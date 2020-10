Weihnachtsgeschenk für Kinder: Diese 4 Spielideen regen die Kreativität an

Beliebt und bewährt dabei ist etwa die bunte Playmobil-Welt. Erhältlich sind geeignete Weihnachtsgeschenke für Kinder im Handel und im Online-Shop http://www.playmobil.de .

1. Geschichten über Freundschaft

Die EverDreamerz laden Kinder ein, sie in die Welt ihrer Träume zu begleiten. Ein magisches Amulett bringt die fünf Freundinnen Rosalee, Viona, Edwina, Clare und Starleen in eine fantastisch-schrille Comicwelt. Hier ist alles gezeichnet und leuchtet in bunten Farben und Mustern. Im Handel kosten die Hauptcharaktere jeweils 14,61 Euro (UVP), zwölf weitere Figuren in Überraschungsboxen sind für 5,84 Euro (UVP) erhältlich. Unboxing ist das Stichwort für die YouTube-Videos , in denen Kinder die Figurensets auspacken.

2. Kampf der Ritter um die magische Rüstung

In Novelmore entwickeln der geniale Erfinder Dario DaVanci und seine Freunde eine neue Idee nach der anderen. Die Burnham Raiders dagegen sind ein wilder Haufen von Gesetzlosen und Banditen, verbunden durch ihre Faszination für das Feuer. Doch so grundverschieden sie auch sind, eint eine gemeinsame Vision die Ritter: das Streben nach der Rüstung Invincibus. Wer sie trägt, ist unbesiegbar. Die Ritterwelt sorgt bei Kindern für spannenden Spielspaß und wurde nun um Neuheiten wie eine Lavabombarde und einen Feuerrammbock für die Burnham Raiders sowie eine mobile Katapultfestung für die Ritter von Novelmore ergänzt. Ab 4. November sind sie in einer eigenen Serie auf YouTube Kids und den Playmobil-Kanälen zu sehen.

Das Prinzessinnenschloss verwandelt Kinderzimmer in eine Welt voller Fantasie. Foto: djd/Playmobil

3. Königliche Welt voller Fantasie

Die Spielwelt "Prinzessinnenschloss" verwandelt Kinderzimmer in eine Welt voller Fantasie. Im Rollenspiel können die Kleinen in sagenhafte Geschichten aus dem Leben königlicher Heldinnen und Helden eintauchen. Das Große Prinzessinnenschloss ist im Handel für 165,70 (UVP) erhältlich. Dazu kommen die Zubehörsets zum Einrichten und Dekorieren. Empfohlen für Kinder ab vier Jahren. Passend zur neuen Spielwelt gibt es einen Animationsfilm auf YouTube : In der “Princess Academy“ lernen Nachwuchs-Royals alles, was sie für ihre königlichen Aufgaben brauchen.

4. Faszination Großbaustelle

Mit der neuen Spielwelt "Hochhausbau" können Kinder die spannenden Vorgänge auf einer Hochhausbaustelle selbst erproben und ihre eigenen Großprojekte verwirklichen - ob als Architektin oder als Kranführer. Dabei zeigt sich: Auch wer klein anfängt, kann schon Großes bewegen. Mit dem RC-Baukran lassen sich die verschiedenen Bauteile beliebig platzieren und kombinieren. Nach und nach wächst so ein riesiges Hochhaus heran. Der Seilbagger trägt mit seiner Abrissbirne Bauteile oder alte Gebäude ab, mit dem Radlader werden Steine auf den Lkw geladen und abtransportiert. Weitere Baufahrzeuge und fleißige Handwerkerprofis arbeiten gemeinsam daran, dass auf der Baustelle alles nach Plan läuft.