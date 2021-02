Golfclub Augsburg könnte auch nach dem Lockdown ohne Spielerlaubnis dastehen

Die aktuelle Situation gilt für Profispieler, fortgeschrittene Hobby-Vereinsmitglieder aber auch jene Spieler, die ihre Vereinszugehörigkeit durch eine Übersicht über Golf Fernmitgliedschaft Anbieter gefunden haben - während des Lockdowns darf nicht gespielt werden. Aufgrund spezieller Rahmenbedingungen im Golfclub Augsburg könnte sich dieser Zustand möglicherweise auch nach Ende des Lockdowns fortführen.

Die schlechte Nachricht beschäftigt die Verantwortlichen des bayerischen Golfclubs seit Beginn des Jahres 2021. Nach dem Tod des Grundstückspächters entschlossen sich die zwei Erben zum Verkauf von zwei Flächen des 18-Löcher Grundstücks in Burgwalden - die neuen Eigentümer sprachen nun ein Verbot des Bespielens aber auch der Pflege durch den Augsburger Golfclub (GCA) aus. Werden die Bereiche auf den Golfbahnen 13 und 14 dennoch zum Golf spielen genutzt, droht vonseiten der neuen Besitzer eine Strafanzeige. Klaus Leuthe, Präsident des Augsburger Golfclub zeigt sich jedoch optimistisch: “Vonseiten des GCA gibt es weiterhin Bemühungen, eine einvernehmliche und vor allem akzeptable Lösung für beide Seiten zu finden”.

Der Grund für die Streitigkeiten wirkt auf den ersten Blick möglicherweise unwesentlich. Von der gesamten Nutzfläche von 60 Hektar sind insgesamt 15.000 Quadratmeter verloren gegangen - trotz des kleinen Areals handelt es sich jedoch um einen einschneidenden Bereich, der die Durchführung von Turnieren maßgeblich erschwert. “Klar würden wir diese Fläche auch noch weiter benutzen, deswegen verhandeln wir jetzt auch noch”, wird Präsident Leuthe zitiert. “Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir da Lösungen hinbekommen”. Laut der Eigentümerin könnte der Club die Fläche nicht ohne Vertrag zum Spielen nutzen, was “ihr gutes Recht sei”. Über die Maklerin der Besitzerin ist der Verein ebenfalls im Austausch, ein derzeit unterbreitetes Kaufangebot von 500.000 Euro sei laut Präsident Leuthe jedoch indiskutabel: “Die ganze Sache ist natürlich ärgerlich für uns als Club, aber wir sind nicht erpressbar und werden Grundstücksspekulationen keinen Vorschub leisten.“

Für die restliche Fläche des Areals befindet sich der Golfclub Augsburg im Besitz eines Pachtvertrags bis zum Jahr 2042. Um wieder uneingeschränkt spielen bzw. auch nach dem Lockdown ein Angebot für Turniere vorweisen zu können, gibt es vonseiten des GCA bereits entsprechende Pläne. Die betroffenen Bereiche auf den Bahnen 13 und 14 sollen nach der Corona-Sperre als Biotop ausgewiesen werden. Laut dem Regelwerk des Golfspiels ist dann dort schließlich kein Betreten und Abschlagen sowie auch keine Ballsuche erlaubt. Klaus Leuthe führte dazu aus: “Bei der einen rund sechs Meter breiten Fläche wäre ein Umspielen in diesem Fall sicher kein Problem. Bei der zweiten Fläche mit rund 60 Meter Breite müsste eventuell eine Dropping-Zone errichtet werden”.

Da eine Einigung mit den neuen Eigentümern derzeit nach wie vor als unwahrscheinlich einzustufen ist, wendete sich der Golfclub Augsburg auch an seine Mitglieder. In einer Rundmail wurde um Vorschläge gebeten, in welchem Rahmen ein Umbau der Anlage am sinnvollsten wäre. In die engere Auswahl gekommenen Pläne sollen in den kommenden Monaten weiter verfolgt werden.