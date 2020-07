Burger, Pizza und Eis statt Steak und Würstchen

Der Beginn der Grillsaison ist genau der richtige Zeitpunkt, um in Sachen der Grill-Kulinarik ein wenig herumzuexperimentieren. Die traditionellen Grillwürstchen und das herkömmliche Steak haben in diesem Sommer definitiv ausgedient. Stattdessen greifen die Meister des Grills nun zu Burgern, Pizza und sogar Eis. Eis grillen mag im ersten Moment zwar ein wenig seltsam klingen, ist aber durchaus möglich und sogar überaus schmackhaft. Eine willkommene Abwechslung sind darüber hinaus auch Schokoladen-Bananen, die direkt von dem heißen Grill kommen und durch ihren flüssigen Kern für einen ganz besonderen Geschmack sorgen. So müssen sich Grillfans nicht mehr länger mit herzhaften Gerichten begnügen, sondern können auf dem Grill direkt auch das köstliche Dessert zubereiten.

Außerdem steht ein Gericht vom Grill in diesem Jahr besonders hoch im Kurs, nämlich der Flammlachs, der über der offenen Flamme zubereitet wird. Bekannt ist die leckere Fischspeise vor allem von Food-Märkten oder Festivals, wo sich vor der kulinarischen Offenbarung regelmäßig lange Schlangen bilden. Der Flammlachs kann ganz einfach auch zuhause auf dem Grill zubereitet werden.

Darüber hinaus besteht ein weiterer großer Trend in dem vegetarischen und Veganer Grillen. Besonders beliebt sind hier kleine Aluschälchen, die mit leckerem Tofu in einer traumhaften Marinade aus Rosmarin, Knoblauch und Chili gefüllt sind, sowie Gemüsespieße und vegane Fleischalternativen wie der Wonder-Burger.

Die folgende Grafik zeigt weitere heiße Grilltrends aus den USA, Deutschland und Großbritannien:

Foto: wayfair

Bei den neuen Grilltrends ist für jeden etwas dabei

Die aktuellen Grilltrends zeigen also, dass hier mit Sicherheit jeder Geschmackstyp voll auf seine Kosten kommen wird. Sollte nicht auf dem eigenen Balkon oder der Terrasse der Grill aufgeschlagen werden, sondern an einem öffentlichen Ort, ist es wichtig, nur dort zu Grillen, wo es ausdrücklich erlaubt ist. Der Bußgeldkatalog sieht beim Grillen mit Outdoor-Grills an öffentlichen Plätzen strenge Regeln vor.