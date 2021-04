Die richtige Geburtstagskarte - individuell und persönlich

Geburtstagskarten

Sie haben selbst Geburtstag oder wollen andere Personen zu einer Geburtstagsfeier einladen? Dann können sie bequem von zu Hause aus Glückwunschkarten zum Geburtstag online erstellen, individuell mit Fotos versehen und an das Geburtstagskind oder die Gäste versenden. So kann die Einladung zum Geburtstag ganz individuell angepasst werden.

An den gewöhnlichen Karten aus dem Handel hat man sich schnell sattgesehen und sie passen wenig zur Persönlichkeit des/der Beschenkten. So eignen sich personalisierte Glückwunschkarten viel besser, um angemessen Grüße auszudrücken. Eventuell wollen Sie aber auch eine Glückwunschkarte in Form eines Gutscheins versenden, dann ist das mittels personalisierter Karten auch möglich.

Falls Sie eine Mottoparty planen, bieten sich individuelle Einladungskarten an, die wie maßgeschneidert zu Ihrem Vorhaben passen. Passen Sie das Motiv an ihre Zwecke an und wählen Sie geeignete Schriftarten aus, so ist für jeden Stil etwas dabei.

Kein Geschenk ohne Karte

Für den Versand von Geschenken bietet sich an, eine Glückwunschkarte beizulegen. So weiß der/die Beschenkte auch wirklich, von wem das Geschenk stammt. Viele Geschenke können so platzsparend verpackt werden, dass sie sogar durch den Postschlitz im Briefkasten passen. Das garantiert eine maximale Freude beim Beschenkten.

Individuelle Karten und ihre Vorteile

Qualität

Das Erstellen und Versenden von Einladungskarten und Glückwunschkarten ist heutzutage sehr einfach. Vom Papier bis hin zum Druck liegt alles in der Hand des Designers und das sind Sie! Eine gute Karte besteht aus Qualitätspapier und einem hochwertigen Vollfarbdruck. Auch wenn das Papier aus Chromo-Sulfat-Kartonage besteht, ist es zu 100 % klimaneutral produziert. Beste Qualität soll eben auch nicht am Geburtstag haltmachen.

Rasche Lieferung

Die Lieferung einer individuellen Glückwunschkarte erfolgt am schnellsten auf direktem Wege zum Empfänger. Wird sie bei einem Online-Druck-Service noch vor 15 Uhr erstellt und bestellt, kann sie noch am selben Tag versandt werden. Im Normalfall dauert der Versand dann ein bis vier Tage.

Bargeldlos bezahlen

Durch den Kauf einer Glückwunschkarte im Internet ist es nicht weiter notwendig, in bar zu bezahlen. Viele Shops bieten Bezahlmöglichkeiten über Kreditkarte, Sofort-Überweisung, SEPA und PayPal an.

Einfache Kartengestaltung

Die Gestaltung einer Glückwunsch- oder Einladungskarte ist spielend leicht. So können Sie bestehende Designs einfach anpassen oder direkt Blankokarten mit Ihren Elementen füllen. Vorinstallierte Designtools erleichtern die Gestaltung Ihrer Karte in Kürze. Sie entscheiden hierbei selbst über das verwendete Papiermaterial, die Farbe des Papiers, den Text, die Fotomotive und den Rahmen. Für weniger Kreative gibt es Vorlagen-Karten, bei denen das Alter individuell angepasst werden kann. Vor dem Kauf entscheiden Sie noch über den farblich passenden Briefumschlag.

Kostenfreier Probedruck

Sie planen ein größeres Event oder eine große Feier? Dann bietet es sich vor der Kartenbestellung an, sich einen Probedruck zu bestellen. Sie erstellen eine Einladungskarte nach Ihren Wünschen und bekommen direkt im Anschluss eine Karte zu sich nach Hause. Dort können Sie dann entscheiden, ob Sie den Druck mögen oder ob etwaige Änderungen vorgenommen werden müssen. In jedem Falle ist der Probedruck für Sie kostenlos.

Karten für jeden

Durchstöbern Sie die Vorlagen der Online-Kartendienste und finden Sie die richtige Karte für jeden Zweck. Darunter finden sich Karten für Mütter, Väter, Großeltern, Zwillinge, Babys, den 18. Geburtstag oder die Freunde.

Fazit

Beim Erstellen von Glückwunsch- und Einladungskarten können Sie mittels der Online-Designertools viel Zeit und Aufwand sparen. Wählen Sie eine voreingestellte Vorlage aus, um mit möglichst wenig Arbeit eine individuelle Karte zu erzeugen. Oder aber Sie entscheiden sich für die etwas arbeitsintensivere Variante einer leeren Vorlage. Hierbei können Sie die Karte mit Fotos, Texten und Stickern flexibel füllen. Vor allem vor dem Kauf großer Mengen von Einladungen bietet es sich an, einen Probedruck zu bestellen. Individuelle Einladungskarten sind besonders beliebt und bringen Freude.