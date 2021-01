Babys ersten Tage – Diese Grundausstattung ist wichtig

Denn nun geht es daran, dem künftigen Erdenbürger nicht nur ein nettes Zimmer einzurichten, sondern eine umfassende Erstausstattung anzuschaffen. Es ist zu empfehlen, mit den meisten Anschaffungen nicht bis kurz vor dem Geburtstermin zu warten, denn dann stehen ganz andere Dinge im Fokus. Vorteilhaft ist es, sich eine kleine Liste anzulegen, um zu schauen, was das Neugeborene benötigen wird.

Die erste Fahrt nach Hause – Babyschale und Kinderwagen

Um das Neugeborene sicher nach Hause zu bringen, ist eine spezielle Kindersitzschale für das Auto wichtig. Hier empfehlen sich Modelle für Neugeborene, die für die ersten Monate geeignet sind. Sie sind ergonomisch perfekt an den winzigen Körper angepasst und bieten ein hohes Maß an Sicherheit. Später wird auf einen Kindersitz gewechselt, der notwendig wird, sobald das Kind eigenständig sitzen kann.

Wer dann noch ein paar Meter zu Fuß gehen muss, darf zum ersten Mal den Kinderwagen nutzen. Diese sind mit einer separaten Tragetasche ausgestattet, in der das Baby nicht nur sicher und bequem liegen kann, sondern darin ohne Weiteres in die Wohnung oder das Haus getragen wird.

Babyzimmer – Von Kinderbett bis Wickelkommode

Für die ersten Wochen benötigt der neue Erdenbürger noch nicht viel. Ein Kinderbett oder eine Wiege gehören in das Zimmer ebenso, wie ein Kleiderschrank und der Wickeltisch. Über den Wickeltisch empfehlen Hebammen einen kleinen Wärmestrahler. Dann bleibt das Neugeborene beim Wickeln dennoch schön warm.

Damit ist die Grundausstattung für das Zimmer im groben abgeschlossen. Darüber hinaus ergänzen Vorhänge, ein weicher Teppich, Bilder und kleine Regale das Komplettpaket. Hier muss jeder selbst schauen, wie umfangreich weitere Accessoires ausfallen.

Laufgitter und Co müssen noch nicht vorhanden sein. Damit darf sich noch etwas Zeit gelassen werden. Um den dritten Lebensmonat herum, fällt der Startschuss, das Zimmer und den Rest des Hauses sicherer zu machen, denn dann beginnt langsam, aber sicher das Krabbelalter. Idealerweise bieten sich Komplettsets an. Diese bestehen unter anderen aus Steckdosensicherungen, Kantenschutz und Klemmsicherungen.

Schlaf gut Baby!

In den ersten Wochen verbringt das Neugeborene den größten Teil mit Schlafen. Einen Tag – und Nachtrhythmus kann es erst später entwickeln. Junge Eltern sollten wissen, dass das Baby in den letzten Wochen gleichbleibende Temperaturen hatte, es stets leicht dunkel war und niemals Hunger verspürte. Jetzt muss es sich zunächst an die neue Umgebung gewöhnen und das geht natürlich nicht von jetzt auf gleich.

Ob das Kind in einer Wiege oder in einem Kinderbett mit spezieller Vorrichtung für Säuglinge schläft, muss jeder für sich selbst entscheiden. Für einen gesunden und erholsamen Schlaf werden heute hochwertige Schlafsäcke für Babys verwendet. Decken und Kissen haben zum größten Teil ausgedient. Nicht zuletzt, weil diese ein Risiko in sich bergen. Es gibt die Schlafsäcke in unterschiedlichen Größen und Ausführungen. Sowohl für den Winter als auch für den Sommer. Wer unsicher ist, kann sich in jedem Fall von einer Hebamme beraten lassen, was speziell für die ersten Wochen gut geeignet ist.

Ein kleines Nachtlicht ist nicht unbedingt für das Baby eine Hilfe. Für die stillende Mutter allerdings schon. So muss mitten in der Nacht nicht zwingend das Licht angeschaltet werden, wenn der kleine Hunger kommt und das ist in den ersten Tagen mitunter alle vier Stunden der Fall. Eine warme Decke und ein Stillkissen sollten im Babyzimmer daher parat liegen.

Strampler, Söckchen und warme Mützchen – das gehört in den Kleiderschrank

Ein prall gefüllter Kleiderschrank ist nicht notwendig. In den ersten Wochen genügt eine Auswahl an verschiedenen Stramplern, Bodys, Söckchen und vor allem dünnen Mützen. Da sich das Baby noch nicht weiterbewegt, es keinen Brei isst oder draußen krabbelt, muss die Kleidung nicht zwingend täglich gewechselt werden. Abgesehen vom Body, der direkt auf der Haut getragen wird, kann ein Strampler durchaus mal ein Tag länger genutzt werden.

Ergänzend sind spezielle Handtücher zu empfehlen. Allen voran jene mit Kapuzen. Diese haben sich schon länger bewährt und eignen sich perfekt, wenn das Baby sein erstes Bad genommen hat. Hebammen empfehlen bei Schreibabys zudem Tücher, die für das sogenannte Pucken angewandt werden können. Das enge Wickeln beruhigt das Baby rasch. Die Technik sollten sich junge Eltern jedoch von einer Hebamme zeigen lassen.

Was fehlt noch?

Natürlich gehen jungen Eltern viele, viele Fragen durch den Kopf. Steht mit der Geburt des ersten Kindes eine große Veränderung an. Selbst, wenn nicht alles perfekt ist und das eine oder andere vergessen wurde. Nur keine Panik. Vieles lässt sich im Nachhinein ohne viel Aufwand organisieren und besorgen. Das Wichtigste was das Baby in den ersten Tagen und Nächten braucht, ist die Nähe, die Geborgenheit und gegebenenfalls das Fläschchen, so denn es mit dem Stillen nicht klappt. Alles andere findet sich nach und nach.