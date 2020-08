Wie Martin Kintrup ein neues Rezept entwickelt

Lehrer werden das kennen: Da glaubt man, die Aufgabe, die man soeben gestellt hat, sei trickreich und knifflig. Und dann kommt die Antwort so rasch, als sei das, was man als Herausforderung für den Intellekt angesehen hat, nichts als Pipifax. Der Redakteurin ergeht es gerade so. „Ich wünsche mir ein Gericht von Ihnen, das . . .“ – es folgt eine so bewusst inszenierte Denkpause, als arbeite das Hirn intensiv an einer angemessen großen Aufgabe – „ . . . das vegetarisch, sommerlich und würzig ist.“ So, das sitzt.

Oder auch nicht. „Das ist nicht schwer“, sagt Martin Kintrup. Eine Woche später in der Küche des Kochbuchautoren, der die Zahl seiner Bücher nur grob mit „so um die 50“ schätzen kann: Auf dem Arbeitstisch liegen makellos gerötete Tomaten aus dem Garten neben Rote-Bete-Knollen, zwei Möhren und Kichererbsen, die der Münsteraner am Abend zuvor eingeweicht hat. Was daraus werden soll? „Ich denke, wir machen Falafel und dazu eine Soße aus Rote Bete mit Joghurt und einen Salat.“ „Wir“, hat der 43-Jährige gesagt. Ach so, klar. Der Vorschlag, gemeinsam zu kochen, kam ja von ihr. Die Redakteurin erhebt sich vom Küchenhocker, auf dessen weicher Filzoberfläche sie sich gerade drapiert hat, und hält demonstrative Tatkraft für angemessen. „Was soll ich tun?“ „Die Möhren reiben“, empfiehlt Kintrup, und wie es aussieht, deutet er die suchenden Blicke seiner Küchenhilfe richtig. „Mit der Reibe, von Hand.“ Also nicht mit der Küchenmaschine, wäre ja auch zu leicht gewesen. „Sie könnten das bestimmt schneller“, vermutet die Teilzeit-Hilfe zwei Minuten später und lässt die erste, partout nicht kleiner werden wollende Möhre ruckartig von rechts nach links wandern. Ach, von oben nach unten geht es schneller und noch ein bisschen fixer, wenn das Möhrenende seitlich angelegt wird? Stimmt. Der Rest verschwindet rasch im Mund. Martin Kintrup muss ja nicht sehen, dass seine Assistentin so einen Möhrenrest großzügig auslegt . . .

Den Koch besser schnell mal ablenken

Schnell das Gespräch auf andere Themen lenken, die ohne Notizen, auf die sich die Redakteurin besser versteht als auf Küchenarbeit, bald verpuffen würden. Kintrup erzählt von dem vegetarischen Restaurant, in dem er das Geld für sein Landschaftsökologie-Studium verdient hat, und von dem Buch, das er schreiben wollte. „Ich hatte Glück“, erinnert er sich und püriert dabei die Kichererbsen für die Falafeln zu einer sämigen Masse. „Der Verlag suchte gerade einen Autoren für ein vegetarisches Kochbuch.“ Monate später folgte der nächste Auftrag, und dann noch einer und noch einer. Kintrup und die Verlage spielten sich gegenseitig die Bälle zu. Mal hatte er eine Idee, mal der Verlag. Seitdem hat er nahezu über alles geschrieben – von Streetfood über Rezepte mit Fisch bis zum Kochbuch über immer wieder neue Salate. „Wenn man weiß, wie Zutaten miteinander harmonieren, ist das nicht schwer.“

Das gilt auch für die Falafeln, für die er 200 Gramm Kichererbsen mit zwei Möhren, 20 Gramm Ingwer, ein bis zwei Knoblauchzehen, drei bis vier Esslöffel frisch ausgepresstem Zitronensaft und ein bis zwei Teelöffel Tandoori Masala ­vermengt. „Tandoori Masala ähnelt einer Curry-Mischung und hat einen warmen, den Mund ausfüllenden Geschmack“, erklärt Kintrup und fügt der Masse einen Teelöffel Schwarzkümmel zu. Der Rezeptentwickler liebt diese Würze und lässt ein paar Krümel in die Handinnenfläche der un­tätigen Küchenhilfe rieseln. „Probieren Sie mal.“ „Schmeckt nach . . .“ Ja, wonach eigentlich? „Türkisch, arabisch, glaube ich.“ Was auch immer das bedeuten soll . . .

Wir formen die Falafeln . . .

Der Münsteraner reibt derweil 150 Gramm Rote Bete, gießt gerade so viel Joghurt darüber, dass eine satt pinkfarbene Soße entsteht, presst eine Zehe Knoblauch aus, hackt zwei Teelöffel Dill und schmeckt die Masse schließlich mit Salz und Pfeffer ab. „Gewürze sind das Wichtigste beim Kochen“, meint er und probiert mit einem Teelöffel. Vielleicht ein Tick zu viel Salz? Noch ein Löffel. Nein, gerade richtig so.

Wann er die Salatbeilage gemacht hat, muss der ­Hilfe beim Schreiben entgangen sein. Kintrup mischt gerade klein geschnittene Gurken, rote Zwiebeln und Tomaten und verfeinert sie mit Minze. Zeit, die Küchenhilfe zu erinnern, dass sie eine Küchenhilfe ist. „Wir formen jetzt die Falafeln.“ Der 43-Jährige hat schon mal an­gefangen und festgestellt, dass er beim nächsten Mal weniger Möhren und Zitronensaft nehmen wird, damit die Masse eine festere Konsistenz bekommt. Unter Echtheitsbedingungen würde die Assistentin im nächsten Moment ihren Job verlieren. Sie presst die Masse in ihren Händen zwar genauso wie ihr geschicktes Vorbild aus, doch Bällchen, die danach in Öl gegart werden, gelingen ihr nicht. Dafür aber die Verkostung: „Herr Kintrup. Ich muss schon sagen: Das schmeckt fantastisch . . .“