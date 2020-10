Weniger Chaos zum Schulstart

Positiv fällt auf, dass das Thema Nachhaltigkeit mittlerweile auch an vielen Schulen angekommen ist. Das heißt für den jährlichen Schuleinkauf zum Beispiel, dass Eltern angehalten werden, ruhig den Wassermalkasten aus dem Vorjahr erneut zu verwenden. Dieser ist ohnehin meist noch nicht leergemalt und mit ein bisschen Reinigung wieder ohne Probleme verwendbar und fast wie neu. Außerdem wird oft geraten, Papier- statt Plastikheftumschläge zu besorgen oder auch hier auf noch brauchbares Material aus dem vorherigen Schuljahr zurückzugreifen. Auch die Verpackung des Pausenbrotes für die Kinder ist ein Thema – wiederverwendbare Lunchboxen gehen hier eindeutig vor Alu- und Frischhaltefolie oder Plastiktüte. Es heißt also – Müll vermeiden und wenn möglich, Gegenstände aus dem Vorjahr wiederverwenden. Was aber tun, wenn das Kind immer wieder Sachen verschusselt und damit eine Neuanschaffung oft unumgänglich macht?

Chaotisches Schulkind, verlorene Gegenstände - was tun?

Gehen oft Sachen verloren und müssen erneut besorgt werden, kann das schnell ganz schön ins Geld (und die Nerven der Eltern) gehen. Außerdem ist eine ständige Neuanschaffung bestimmter Artikel sehr aufwändig – nicht nur finanziell. Auch umwelttechnisch ist es keine ideale Situation, wenn immer wieder neue Materialien gekauft werden müssen.

Aber was kann in so einem Fall getan werden? Wenn Schulkinder oft Dinge wie Stifte und andere Utensilien verlieren, hat sich die Personalisierung von Schulartikeln hier als eine gute Lösung entpuppt. Denn oft bleibt etwas einfach im Klassenzimmer liegen oder landet aus Versehen bei den Sachen eines anderen Kindes. Wenn die Dinge dem Kind aber nicht zugeordnet werden können, bleiben sie liegen und verschwinden früher oder später. Hierfür gibt es heute im Netz sogar Klebeetiketten zu bestellen, die mit Namen und Anschrift versehen werden können. So besteht zumindest die Chance, dass verlorene und verlegte Dinge wieder zum Besitzer zurückfinden. Auch für Gegenstände aus Stoff gibt es schon spezielle Namensetiketten , die einfach aufgebügelt werden können. Das ist gerade für Kleidungsstücke (etwa für den Sportunterricht) oder auch für Schultaschen und Federmäppchen eine gute Lösung.

Personalisierung der Schulsachen - hilfreich und stylisch zugleich

Ein positiver Nebeneffekt von personalisierte Etiketten ist: Die Schulartikel beziehungsweise die Kleidungsstücke des Kindes sehen personalisiert gleich hübscher aus. Ganz abgesehen davon, dass liegengelassene Sachen besser zugeordnet und wieder zum Besitzer zurückgebracht werden können. Das Kind kann das Design der Etiketten auch selbst auswählen. So besteht vielleicht auch die Chance, dass es etwas besser auf die persönlichen Habseligkeiten aufpasst.

Weniger Chaos und mehr Nachhaltigkeit - so sieht der Start ins neue Schuljahr aus

Endlich ist es soweit – das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz ist auch in unseren Schulen angekommen. Für Eltern und Schüler heißt das zum Beispiel: Papierumschläge anstatt jene aus Plastik, wiederverwendbare Lunchboxen verwenden, Utensilien aus dem Vorjahr weiter verwenden. Das funktioniert natürlich nicht, wenn ein Kind bestimmte Dinge wie Stifte, Lineale oder auch Kleidung ständig verschusselt und verlegt. Damit die Chance besteht, dass verlorene Gegenstände wieder zum Kind „zurückfinden“, haben sich personalisierte Etiketten bewährt – versehen mit Name und Anschrift des Kindes helfen bei der Zuordnung, wenn Gegenstände in der Klasse oder im Rucksack eines anderen Kindes wieder auftauchen.

So wird es gleich viel einfacher, Nachhaltigkeit und Umweltschutz tatsächlich zu leben. Denn dieser fängt schon bei den Kleinen an. Diese sollen lernen, dass es wichtig ist, sorgsam mit Dingen umzugehen und Müll zu vermeiden, indem Gebrauchsgegenstände nicht einfach entsorgt wrden, sondern so lange wie möglich in Verwendung bleiben. Die Eltern gehen hier – wie bei so vielem - als gutes Beispiel voran.