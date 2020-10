Der Brotdoc genießt Kultstatus im Internet

Ein trüber Oktobertag. Einer von dieser Sorte, an denen den schmutzig grauen Wolken, die der Wind wüst über den Himmel peitscht, alles zuzutrauen ist – kurze Graupelschauer, träger Nieselregen oder ab und zu ein Kurzgewitter mit wuchtigen Donnerschlägen. An Dr. Börn Hollensteiner prallt all das ab. Der Montag hat so begonnen wie jeder Wochenanfang in seiner Praxis. Die Patienten, die sich am Wochen­ende gar nicht gut fühlten, haben gleich morgens angerufen, um so schnell wie möglich einen Termin zu vereinbaren. Die Mittagspause um 13 Uhr verdient ihren Namen wieder einmal nicht. Schnell noch ein paar Telefonate mit Patienten, die auf Befunde warten, gleich ein Hausbesuch – und zwischendurch ein Gespräch über das Lieblingsthema Hollen­steiners: über Brot. Selbst gebackenes, gesundes Brot.

Seine Prominenz in der Back-Szene ist ihm manchmal fast ein wenig unheimlich. Freunde riefen ihn vorige Woche an und fragten, ob er diese Radiosendung mit einem bekannten Food-Journalisten gehört habe. „Der hat von deinem Brot geschwärmt!“, erzählten sie. „Und wie!!“ Am Samstag hat er in einem Städtchen in der Soester Börde mit drei Männern und fünf Frauen Brot ge­backen und sämtliche, aber auch wirklich sämtliche Detailfragen geduldig beantwortet. Und sein Internet-Blog, den er unter dem Titel „Der Brotdoc“ führt, ist spätestens seit dem ersten Corona-Lockdown eine der beliebtesten Plattformen für Brotbackfans. „Ich hatte da täglich bis zu 5000 Besucher“, erzählt er und rückt das Stetho­skop gerade, das er um seinen Hals gelegt hat. Etliche dieser Blog-Nutzer haben offenbar kurz danach sein Buch gekauft. Der Verlag hat ihm erst vor ein paar Tagen bestätigt: Das im Januar auf den Markt gebrachte Buch „Der Brotdoc“. Gesundes Brot aus meinem Ofen“ ist ein Erfolg. 8000 Exemplare sind bereits verkauft worden.

„Du brauchst ein Hobby“

Dabei hat anfangs nichts auf eine Internet- und Autorenkarriere hingedeutet. Hollensteiner brauchte 2010 einfach ein Ventil, um endlich wieder Luft zu bekommen in einer Zeit der Unsicherheit und ausufernder Arbeit. 2009 hatte der Allgemeinmediziner gemeinsam mit seiner Frau eine Praxis gegründet. „Und wir hatten die Sorgen, die jeder Unternehmensgründer hat“, erzählt der 46-Jährige. Ein Jahr später ging es ihm, wie er sagt, „gar nicht gut“. „Du brauchst ein Hobby“, riet eine Freundin. „Etwas, das dich ablenkt und entspannt.“ Und weil er im Jahr zuvor im Frankreich-Urlaub das echte französische Baguette in sein Genießerherz aufgenommen, etwas geschmacklich auch nur halbwegs Ähnliches aber nie in deutschen Bäcke­reien gefunden hatte, begann der Halterner zu experimentieren. „Ich habe Bücher gekauft und mich mit anderen Hobby-Bäckern auf Foren ausgetauscht“, sagt er. Fast zwangsläufig führte das zu einem eigenen Blog, in dem Hollen­steiner seitdem seine Rezepte notiert und genau erklärt, wie ein Teig so lange reift, bis er die exakt richtige Konsistenz für ein aromatisches Brot bekommt. Denn das ist letztendlich das einzige, große Geheimnis der Brotbackkunst: „Ein Teig braucht ausreichend Zeit, um zu reifen.“ Fermentation – die Zauberformel der geschmacklichen Königsklasse.

In Frankreich schreibt das Brotbackgesetz vor, dass ein Baguette ausschließlich aus Mehl, Wasser, Salz und Hefe bestehen darf. „Künstliche Aromen und Säuren haben darin nichts zu suchen“, erklärt der Blogger. Aromatisch wird das Brot von selbst, indem es Bakterien und Enzymen die Zeit gibt, die sie brauchen, um den Teig quellen zu lassen. Hollensteiners Baguette ist seitdem so, wie es sein soll: außen mit großporiger Krume krustig und innen saftig und fruchtig-aromatisch. Der 46-Jährige hat alles schon gebacken. Dinkelroggenbrote, Ciabatta, Kasseler. Sein Liebling ist und bleibt jedoch das Baguette. „Gutes Brot braucht keinen Aufstrich“, meint er. „Brot mit Butter und etwas Salz – das ist für mich gutes Brot.“

Brot ist kein Dickmacher

Gelegentlich ärgert er sich, dass Brot nicht eben als – vorsichtig ausgedrückt – Schlankmacher gilt. „Das stimmt so nicht“, meint er. „Entscheidend sind das richtige Maß und die Vielfalt.“ Auch Weizenprodukte seien per se keine Feinde der schlanken Linie. Wenn einemTeig Zeit gegeben werde, seine besten Aromen zu entfalten, schlage er jedes Indus­trieprodukt. Die sind Hollen­steiner ohnehin ein Dorn im Auge. Gesprächspartnern, die nicht so recht glauben wollen, dass Brot sich nicht auf der Waage rächt, erzählt der Arzt gelegentlich von einem Bäcker aus Brandenburg. Der hatte ihn gebeten, ihn mit medizinischen Ratschlägen bei einem Experiment zu begleiten. Sein Ziel: Vier Monate täglich bis zu 500 Gramm Brot essen und damit das Gewicht reduzieren. Hollen­steiner riet ihm dringend, auch etwas Gemüse und Avocados zu essen. Und siehe da: „Er hat zwei bis drei Kilo abgenommen . . .“