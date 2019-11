Weihnachtsgeschenke für Mitarbeiter und Kunden

Urige Geschenke liegen im Trend

Es macht natürlich keinen guten Eindruck, wenn die Mitarbeiter Geschenke von ihrem Arbeitgeber bekommen, die aus der Überproduktion stammen. Daher sollte sich jeder Vorgesetzte umfangreiche Gedanken darüber machen, worüber sich die Angestellten freuen könnten. Besonders begehrt sind Präsente mit einer persönlichen Note. Es kann sich auch gerne um ein ulkiges Weihnachtsgeschenk handeln, das es nicht in jedem Supermarkt zu kaufen gibt. Hier ein paar interessante Beispiele:

· Kaffeetasse im Design eines Kameraobjektivs

· Kugelschreiber im Golfschlägerstil

· Türstopper in Form eines Golfbarrens

Über solche urigen Geschenke freuen sich fast alle Menschen. Der Grund dafür ist immer, dass es sich um etwas ganz Besonderes handelt. Zudem bekommen die Beschenkten das Gefühl, dass sich die Betriebsleitung auch wirklich Gedanken um passende Weihnachtsgeschenke gemacht hat.

Personalisierte Aufmerksamkeiten haben einen besonderen Wert

Es gibt auch zahlreiche Geschenke, die sich individuell personalisieren lassen. Diese haben einen ganz besonderen Wert, weil es sich durch die Personalisierung letztendlich um Unikate handelt. Sehr beliebte Produkte in diesem Bereich sind:

· Weinkisten

· Schneidebretter

· Boxen verschiedener Art

Derartige Produkte lassen sich beispielsweise mit den Namen der Mitarbeiter gravieren. Das ist dann für die beschenkten Personen schon etwas ganz Besonderes. Wer hat schon derartige Teile im Haus, auf denen der eigene Name eingraviert ist?

Passende Weihnachtsgeschenke für Kunden

Viele Unternehmen möchten auch ihren Kunden etwas zu Weihnachten schenken. Die Marktforschung hat herausgefunden, dass Werbegeschenke um ein Vielfaches länger im Gedächtnis der Kunden bleiben als Werbung im Fernsehen oder in der Zeitung. Zudem verbleiben die Weihnachtsgeschenke meistens jahrelang in den Haushalten. Das ist jedoch nur dann der Fall, wenn es sich auch um interessante oder vielleicht auch nützliche Gegenstände handelt. Aus diesem Grund haben schon zahlreiche Unternehmen das enorme Potenzial erkannt, dass in den Werbegeschenken steckt.

Die Weihnachtsgeschenke, die an die Kunden verschenkt werden, sollten zumindest einen hohen Nutzwert haben. Ein Klassiker ist nach wie vor ein interessant gestalteter Jahreskalender. Dieser hängt zumeist das ganze Jahr über in der Wohnung, sodass die Kunden immer wieder an das Unternehmen erinnert werden.

Was macht ein besonderes Weihnachtsgeschenk für Kunden aus?

Mit den Weihnachtsgeschenken versucht jedes Unternehmen die Kunden ein wenig an sich zu binden. Das gelingt auch hervorragend, wenn es sich um einen interessanten Artikel handelt, den der Kunde bestenfalls täglich in den Händen hält. Besonders begehrte Geschenke sind:

· Kugelschreiber

· Notizblöcke

· Thermobecher

Bei diesen Produkten handelt es sich zwar um recht traditionelle Dinge. Diese werden aber nach wie vor gebraucht. Auch im Zeitalter der Digitalisierung haben die meisten Menschen immer noch einen Kugelschreiber und einen Notizblock in der Tasche. Sind diese Dinge dann auch noch mit dem Firmennamen und optimaler Weise auch mit Kontaktdaten bedruckt, sind Folgeaufträge schon so gut wie sicher.

Es müssen aber nicht immer nur die alt bewährten Dinge sein, die bei den Kunden gut ankommen. Auch neue und trendige Produkte erfreuen sich bei vielen Menschen großer Beliebtheit. Dabei kann es sich auch um kleine elektronische Produkte, wie beispielsweise Kopfhörer oder USB-Sticks handeln. Noch mehr Ideen sind hier zu finden. Wichtig ist es, dass es sich um hochwertige Produkte handelt. Ein solcher Artikel kann nur dann seinen Zweck erfüllen, wenn der Kunde das Weihnachtsgeschenk gerne und häufig verwendet. Zudem spürt der Kunde, dass sich der Anbieter tatsächlich Gedanken um ihn und um seine Bedürfnisse macht.

Fazit

Weihnachtsgeschenke für Mitarbeiter und Kunden sollten immer sorgfältig ausgewählt werden. Für den Beschenkten ist es besonders wichtig zu erfahren, dass jemand sich ernsthafte Gedanken um ihn gemacht hat. Daher sind auch individuell gestaltete Geschenke immer die beste Wahl.