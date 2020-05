Jemandem ein besonderes Geschenk machen

In den meisten Fällen denken wir bei der Vergabe eines Geschenks dran, um welchen Anlass es sich handelt und passen die Geschenkauswahl dementsprechend der Situation an. Dabei gibt es eine ganze Reihe von speziellen Tagen im Jahr, an denen wir uns ohne Weiteres orientieren können. Zu diesen Tagen zählen unter anderem:

Bei den meisten der oben genannten Anlässe ist es normal, ein Geschenk mitzubringen, um so den speziellen Charakter des Tages anzuerkennen und der zu beschenkenden Person seinen Respekt zu zollen.

Jedoch darf man auch nicht vergessen, dass manche Leute es einfach nicht mögen, übermäßig oder gar überhaupt beschenkt zu werden . Daher findet man in manchen Familienkreisen auch ungeschriebene Regeln vor, die besagen, dass man sich intern keine Geschenk macht, egal, ob es sich dabei um den Geburtstag des Familienmitglied oder um ein Weihnachtsgeschenk handelt.

Falls Sie, ihre Liebsten, Bekannte und auch Freunde sich jedoch gerne ab und an zumindest einmal kleine Geschenke machen, haben wir hier für Sie eine Liste erstellt, die Ihnen noch einmal die verschiedenen Anlässe, zu denen Sie Geschenke überreichen können, veranschaulicht:

Geburtstage

Für die meisten Geburtstage sind ein paar bestimmte Vorgehensweisen oftmals schon vorprogrammiert. Man ruft das Geburtstagskind an, stattet einen Überraschungsbesuch ab, schickt eine Karte oder kauft einfach nur ein tolles Geschenk.

Für all diejenigen, die es lieben Geschenke zu machen, sind Geburtstage definitiv einer der Höhepunkte im Jahr. Vor allem bei Kindern genießen Geburtstagsgeschenke und damit einhergehende Geburtstagsfeiern generell ein hohes Ansehen.

Religiöse Feiertage

Religiöse Feiertage sind ein weiterer Grund dafür, dass man Geschenke vergibt. Vor allem für die Weihnachtszeit gibt es einige gute Ideen, mit denen man jemandem eine Freude machen kann. So kann man beispielsweise ein gutes Buch verschenken, falls die Person gerne liest, oder man kann als Geschenk eine Spielkonsole auswählen, falls es sich um ein Geschenk für Kinder oder Jugendliche handelt, oder man kann etwas sehr ausgefallenes tun und Sterne kaufen , falls es sich um eine Person handelt, der man sprichwörtlich die Sterne vom Himmel holen möchte.

In der Winterzeit kann man zudem auch Geschenke machen, die auf den Wintersport abzielen, wie beispielsweise eine Reise in ein bekanntes Skigebiet. Dabei zählen vor allem Frankreich und Österreich als beliebteste Reiseziele für Ski-Fans in Europa , die im weltweiten Vergleich jeweils nur knapp von der USA geschlagen werden.

Jahrestage

Jahrestage sind etwas, das vor allem für Paare eine besondere Bedeutung hat. Man feiert z. B. den Tag, an dem man sich kennengelernt hat, an dem man geheiratet hat, oder an dem eine andere schöne Erinnerung stattgefunden hat.

Geschenke zum Jahrestag können sehr vielseitig sein und hängen sehr davon ab, was dem Partner oder der Partnerin gefällt. Egal, ob es sich um ein materielles Geschenk oder ein Erlebnis (z. B. eine Reise) handelt, so ist es das Wichtigste, miteinander eine schöne Zeit zu verbringen.

Neue Lebensabschnitte

Eine weitere sehr gängige Gelegenheit, um jemandem ein tolles Geschenk zu machen, sind Anlässe, die für den Eintritt in einen neuen Lebensabschnitt stehen. Hierzu zählt z. B. der Schul- oder Universitätsabschluss, die Geburt eines Kindes, eine Hochzeit oder der Anbeginn eines neuen Jobs.

Passend zum Anlass kann man dann ein thematisch relevantes Geschenk machen, das entweder den überstandenen Lebensabschnitt ehrt, oder den neuen Lebensabschnitt feiert.

Um welchen Anlass es sich beim Kauf eines Geschenkes auch immer handeln mag, so ist es immer wichtig, sich bei der Wahl des Geschenkes in die zu beschenkende Person hineinzuversetzen, und das Geschenk aus ihrer Perspektive zu betrachten.

Das hilft eventuell dabei, ein Geschenk auszuwählen, das der Person wirklich gefällt und idealerweise auch von Nutzen ist.