Bonn (dpa) - Die Verbraucher in Deutschland haben im Corona-Jahr 2020weniger Fruchtsaft und Fruchtnektar konsumiert - dafür aber häufig zubesseren Qualitäten gegriffen. Der Pro-Kopf-Verbrauch sank imvergangenen Jahr um einen halben Liter auf 30 Liter.

Hohe Absatzeinbußen in der über Monate pandemiebedingt geschlossenenGastronomie konnte die Branche nur zum Teil durch höhereVerkaufszahlen im Lebensmittelhandel kompensieren, wie der Verbandder deutschen Fruchtsaft-Industrie mitteilte .

Deutlich gestiegen ist nach Angaben des Verbandes in der Pandemieallerdings das Interesse an hochwertigen Direktsäften. Das bescherteder Branche trotz der Probleme in der Gastronomie insgesamt einenUmsatzzuwachs bei den abgesetzten Säften von rund 13 Prozent.

Der Orangensaft blieb auch 2020 der beliebteste Fruchtsaft inDeutschland und baute seine Spitzenposition sogar aus. Sein Anteil amGesamtmarkt stiegt auf 34,5 Prozent. Der Apfelsaft kam auf einenMarktanteil von 27,8 Prozent. Multivitaminsäften belegten mit einemMarktanteil 14,2 Prozent den dritten Platz im Beliebtheitsranking.

