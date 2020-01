Leipzig (dpa) - Die Krankenkasse Barmer in Sachsen fordert mehr Transparenz und bessere Kontrollen in Einrichtungen des betreuten Wohnens. Aktuell gebe es für solche neuen Wohnformen keine Meldepflicht, sagte Landesgeschäftsführer Fabian Magerl bei der Vorstellung des aktuellen Barmer-Pflegereports in Leipzig.

Die Auswertung der Daten aller bundesweit Versicherten zeige qualitative Unterschiede im Vergleich zur Betreuung in Pflegeheimen. Demnach hatten Patienten, die in einer Einrichtung des betreuten Wohnens untergebracht waren, mehr als 60 Prozent häufiger Probleme durch Wundliegen. Zudem hatten sie dem Bericht zufolge seltener Kontakte mit ihrem Hausarzt und kamen öfter zur Behandlung in Krankenhäuser. Deswegen müsse auch für betreutes Wohnen eine ausreichende Qualitätskontrolle verpflichtend sein, so Magerl.