Einschulung 2020 – So gelingt der Schulauftakt auch in der Pandemie

Psychische Belastung durch den Lockdown

Neuste Studienergebnisse zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in der Covid-19-Pandemie lassen aufhorchen. Das Team, rund um Prof. Dr. Ulrike Ravens-Sieberer, führte eine umfassende Online-Befragung durch. Daran durften 1.000 Minderjährige im Alter bis zu 17 Jahren sowie deren Eltern teilnehmen. Die Resultate der sogenannten COPSY-Studie wurden Anfang Juli einem breiten Publikum bekannt gegeben.

Die Corona-Krise wirkt sich scheinbar deutlich auf das Wohlbefinden der Kinder aus. Aufgrund der angespannten Situation traten vermehrt familiäre Konflikte auf. Die Befragten hatten auch mit größerer Sorgenlast und der Isolation zu Freunden zu kämpfen. Insbesondere bei einkommensschwachen Familien sei eine negative Auswirkung deutlich zu sehen. Die Kinder zeigten häufiger psychische und psychosoziale Auffälligkeiten.

Solche Ergebnisse bestätigen die Resultate der Studie zu posttraumatischem Stress nach gesundheitsbezogenen Katastrophen. Diese wurde im Jahr 2013 von der Cambridge Universität veröffentlicht. Die Wissenschaftler fanden damals heraus, dass Maßnahmen wie Quarantäne und Isolation Kinder und auch Erwachsene traumatisieren können. Bei 30 % der teilnehmenden Minderjährigen wurde eine posttraumatische Stressbelastung festgestellt.

Rückstellung der Einschulung

Sicherheit hilft dabei, Stress und Traumata zu überwinden. Hier sind Eltern und Experten gleichermaßen gefragt. Ein Schulstart kann das ohnehin schon strapazierte Kind zusätzlich belasten. Es stellt sich die Frage, ob vielleicht eine Rückstellung um ein Jahr eine mögliche Lösung sein könnte. Grundsätzlich ist es nicht möglich, den Schulstart aufgrund der Corona-Pandemie zu verschieben. Laut § 35 Abs. 3 Schulgesetz Nordrhein-Westfalen können schulpflichtige Kinder nur aus erheblichen gesundheitlichen Gründen zurückgestellt werden. Schulpflichtig sind 2020 alle Kinder, die bis zum 31.12.2020 das sechste Lebensjahr vollenden. Eltern, deren Nachwuchs nach dem 30.09.2020 Geburtstag hat, können generell einen Antrag auf Rückstellung stellen. Das gilt, wenn keine landesweite Pandemie auftritt.

Ob eine Verschiebung des Schulstarts um ein Jahr tatsächlich notwendig ist, sollte schulärztlich und gemeinsam mit der Schulleitung abgeklärt werden. Corona kann in diesem Zusammenhang nur dann angeführt werden, wenn als Folge der Maßnahmen beim Kind erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigungen auftreten. Bekommt das Kind grünes Licht für die Einschulung, können die Eltern ihm den Schulstart so angenehm wie möglich gestalten.

Tipps für die Einschulung 2020

Ändern sich die Lebensumstände, sorgt das für Unsicherheit. Damit die Kinder den Prozess der Einschulung dennoch möglichst gefestigt durchlaufen, ist eine sorgfältige Vorbereitung notwendig.

Kennenlernen der neuen Lebensstationen

Idealerweise wird der Schulweg im Vorfeld mehrfach geübt. Die Abc-Schützen sollten das Gebäude und möglichst auch den Klassenraum bereits kennen, bevor der Ernst des Lebens losgeht. In einigen Vorschulen finden entsprechende Angebote statt, bei denen die zukünftigen Schüler die Räumlichkeiten besichtigen können. Ansonsten sollten Familien nach Angeboten wie Festen, Basaren, Konzerten und Flohmärkten an der Grundschule Ausschau halten und daran teilnehmen. Je vertrauter der Sprössling mit der neuen Umgebung ist, desto weniger Angst wird sie ihm machen.

Schulranzen und Co. besorgen

Zudem ist die richtige Ausrüstung wichtig. Gerade der Schulranzen ist ein großes Highlight, auf das sich normalerweise jedes Kind freut. Beim Kauf ist gute Beratung essenziell. Die Tasche muss perfekt sitzen und sollte idealerweise mitwachsen. Sie muss aber auch dem Kind gefallen, schließlich wird es in Zukunft jeden Werktag damit herumlaufen.

Häufig werden die restlichen Utensilien wie Turnbeutel, Federmappe und Brotdose zusammen mit dem Ranzen im Set angeboten. So passen alle Teile perfekt zusammen. Für Kinder liefert das einheitliche Design auch einen hervorragenden Wiedererkennungswert. Gerade bei Trinkflaschen und Lunchboxen ist es notwendig, dass diese gesundheitsfreundlich sind. Wer nicht auf Glas, Holz oder Metall zurückgreift, der besorgt idealerweise Produkte aus BPA-freiem Plastik.

Für Schreibutensilien, Hefte und Bastelmaterialien teilen die Lehrer frühzeitig Listen aus. Falls das nicht passiert, dürfen Eltern gerne in der Schule nachfragen. Wer auf sein Budget achten muss, der wartet auf entsprechende Angebote bei den Discountern. Dort gibt es normalerweise regelmäßig vor Schulbeginn die Ausstattung günstig zu kaufen.

Zu Hause muss eine optimale Lernumgebung geschaffen werden. Dafür braucht das Kind einen ruhigen Ort, wo es die Hausaufgaben erledigen kann. Der Schreibtisch sollte zur Körpergröße passen. Praktisch sind Modelle, die höhenverstellbar sind. Daneben ist auch die Qualität des Schreibtischstuhls von Bedeutung. Teilweise verbringen die Kids mehrere Stunden darauf. Wer bequem sitzt, der lernt auch besser. Gutes Licht beugt Kopfschmerzen und Konzentrationsschwäche vor.

Die Schultüte ist neben dem Ranzen ein Detail, auf das sich die Kinder besonders freuen. Neben Süßigkeiten können darin auch Schreibmaterialien und kleine Spielsachen versteckt werden. Die Zuckertüte ist selbst gebastelt mindestens genauso schön wie gekauft.

Einschulungsfeier mit Familie und Freunden

Wie groß das Fest zum Schulstart ausfällt, hängt von den aktuellen Corona-Regelungen ab. Diese können sich je nach Infektionslage aber auch kurzfristig ändern. Viele Lehranstalten haben deshalb größere Feiern bereits im Vorfeld abgesagt. Nichtsdestotrotz darf der große Tag in den Familien gewürdigt werden. Auch bei der Organisation der privaten Feste sollte auf die geltenden Pandemie-Vorschriften geachtet werden.

Damit der Anlass einen gebührenden Auftakt erhält, verschicken Eltern schön gestaltete Einladungskarten zur Einschulungsfeier. Dabei dürfen die Kinder gerne miteinbezogen werden. Entweder bastelt man die Papeterie selbst oder kreiert ein individuelles Exemplar am Computer. Auf Plattformen wie beispielsweise denjenigen von karten-paradies.de oder kaartje2go.de funktioniert das spielend. Übrigens entsteht aus einer Einladungskarte im Handumdrehen eine zauberhafte Erinnerung, wenn ein Bild des Abc-Schützen aufgedruckt wird. So halten Großeltern, Tanten, Onkeln und enge Freunde das Exemplar sicher lange in Ehren.

Wer die Party zu Hause veranstaltet, der sorgt mit passender Dekoration für Staunen. Ob Eltern die Wände, Türrahmen, Tische und Zimmerdecken mit Schulutensilien, nach einem ausgewählten Motto oder klassisch-elegant verzieren, ist vom eigenen Geschmack abhängig. Auch im Restaurant besteht oftmals die Option, eigene Dekoartikel mitzubringen. Alternativ übernehmen auch einige Wirte gerne die Gestaltung. Wie die Feier genau abläuft, sollte unter Berücksichtigung der Kinder geplant werden. Die Kleinen haben besonders viel Freude an dem Tag, wenn ihnen ein Mitbestimmungsrecht bei der Gästeliste, der Gestaltung und dem Ablauf eingeräumt wird. Es ist der große Tag des Nachwuchses, deshalb sollte er dabei richtig Spaß haben.

Last-Minute-Vorbereitung für den Schulstart

Am besten fangen Familien bereits rund zehn Tage vor der Einschulung an, den Tagesrhythmus der Schule anzupassen. Das bedeutet, dass Kinder früher schlafen gehen und aufstehen. Die Schulsachen werden rechtzeitig gepackt. Am Abend vor dem großen Tag steigt die Aufregung. Familien legen die Kleidung zurecht und gehen nochmals den Plan für den nächsten Morgen durch. Vielleicht fällt es den Kindern schwer einzuschlafen. Dann hilft ein Buch zum Thema Schulanfang, dass die Eltern vorlesen. Gerne hört der Nachwuchs auch lustige Geschichten aus der Schulzeit von Mama und Papa. Es ist wichtig, dass es sich dabei um fröhliche Anekdoten handelt. Keinesfalls sollte den Kleinen Angst oder Sorge eingeflößt werden.

Damit final alles wie gewünscht plant, klingelt der Wecker frühzeitig. Ein gemeinsames Frühstück stärkt für die Einschulung. Wenn sich die Familie nun, zusammen mit ihren Masken, rechtzeitig auf den Weg macht, steht einem gelungenen Schulstart – selbst in Corona-Zeiten – nichts mehr entgehen.