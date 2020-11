Schritt für Schritt zum Vegetarier: So gelingt die Ernährungsumstellung

Essgewohnheiten notieren und genau analysieren

„Ich weiß, dass ich zu viel Wurst und Fleisch esse“, sagen vor allem viele Männer. Aber wie viel genau ist die Frage. Denn die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt als Höchstmenge 300 bis 600 Gramm pro Woche für einen Erwachsenen. Die wenigsten Menschen halten sich aber daran; der Durchschnitt liegt bei rund 1.000 Gramm. Diese Menge kann man nicht einfach 1:1 nur mit Gemüse oder Getreideprodukte ersetzen. Außerdem muss man auch eine andere Größe im Blick behalten: die Brennwerte. Denn wie viele Kohlenhydrate am Tag wirklich notwendig und damit auch verwertbar sind, hängt von mehreren Aspekten ab – beispielsweise auch vom eigenen Aktivitätslevel. Bevor man die Ernährung auf fleischlos umstellt, sollte man also den eigenen Fleischkonsum und Lebensstil genau betrachten.

Der Körper wird auf die geänderten Umstände reagieren

Daher empfiehlt sich vor allem für Menschen, die bisher regelmäßig Fleisch essen, keinen „kalten Entzug“ anzustreben. Wer von heute auf morgen dieses Element aus seinem Essensplan streicht, der wird vermutlich zunächst wenige Symptome spüren. Aber meist kommt nach drei bis vier Tagen der Heißhunger auf eine schmackhafte Wurst oder ein saftiges Steak. Aber: Das ist nicht unser Organismus, der sich hier meldet, sondern unser Kopf. Denn das Unterbewusstsein hat auch abgespeichert, wie Fleisch schmeckt und wie es sich anfühlt, wenn man es kaut. Daher ist es einfacher, zunächst drei von sieben warmen Mahlzeiten in der Woche mit Fleisch zuzubereiten. Bei Frühstück und Abendessen kann man bereits ganz darauf verzichten. Schritt für Schritt isst man sich dann in den kommenden Wochen unter die Grenze von 300 Gramm Fleisch. Ist sie gefallen, dann fällt es auch dem Kopf leichter, ganz auf Fleisch zu verzichten. Nun werden sich auch die ersten körperlichen Veränderungen einstellen. Denn die Verdauung wird durch die Ballaststoffe, die man nun durch Gemüse und Hülsenfrüchte zuführt, angeregt. Der Bauch kann gerade in der ersten Zeit häufiger einmal grummeln. Das ist aber kein Hungergefühl, sondern nur ein Hinweis auf die gesteigerte Darmtätigkeit.

Nach der Umstellung auf die Ausgewogenheit achten

Ein positiver Nebeneffekt der Umstellung: Oft stellt sich eine Reduktion des Gewichts ein. Aber eine fleischlose Ernährung an sich garantiert noch keinen Abnehmerfolg. Denn auch bei vegetarischer Kost kommt es auf Ausgewogenheit an. Daher sollten Vegetarier auf die Inhaltsstoffe der Produkte achten . Ein gutes Beispiel ist die Avocado: Ihr grünes Fruchtfleisch enthält ungesättigte Fettsäuren, ist aber auch eine Kalorienbombe. 100 Gramm haben rund 160 Kilokalorien – mehr als viele Fleischsorten. Vegetarische oder sogar vegane Streichcremes sind ebenfalls sehr energiereich. Hierzu sollte man nur in Maßen greifen. Zentral ist es, die Proteine zuzuführen, die vorher über das Fleisch kamen. Dafür eignen sich magere Milchprodukte wie Quark oder Hüttenkäse sowie Bohnen, Erbsen und Sojaprodukte. Proteine sind notwendig für den Muskelaufbau und den Erhalt der Organtätigkeit.

Eine Frage beschäftigt viele Vegetarier: Fisch – ja oder nein? Streng genommen sind Fisch-Esser Pescetarier. Vor allem Seefisch ist gesund und liefert wertvolle Eiweiße. Ob man sich dieses Hintertürchen offen hält, ist jedem selbst überlassen. Dringend notwendig für eine ausgewogene vegetarische Ernährung ist Fisch jedenfalls nicht.