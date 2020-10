Die Corona-Pandemie zwang und zwingt die Leute, öfter zu Hause zu bleiben, als das sonst der Fall wäre. Das hatte durchaus auch positive Auswirkungen. So wurde gerne renoviert, es wurden neue Fähigkeiten erlernt - und so mancher widmete sich auch seinem Grill, den er daheim stehen hatte, aber viel zu selten nutzte. Die Auswirkungen waren ein sprunghafter Anstieg der Nachfrage nach Grillfleisch, aber auch allem anderen rund ums Grillen. Dazu gehört natürlich der Grill selbst, genauso auch Rezepte und Tipps fürs Grillen. Genau dafür liefert das Magazin der Marke " Grillfürst " etliche wertvolle Artikel, die man kostenlos nachlesen kann.

Magazin für alles rund ums Grillen von Grillfürst

Die Inhalte des Magazins von Grillfürst umfassen dabei eine ganze Reihe an Themen. Klar im Vordergrund stehen natürlich Rezepte und Quicktips rund um das Thema Grillen . Schließlich ist die Vielfalt der Möglichkeiten beim Grillen mit dem eigenen Grill riesig.

Immer wieder kommt ein Topthema aufs Menü im Magazin, das einzelne Aspekte des Grillspaßes sehr genau beleuchtet. Evergreens findet man im großen Archiv der Rezepte, die dazu noch mit sehr anregenden Bildern präsentiert werden. Dazu ebenfalls kostenlos im Angebot des Magazins: komplette Grillkurse, die auch den Anfängern die Kunst des Grillens schnell und verständlich näherbringen.

Dabei geht die Redaktion sogar noch übers Grillen hinaus. Denn eine eigene Rubrik erhält im Magazin von Grillfürst das Thema "Camping". Logisch, denn wo sonst außer im eigenen Garten grillt man besonders häufig: beim Camping mit Freunden oder Familien. Wobei das auch jegliche andere Art von Urlaub umfassen kann, bei der man sich selbst versorgen oder möchte. Dazu gibt es sogar auch noch eine eigene Rubrik für Veranstaltungen, auch wenn diese in Corona-Zeiten nicht ganz so umfangreich gefüllt ist wie sonst. Kurzum: Beim "Magazin" von Grillfürst erhält man viele wertvolle und nützliche Anregungen.

Eigenmarke bietet Grills und Zubehör an

Eine Eigenmarke besitzt "Grillfürst" übrigens auch. Gasgrills der Marke "Grillfürst" gibt es in vielen Variationen und vom kleinen Preis bis zum Luxusmodell ist alles in der Auswahl dabei. Ebenso kann man direkt bei Grillfürst auch etliches an Zubehör zum Grillen bestellen. Vom Grillbesteck über den Schwenkarm und verschiedene Bleche bis hin natürlich zur Holzkohle ist alles dabei. Nicht zuletzt eine Auswahl an Saucen, die das selbst Gegrillte noch schmackhafter werden lassen.