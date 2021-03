Rezept für Burger mit gebackenem Camembert

Berlin (dpa/tmn) - Kommt, wir machen Burger! Mit selbst gemachten (oder alternativ natürlich auch gekauften) Brötchen, kross paniertem Camembert, saftigem Fleisch und süßen Preiselbeeren. Diese Burgerkreation schmeckt uns so gut, dass wir sie schon oft auch für Gäste gemacht haben.

Besonders schön finde ich, dass man die Zutaten einfach auf dem Tisch bereitstellt und sich dann jeder seinen Burger ganz nach Geschmack zusammenstellen kann. Guten Appetit!

Zutaten für 2 Burger:

Für die Burger-Brötchen (insgesamt 4 große Burger-Brötchen, dann hat man fürs nächste Mal gleich zwei auf Vorrat):

50 g geschmolzene Butter,

1 Ei,

1/2 TL Salz,

320 g Mehl + Mehl zum Bearbeiten,

20 g Zucker,

10 g frische Hefe,

140 ml Milch + 1 EL Milch zum Bestreichen,

1 TL weißer und 1 TL schwarzer Sesam,

Backpapier

Zubereitung:

1. Mehl, Salz, Ei, Butter und Milch in eine Rührschüssel geben und mit einem Knethaken vermengen.

2. Hefe und Zucker in eine kleine Schüssel geben und zerdrücken. 5 Minuten stehen lassen, bis die Hefe sich verflüssigt und in die Rührschüssel geben.

3. Alles zu einem glatten Teig verarbeiten. Die Schüssel mit einem feuchten Küchenhandtuch abdecken und an einem warmen Ort 60 Minuten gehen lassen.

4. Den Teig in 4 gleichgroße Stücke teilen, kneten und daraus je eine Kugel formen. Auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen, mit dem Küchentuch abdecken und weitere 30 Minuten gehen lassen.

5. Den Backofen auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorheizen.

6. Die Burger-Brötchen mit der Milch bestreichen und mit dem Sesam bestreuen.

7. Im vorgeheizten Backofen ca. 15 Minuten goldbraun backen. Die 2 Brötchen, die übrig bleiben, lassen sich toll einfrieren und im Backofen wieder aufbacken.

Zutaten für Camembert und Patties:

1 Camembert (200 g), 1 Ei, Salz, Pfeffer, 2 - 3 EL Mehl, 10 EL Semmelbrösel, Butterschmalz zum Ausbacken, 400 g Hackfleisch gemischt, Salz, Pfeffer, Öl zum Anbraten, Wildpreiselbeeren aus dem Glas, Feldsalat

Zubereitung:

1. Zuerst die Panierstraße vorbereiten: Dafür in eine Schale das Mehl geben, in der zweiten Schale das Ei mit Salz und Pfeffer verquirlen und in die dritte Schale die Semmelbrösel geben.

2. Den Camembert in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden und jede Scheibe erst in Mehl, dann im Ei und schließlich in den Semmelbröseln wälzen. Die Camembertscheiben sollten flächendeckend paniert sein, damit der Käse beim Frittieren später nicht austritt.

3. Den Käse bis zur Weiterverwendung kühl stellen.

4. Das Hackfleisch mit Salz und Pfeffer würzen und daraus 2 Burger Patties formen.

5. Öl in einer Pfanne (vorzugsweise in einer Grillpfanne) erhitzen und die Hackfleisch-Patties hineingeben und von beiden Seiten kräftig anbraten, bis das Hackfleisch durchgebraten, aber noch saftig ist.

6. Während die Burger Patties in der Pfanne brutzeln, Butterschmalz in einem kleinen Topf erhitzen und die Camembertscheiben portionsweise darin goldbraun ausbacken.

7. Die Burger mit Preiselbeeren aus dem Glas und Feldsalat nach Geschmack zusammen schichten. Wir machen das immer direkt am Tisch.

