Große Herausforderungen für die Gastro- und Hotelbranche

Ein Blick zurück in den Zeitraum ab März 2020 zeigt, dass sich die Betriebe in der Gastronomie und Hotellerie intensiv mit Hygienekonzepten befasst haben. Bereits während des ersten Lockdowns wurden viele Maßnahmen getroffen, um nach der Öffnung wieder Gäste empfangen zu dürfen. Wesentliche Bestandteile waren (und sind es bis heute):

eine geringere Gästezahl in Restaurants

mehr Abstand zwischen den Tischen

teilweise Einbau von Trennwänden

Installation von Lüftungsanlagen

Desinfektion von Tischen und Sitzflächen

Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen für das Servicepersonal

Maskenpflicht für Gäste beim Betreten oder bei Wegen innerhalb der Lokalität

teilweise eingeschränkter Hotelbetrieb aufgrund einer geringeren Gästezahl

industrielle Reinigung und Desinfektion der Gastronomiebekleidung u.a. Kochjacken

aufwendige Desinfektionen von Zimmern und allgemeinen Flächen

Alle diese Maßnahmen waren kostspielig, jedoch haben die Betreiber alles daran gesetzt, um die Vorgaben zu realisieren. Trotzdem hat die gesamte Branche aktuell wieder mit vorübergehenden Schließungen zu kämpfen.

Hygienemaßnahmen bei der Berufsbekleidung in der Gastronomie

Ein weiterer Bereich, in dem Hygiene eine sehr große Rolle spielt, ist die Küche. Im Umgang mit Lebensmitteln können falsche oder fehlende Hygienemaßnahmen fatale Folgen haben. Die richtige Lagerung von Lebensmitteln ist ebenso entscheidend wie die korrekte Reinigung der Berufskleidung von Köchen und Servicepersonal.

Eine hygienisch einwandfreie Arbeitskleidung gehört zu den wichtigsten Vorbeugungsmaßnahmen im Kampf gegen Corona-Viren. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) weist ausdrücklich darauf hin, dass Berufsbekleidung regelmäßig gereinigt werden muss. Sehr sinnvoll ist in diesem Zusammenhang die Ergänzung des Deutschen Textilreinigungs-Verbands: Waschen in einer konventionellen Waschmaschine reicht nicht aus. Damit wird Berufskleidung zwar oberflächlich sauber, aber nicht hygienisch einwandfrei. Wer dagegen Kochjacken in einem professionellen Reinigungsbetrieb waschen lässt, ist auf der sicheren Seite. Die Ausbreitung von Keimen, Bakterien und Viren lässt sich damit weitestgehend verhindern oder zumindest stark eindämmen. Ein weiterer Vorteil einer professionellen Textilpflege: Sollten sich auf Kochjacken hartnäckige Flecken befinden, werden diese zuverlässig entfernt.

Der Schutz der Gäste und des Personals ist in Zeiten wie diesen so wichtig wie nie zuvor. Aktuell kann niemand eine exakte Prognose über die weitere Entwicklung abgeben. Fest steht aber, dass sich Gastronomen und Hoteliers mit großem Engagement für die Anwendung guter Hygienekonzepte einsetzen - mit der Hoffnung, dass sich die Situation bald wieder entspannt!