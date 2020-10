Kokosnuss - warum das Superfood so gesund ist

Genau genommen handelt es sich bei der Kokosnuss botanisch gesehen gar nicht um eine Nuss, sondern um eine Steinfrucht. Pro Jahr trägt eine Kokospalme nur etwa sechzig dieser kostbaren Früchte, die bis zu 2,5 kg schwer werden können. Die Kokospalme braucht tropische Bedingungen um zu wachsen. Die Hauptanbaugebiete der Frucht sind daher in Zentral- und Südamerika sowie Südostasien zu finden. In den Anbau-Ländern gehört die Kokosnuss zu den Grundnahrungsmitteln.

Exotischer Alleskönner

Ob veganes Kokosöl, erfrischendes Kokoswasser, sahnige Kokosmilch oder süßer Kokosblütenzucker - Kokosnüsse gelten mittlerweile als wahre Alleskönner in der heimischen Küche und sind schon lange kein Geheimtipp mehr. Dabei erfreuen sie nicht nur den Gaumen, sondern sollen auch bei Übergewicht, Demenz, Diabetes und sogar Krebs helfen. Fakt ist: Die Nuss mit der harten Schale und dem weichen Kern hat einige gesundheitliche Vorteile zu bieten.

Gesunde Inhaltsstoffe der Kokosnuss

Die Kokosnuss ist besonders bekömmlich, da die darin vorkommenden mittelkettigen Fettsäuren für den Körper leicht verdaulich sind. Außerdem finden sich in der exotischen Frucht viele Mineralstoffe wie Calcium, Magnesium, Kalium und Phosphor. Insofern ist das Kokoswasser, das aus dem Inneren der Nuss gewonnen wird, ein optimales Trainingsgetränk . Neben Mineralstoffen enthält die Kokosnuss auch alle Vitamine der B-Gruppe. Besonders Biotin, das für schöne Haare, feste Nägel und gesunde Haut sorgt, ist in der Kokosnuss zu finden. Zudem enthält das Fruchtfleisch der Kokosnuss viele Ballaststoffe, die für eine gute Verdauung und ein lang anhaltendes Sättigungsgefühl sorgen. Dies ist auch der Grund, warum Erzeugnisse aus Kokosnüssen gerne empfohlen werden, wenn es darum geht abzunehmen. Allerdings ist zu beachten, dass das Fruchtfleisch der Kokosnuss sehr fett- und kalorienreich ist. Abnehmwillige sollten es daher trotz aller gesundheitlichen Vorteile nur in Maßen konsumieren.

Die vielfältigen Möglichkeiten zur Verarbeitung

Die tropische Steinfrucht kann vollständig verwertet werden. Das Kokosfleisch dient zur Herstellung von Kokosöl und Kokosfett, das zum Backen, Frittieren und Braten verwendet wird. Die Kokosmilch ist Zutat vieler asiatischer Gerichte, sowie Cocktails und Smoothies. Kokosflocken finden sich hingegen in Desserts, Kuchen, Schokoladen und süßem Gebäck. Auch der Blütennektar der Kokospalme kann weiterverarbeitet werden. Kokosblütenzucker ist eine gesunde Alternative zum herkömmlichen Zucker und ähnelt ein wenig dem Rohrzucker. Schließlich kann sogar die harte Schale der Kokosnuss verwertet werden. Gemahlen und gepresst wird sie beispielsweise zu Aktivkohle weiterverarbeitet, die viermal länger brennt als Holzkohle.

Gütekriterien für Kokosöl

Das Öl der Kokosnuss wird nicht nur gerne in der Küche eingesetzt, sondern gilt auch als Wunderwaffe für gesunde Haut und geschmeidige Haare. Doch woran erkennt man eigentlich ein gutes Kokosöl? Laut Ernährungsexperten ist es wichtig, auf gewisse Gütekriterien zu achten. So sollte man nicht zu hocherhitzten Industrieprodukten greifen, sondern besser in ein naturbelassenes, kaltgepresstes und möglichst biologisches Kokosöl investieren, das reich an wertvollen Inhaltsstoffen wie Laurinsäure ist. Zudem sollte das Kokosöl möglichst frei von Schadstoffen im Glas verpackt sein.