Fondant richtig nutzen – typische Fehler vermeiden

Im Gegenteil: Das seit Jahren beliebte Hobby hat durch die Corona-Krise und der damit verbundenen, veränderten Weihnachtszeit sogar noch mehr Zuspruch bekommen. Laut einer 2019 veröffentlichten Studie backen bis zu 68 Prozent der Familien bis zu dreimal im Monat regelmäßig mit ihren Kindern. In der Adventszeit wird in Ein- oder Mehrfamilienhaushalten besonders häufig gebacken. Neben Weihnachtsplätzchen finden auch individuelle Torten, die mit persönlichen Widmungen versehen sind, großen Anklang. Bei Cremetorten kommt dabei häufig ein Fondant zum Einsatz, das sich als süße Schicht über die Torte legt. Beim Kreieren einer solchen Torte passieren wiederum häufig Fehler. Glücklicherweise lassen sie sich dank einiger Hinweise und Tipps vermeiden.

Für die Tortenkreation idealerweise mehrere Tage einplanen

Dem ein oder anderen mag ein strikter Zeitplan beim Backen unsinnig erscheinen, doch verbessert er tatsächlich das Ergebnis. Denn: Beim ersten Durchgang funktioniert meistens etwas nicht so wie geplant. Folglich bietet es sich nach dem Fondant bestellen an, zunächst eine „Probetorte“ anzufertigen. Wichtige Schritte lassen sich auf diese Weise üben, sodass die „richtige“ Torte schlussendlich gelungener ausfällt. Ein Zeitplan kann beispielsweise wie folgt aussehen:

Am ersten Tag den Kuchen backen. Anschließend gut auskühlen lassen. Zuletzt mit den gewünschten Zutaten befüllen.

Tag zwei: Eine Versieglung und das Fondant überziehen, anschließend kühl stellen.

Am dritten Tag die Torte ansehnlich dekorieren.

Die richtige Basis zum Fondant finden

Torten mit Fondant scheitern häufig, da die richtige Basis nicht vorhanden ist. Generell weicht Fondant bei zu viel Feuchtigkeit auf. Da die Zuckermasse empfindlich darauf reagiert, darf sie beispielsweise nicht mit Quark, Sahne oder Puddingcreme in direkten Kontakt kommen. Wer sich nicht daran hält, riskiert am Ende eine klebrige und rissige Zuckerschicht, die zudem kleine Pfützen bildet. Nicht sehr ansehnlich! Es ist daher unabdingbar, mit einer geeigneten Versiegelungsmethode vorzubeugen. Eine dünne Schicht Ganache oder Buttercreme eignen sich, um Krümel zu binden und die Unebenheiten auszugleichen. In den mit Buttercreme oder Ganache gefüllten „Ring“ am Tortenboden lässt sich anschließend die Füllung hineingeben. Zum Schluss werden beide Teile – Tortenränder und Tortendeckel – noch einmal ausreichend versiegelt.

Wichtig: Die „Tortendecke“ sollte etwas größer ausfallen als der Durchmesser. Rund zwei Zentimeter sind ausreichend, damit das Fondant als Schicht haften bleibt.

Fondant muss richtig geknetet werden

Ob gekauft oder selbst hergestellt: Es ist notwendig, das Fondant zu kneten. Damit sich das Fondant gut kneten lässt, sollte es Zimmertemperatur haben. Damit die Masse in den Händen richtig haftet, ist es ratsam, diese vorher mit etwas Kokosfett und Bäckerstärke einzureiben. Beim Kneten selbst ist Kraft, aber auch Fingerspitzengefühl gefragt. Es gilt, aus dem Fondant langsam die Luft „herauszukneten“. Sollten doch Luftblasen zurückbleiben, ist es ratsam, diese sofort durch Aufstechen zu entfernen.

Fondant richtig ausrollen – Schritt für Schritt

Die meisten Fehler passieren beim Ausrollen des Fondants. Ist die Decke nach dem Ausrollen zu dick geraten, wiegt sie zu schwer, wodurch im schlimmsten Fall die ganze Torte zusammenfällt. Eine zu dünne Schicht kann reißen, sodass die Torte optisch nicht mehr ansehnlich ist. Eine weder zu dünne, noch zu dicke Fondant-Decke ist etwa drei bis fünf Millimeter dick.

Um das Fondant richtig auszurollen, empfehlen Experten, die Masse zunächst zu einer Kugel zu formen. Anschließend lässt sie sich auf der Arbeitsfläche plätten, um mithilfe einer leichten Druckbewegung ausgerollt zu werden. Sollte das Fondant am Teigroller kleben bleiben, bietet es sich an, auf der Arbeitsfläche etwas Puderzucker nachzulegen.

Ausgerolltes Fondant faltenfrei auf die Torte legen

Auch beim letzten Schritt ist eine Portion Fingerspitzengefühl gefragt. Hobbybäcker sollten das ausgerollte Fondant vorsichtig von der Arbeitsfläche trennen. Im aufgerollten Zustand ist das Fondant vorsichtig über die fertige Torte zu halten, ehe es langsam abgerollt wird. Beginnend von der Mitte, lässt sich die Zuckermasse glätten und vorsichtig aufstechen. Auch hierbei gilt es darauf zu achten, dass keinerlei Luftbläschen zurückbleiben.

Eine gute Strategie fährt man, indem man die Schicht mit einer Hand an die Torte drückt und mit der anderen die Falten glattzieht. Dies lässt sich so lange fortsetzen, bis auch am Rand keinerlei Falten mehr sichtbar sind. Überschüssige Masse sollte man vorsichtig mit einem Messer abschneiden.

Fondant nach dem Backen richtig aufbewahren

Nach dem Backen bleibt noch Fondant übrig? Dann ist es essenziell, es richtig aufzubewahren. Die hierfür wichtigen Zauberwörter beginnen mit „L“. Denn das Fondant muss luftdicht und lichtgeschützt bei kühlen Temperaturen gelagert werden. Wie lange sich das Fondant hält, hängt schlussendlich mit der Beschaffenheit der Torte zusammen. Bei einem Kuchen ohne Füllung hält die Schicht länger als bei einer schnell verderblichen Sahnetorte. Idealerweise deckt man die fertige Torte vor dem Anrichten mit Frischhaltefolie ab. Nach dem Essen macht es Sinn, die Reste ebenfalls in Frischhaltefolie verpackt im Kühlschrank oder einem kühlen Platz im Vorratsraum aufzubewahren.