Mainz (dpa/tmn) - Lernen, wie man einen Fahrradschlauch flickt, die Stadt der Pedalpiraten entdecken und im Verkehrsparcour alles über die Sicherheit beim Fahrradfahren erfahren. Das gibt es auf www.pedalpiraten.de .

Jugendschutz.net hat darüber hinaus noch weitere Klick-Tipps rund um das Thema Radfahren zusammengestellt. So können Kinder im Lernspiel «Kevins Kettenschaltung» auf www.meine-forscherwelt.de lernen, wie eine Kettenschaltung funktioniert. Dabei erfahren sie unter anderem, wie man sich in hügeligem Gelände am besten bewegt.