. Natürlich sollte man nun nicht im Sekundentakt Dates ausmachen, und anstrengend sollte das Dating auch nicht werden.

Aber mit jedem Date erkennt man mehr, was einem wichtig ist und worauf man so gar keine Lust hat. Auch dies ist ein Lernprozess, mit dem man sich besser kennenlernt, wenn gleich man auch dies nicht nutzen sollte, nur um sich besser kennenzulernen und vielleicht endlich mal herauszubekommen, was man überhaupt sucht und will.

Jedes Date ist auch ein Lernprozess und wenn man das Ganze mit etwas mehr Ernst nimmt, kann man daraus tolle Erfahrungen schöpfen, die einem wiederum den richtigen Weg zeigen.

Sich selbst hinterfragen

Manchmal klappt Dating so gar nicht und man kommt nach ein paar Bekanntschaften an eine Phase, in der man sich auch selbst hinterfragen muss. Wie viel will man eigentlich, was will man eigentlich und ist das, was man denkt, dass man will, auch wirklich das, was man braucht?

Schlussendlich ist Dating auch eine Art Tiefenpsychologie, denn die Gene unserer Vorfahren waren auch dafür gemacht, nur das zu nehmen, was uns und unserem Fortbestehen nützlich war – und mittlerweile ist die Auswahl etwas größer, die Vielfalt gewachsen – und da muss dann auch mehr hinterfragt werden.