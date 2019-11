Frühzeitig an Weihnachten denken

Weihnachten mit Kindern

Wer Kinder hat, wird um das Basteln von Geschenken für die Angehörigen und Freunde natürlich nicht herumkommen. Jeder weiß, dass es sich hierbei, gerade vor Weihnachten, um ein zeitintensives Vorhaben handelt.

Basteln mit Kleinkindern

Jedes Kind ist unterschiedlich in der Entwicklung und nicht immer ist es möglich, mit Kleinkindern zu basteln. Dabei sollte sich jede Mama an das Tempo des Kindes und dessen Wünsche anpassen. Auch wenn Erwachsene natürlich ein perfektes Geschenk basteln möchten, sollten sie dabei nicht vergessen, dass Kleinkinder hier ganz andere Prioritäten setzen.

Gerade im Alter von unter 2 Jahren ist es sogar recht einfach, mit wenigen Mitteln etwas Tolles zu zaubern. Wie wäre es beispielsweise mit einem Kochlöffel-Nikolaus, einem Waschlappen-Schneemann oder einem Klorollen-Engel? Hört sich lustig an und ist es auch. Es macht nämlich jede Menge Spaß die Figuren zu basteln. Außerdem wird das Upcycling immer moderner, sodass es ganz einfach ist tolle Geschenke aus Alltagsgegenständen zu basteln.

Anleitung für den Kochlöffel-Nikolaus

Man benötigt einen Kochlöffel, rote und weiße Farbe, einen schwarzen Edding, Krepppapier und Watte.

Zuerst wird der Stiel des Kochlöffels rot angemalt, die breite Fläche weiß. Sobald dies getrocknet ist, werden Augen und Nase mit einem schwarzen Edding auf die breite Fläche gemalt. Aus dem Krepppapier eine Pudelmütze erstellen und bei Bedarf einen weißen Bommel an die Spitze der Mütze kleben. Aus Watte einen Bart unter die Nase kleben, die Mütze auf dem „Kopf“ anbringen und fertig ist der Kochlöffel-Nikolaus.

Passend dazu würde eine Weihnachtskarte passen, die zum Beispiel das Kind mit Nikolaus zeigt.

Anleitung für den Waschlappen-Schneemann

Für den Waschlappen-Schneemann benötigt man einen weißen Waschlappen, einen schwarzen Edding, Watte, gegebenenfalls einen kleinen Zylinder und einen Minischal, der schnell gehäkelt werden kann. Zum Zunähen eine Nadel und weißes Garn.

Den Waschlappen mit Watte füllen, zunähen und in der Mitte mit weißem Garn abbinden, sodass eine Schneemannfigur entsteht. Mit Edding Augen, Nase und Mund aufmalen und mit Kleber den Zylinder auf den Kopf kleben. Einen Minischal um den Hals binden und fertig ist der Waschlappen-Schneemann.

Als Weihnachtskarte würde hier der selbst gebaute Schneemann vom letzten Winter perfekt passen.

Anleitung Klorollen-Engel

Für den Klorollen-Engel benötigt man eine Klorolle, Bastelpapier bunt, Kleber, Lametta oder Engelshaar und Farbstifte.

Im ersten Schritt kann das Kind die Klorolle nach Belieben anmalen. Währenddessen kann Mama bereits Engel aus dem Bastelpapier schneiden und diese anschließend in der Mitte auf die Klorolle aufkleben. Augen, Nase und Mund aufmalen und die Haare mit Lametta oder Engelshaar aufkleben.

Natürlich kann das Basteln einiges länger mit Kleinkindern dauern, da sie entweder nach kurzer Zeit keine Lust mehr haben oder eben alles selbst machen möchten. Sie sind ja auch schon groß und können das!

Foto: Foto: J Husemannde, Pixabay, CCO

Basteln mit Kindergartenkindern

Auch für Kindergartenkinder gibt es nichts Schöneres, als zu basteln. Hier können, je nach Alter und Motorik selbstverständlich schon anspruchsvollere Dinge gebastelt werden. Vielleicht lässt man sich einfach mal erklären und zeigen, welche Ideen die Kleinen haben und setzt dies dann gemeinsam mit den Zwergen um.

Interessant sind vor allem Eierkartons, Klammern oder auch andere Materialien, die im Haushalt vorhanden sind. So können ganz individuelle Weihnachtstiere oder Figuren gebastelt werden, die einzigartig sind und es sonst definitiv kein zweites Mal gibt.

Beliebt sind dabei die Klammern-Schafe, die gerade für Weihnachten in jede Krippe und auf jeden Weihnachtstisch passen. Sie sind schnell gebastelt, was heißt, dass eine Schafherde innerhalb von wenigen Stunden komplett fertig ist.

Anleitung für eine Schafherde als Tischdeko oder für die Krippe

Hierzu benötigt man Wattebällchen, pro Schaf zwei Wäscheklammern aus Holz, schwarzes Bastelpapier, Karton, einen weißen Buntstift und Kleber.

Aus dem Karton werden Halbkreise oder Kreise geschnitten, die dann mit Wattebällchen beklebt werden. Vor dem Bekleben sollten die Wäscheklammern an den Karton, als Beine, angebracht werden. Sobald das Schäfchen voller Wolle ist, wird aus dem schwarzen Bastelpapier ein Gesicht geschnitten, bemalt und auf das Schaf geklebt.

Es gibt noch viele Ideen, die man im Internet finden kann und für jede Altersgruppe geeignet sind. Somit kann bereits im Herbst, vor allem dann, wenn Regentage anstehen, mit dem Weihnachtsbasteln begonnen werden.

Für Handwerker ist es natürlich auch möglich, gleich die Krippe selbst zu bauen und bei Bedarf auch die größeren Kinder mithelfen zu lassen.

Marmelade, Öle und Co.

Auch Marmelade, Aromaöle oder andere Kleinigkeiten sind beliebt und ganz individuelle Geschenke. So kann man auf den Geschmack eingehen und seinem Gegenüber genau das passende Geschenk selbst gestalten. Insbesondere Aromaöle sind sehr beliebt und werden gerne an Weihnachten oder auch zu anderen Anlässen verschenkt. Hierzu gibt es zahlreiche Anleitungen im Netz.

Ebenfalls sehr beliebt sind, selbst gemachte Weihnachtskugeln oder auch Adventskalender . Diese können weihnachtlich gestaltet und dann an den Baum gehängt werden, oder sie werden zeitlos gestaltet und können so das ganze Jahr ein Platz im Wohnzimmer oder im Flur finden. Hierbei sind natürlich keine Grenzen gesetzt und die Kugeln können so praktisch auf jeden Raum perfekt abgestimmt werden. Wer sein Gegenüber gut kennt, weiß genau, was gefällt und welche Farben perfekt zu der Einrichtung passen.

Egal, für was man sich auch entscheidet, es ist selbst gemacht und kommt somit immer deutlich besser an, als ein lieblos gekauftes Geschenk. Und wenn man ehrlich ist, macht es vielen auch wirklich Spaß, die Geschenke individuell zu gestalten und so etwas Außergewöhnliches zu schaffen, das Freude bereitet.

Zumal gerade die ältere Generation schon alles hat und nicht wirklich etwas benötigt. Hier kommen die selbst gestalteten Geschenke immer gut an und erhalten in der Regel den besten Platz auf der Kommode. Also ran die Baselkiste und jetzt schon auf Weihnachten einstimmen.