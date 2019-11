Schön schlank in den Winter starten: Mit Low Carb und ohne Hunger einfach abnehmen

Bei der hier vorgestellten Low Carb Diät handelt es sich jedoch nicht um eine rein ketogene Ernährungsform, vielmehr gibt es viele leckere und schnelle Gerichte ohne Kohlenhydrate, wie auch kohlenhydratarme Tipps und Ideen für die drei Hauptmahlzeiten: Frühstück, Mittag und Abendessen.

Kohlenhydratfreie und kohlenhydratarme Abnehmrezepte mit nur wenigen Kalorien bereichern den Wochenplan der langfristig angelegten Schlankheitskur, sodass mit diesen Abnehmtipps und Tricks keine Langeweile bei der Diät aufkommt.

Der Erfinder selbst hat mit seiner gesunden und überaus leckeren Ernährung mehr als 30 Kilo abgenommen. Heute ist er schlank und teilt seine persönlichen Erfahrungen mit warmen und kalten Abnehmrezepten in einem reich bebilderten Kochbuch und kostenlos auf seinem beliebten Blog im Internet. Viele seiner Rezepte lassen sich schnell und ganz ohne Kochen zubereiten, der Tagesplan ist dabei abwechslungsreich und für Anfänger auf dem Gebiet der gesunden Ernährung bietet Bennys Konzept Spaß am Essen ohne Kohlenhydrate.

Low Carb mit Benjamin: Wer und was steckt hinter dem Erfolgskonzept zum Schlankwerden?

Benjamin Oltmann stammt gebürtig aus Lüneburg, wo er seit vielen Jahren verzweifelt versuchte, überschüssige Fettpölsterchen schnell loszuwerden. Low Carb mit Benjamin unterscheidet sich dabei von rein ketogenen Rezepten, obwohl diese hin und wieder während der Diät auf dem Tagesplan stehen dürfen. Mit proteinreichen Gerichten ohne Kohlenhydrate, die leicht nachzukochen sind, hat Oltmann viele leckere Sommergerichte gezaubert. Sein Plan war es, vor allem auch nach der Schlankheitskur dauerhaft schlank zu bleiben.

Viele Abnehmtipps und Tricks sind durch eine Kombination aus unterschiedlichen Diäten entstanden, einige warme Abnehmrezepte zum Mittagessen erinnern stark an die bekannte Atkins Diät. Da Benjamin Oltmann jedoch nicht jeden Tag Zeit zum Kochen findet, sich aber trotzdem gesund ernähren möchte, hat er in seinem Kochbuch auch eine große Vielzahl an kalten Rezepten ohne Kohlenhydrate zusammengetragen. Abnehmen ohne Hunger klingt vielversprechend, denn die meisten anderen Diäten basieren auf einer einseitigen Mangelernährung mit wenig Kalorien, wodurch der Wochenplan meist eintönig und langweilig wird. Essen ohne Kohlenhydrate soll aber Spaß machen, darum geht es in Bennys Konzept.

Was ist der Unterschied zwischen Benjamin Oltmanns Ernährungsplan und der erfolgreichen Atkins Diät?

Der Erfinder und Namensgeber der Atkins Diät ist ein Herzspezialist aus Amerika, dem es weniger darum geht, ohne Hunger abzunehmen. Vielmehr sollen bei der Atkins Diät ausschließlich ketogene Rezepte gekocht werden, die ruhig sehr fett- und proteinreich sein dürfen. Dass die Gerichte ohne Kohlenhydrate wenig Kalorien enthalten, ist also kein zentraler Punkt dieser Art der Schlankheitskur.

Zu Beginn der Umstellung auf eine kohlenhydratfreie Ernährung kommt es bei vielen Menschen bei der Atkins Diät zunächst zu einem übermäßigen Ausscheiden von Flüssigkeit, das Fettgewebe selbst wird durch die ketogenen Rezepte jedoch in den ersten Tagen noch nicht angegriffen. Erst nach einer Ernährungsumstellung von mehreren Tagen oder Wochen greifen die angeregten Stoffwechselprozesse auf in Fettzellen gespeicherte Energie zu. Die Folge: Fettpolster schmelzen dahin.

Viele Menschen, die mit der Atkins Diät an Gewicht verlieren möchten, entwickeln jedoch schon nach wenigen Tagen der Abmagerungskur einen regelrechten Heißhunger auf Brot, Kartoffeln oder Reis – eben auf all die Lebensmittel, die während des Essens ohne Kohlenhydrate absolut tabu sind. Der Plan von Benjamin Oltmann war nun, diesem Gefühl des Mangels entgegen zu wirken. Anders als bei der Atkins Diät handelt es sich nicht um eine reine Low Carb Diät, sondern es wird bei Bennys Konzept darauf geachtet, dass die Ernährung gesund und ausgewogen gestaltet wird. Dabei stecken auch nur wenige Kalorien in den schnell nachzukochenden Rezeptideen und auch die Fettzufuhr wird im Auge behalten.

Wenig Kalorien, aber viel Wasser: Bennys Konzept bringt Abwechslung auf den Tagesplan

Mit seinen Tipps und Ideen wendet sich Benjamin Oltmann an alle Menschen, die schnell und einfach schlank werden möchten. Es ist dabei für Anfänger der Low Carb Ernährung nicht notwendig, Oltmanns Kochbuch sofort zu kaufen. Viele einfache und gesunde Abnehmtipps und Tricks, sowie Auszüge aus Bennys Konzept, finden sich kostenlos auf seinem Blog wieder. In der frei zugänglichen Version präsentiert der Autor dort ausschließlich kalte und warme Rezepte ohne Kohlenhydrate für das Abendessen.

Wer sich auch zum Frühstück und Mittag zu einer schlanken Figur essen möchte, kann sich nach dem Kauf von Benjamin Oltmanns Kochbuch auf dem Blog einloggen und erhält dann vollen Zugriff auf alle leckere Abnehmrezepte. Wer das Buch nicht kaufen möchte, kann eine Premium-Mitgliedschaft erwerben, bei der ebenfalls alle Rezepte ohne Kohlenhydrate und Oltmanns individuelle Abnehmtipps und Tricks auf dem Blog freigeschaltet werden. Es ist nach dem Log-in auch möglich, eine professionelle Ernährungsberatung von echten Profis zu erhalten. Wer einen Plan zum Schlankwerden zusammen mit einem ausgebildeten Ernährungsberater aufstellt, zahlt dafür sonst meist mehrere Hundert Euro und muss sich für einen gewissen Zeitraum verpflichten, an zeitintensiven Kursen und Workshops teilzunehmen. Bei Benjamin Oltmann dagegen lernt man ganz leicht online, seine Ernährung umzustellen, und kommt in den vollen Genuss des Programms Abnehmen ohne Hunger.

Ein Abnehmtrick sei dem Leser an dieser Stelle einmal vorweggenommen: Während der Diät kann es überaus effektiv sein, nicht nur auf Essen ohne Kohlenhydrate und wenig Kalorien zu achten. Auch in gesüßten Getränken steckt nämlich eine Menge Energie in Form von Zucker. Daher sollte auf dem Wochenplan während der Diät nach Möglichkeit ausschließlich Wasser stehen. Für Anfänger empfiehlt es sich vorerst nicht, auch eine Hauptmahlzeit durch Wasser zu ersetzen. Ansonsten kann das Abnehmen ohne Hunger leicht nach hinten losgehen, denn einige Menschen sind dann schnell frustriert und brechen die Diät wieder ab, ohne dass sich der gewünschte Erfolg bereits eingestellt hat.

Oltmanns Abnehmtipps und Tricks sind für einen Zeitraum von mehreren Monaten ausgelegt, weil nur durch eine langfristige Umstellung der Ernährung gewährleistet werden kann, dauerhaft schlank zu bleiben. Wird ein Ernährungsplan nur kurzfristig über wenige Tage oder höchstens zwei Wochen umgestellt, weil sich übergewichtige Menschen wünschen, möglichst viel Gewicht in einer denkbar kurzen Zeit zu verlieren, kommt es nach der Diät in den meisten Fällen wieder zu einer hohen Gewichtszunahme, das Körpergewicht kann dann sogar über dem Ausgangsgewicht liegen.

Wie es sich vermeiden lässt, nach der Diät in alte Essgewohnheiten zurückzufallen

Bennys Konzept hält auch für die Zeit nach der erfolgreichen Diät viele tolle Tipps und Ideen bereit, damit das Wunschgewicht gehalten werden kann und man schlank bleibt. Das ist für manche Menschen gar nicht so einfach, gerade wenn wenig Sport getrieben wird. Generell ist es schwieriger, an Gewicht zu verlieren, wenn auf sportliche Aktivität vollständig verzichtet wird. Wer sich schon während der Diät an ein gesundes Maß an Fitness gewöhnt, hat es später wesentlich leichter, schlank zu bleiben. Es spricht nichts dagegen, an manchen Tagen auch einmal Süßes zu essen, Alkohol zu trinken oder einen dicken, saftigen Burger zu verspeisen. Grundsätzlich sollten Menschen, die ernsthaft auf Dauer ihr Gewicht reduzieren möchten, aber in jedem Fall eine vollständige Umstellung der bisherigen Ernährung in Betracht ziehen. Ohne Kochen kann es manchmal einfacher sein, nur wenige Kalorien zu sich zu nehmen. Butter ist eines der wenigen Fette, die auch kalt lecker schmecken - ansonsten landen viele Kalorien durch Fett als Geschmacksträger eher in warmen Gerichten.

Nach der Diät, wenn sich der Magen zusammengezogen hat und sich der Körper an das Essen von kleinen Portionen gewöhnt hat, kann durchaus immer mal wieder im Monat ein Tag mit ausschließlich ketogenen Rezepten eingelegt werden. Wer es über mehrere Stunden durchhält, nichts zu essen, sollte zwischendurch immer wieder viel Wasser trinken. Auch Wasser füllt den Magen, wodurch sich ein Hungergefühl unterwegs oder im Büro so lange unterdrücken lässt, bis es wieder Zeit für die nächste Mahlzeit ist. Dies fällt Anfängern bei einer Diät jedoch meistens besonders schwer, da eine ungesunde, fette und stark zuckerhaltige Ernährung für das Übergewicht gesorgt hat. Viele übergewichtige Menschen essen außerdem zu schnell und somit leicht auch zu viel. Es dauert nach dem Essen bis zu einer halben Stunde, bis sich ein Hungergefühl einstellen kann. Wer in dieser Zeit bereits drei Portionen verdrückt hat, kann auch mit Rezepten ohne Kohlenhydrate nicht an Gewicht verlieren und schlank werden.

Bennys Konzept oder Fasten: Auf welche Weise verliert man schneller an Gewicht?

Zum Abnehmen ist das Weglassen von Nahrungsmitteln über Stunden oder Tage nur bedingt geeignet. Das sogenannte Heilfasten hat seinen Namen daher, dass es bei manch einer schweren Erkrankung durchaus sinnvoll sein kann, auf feste Nahrung vollständig zu verzichten. In jedem Fall sollte eine derartige Diät mit einem Arzt besprochen werden, wobei kranke Menschen ohnehin auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung achten sollten, damit der Körper alle nötigen Vitalstoffe erhält. Beim Intervall-Fasten wird über mehrere Stunden auch keine Flüssigkeit eingenommen, obwohl Wasser keinerlei Kalorien enthält und dringend für Stoffwechselvorgänge und die Entgiftung des Körpers benötigt wird.

Auch Bennys Konzept ist zum schnellen Abnehmen nicht geeignet, beim Abnehmen ohne Hunger wird vielmehr eine dauerhaft schlanke Silhouette angestrebt. Die Ernährung wird durch einfache und leckere Abnehmrezepte nicht kurzfristig umgestellt, sondern der Organismus kann sich ganz allmählich an eine gesunde Ernährungsweise gewöhnen. Der Ernährungsplan beinhaltet dabei alles, was für eine normale und stabile Körperfunktion benötigt wird: Dadurch kommt es beim Abnehmen nicht zu Hungergefühlen. Auch der für eine Atkins Diät typische Mundgeruch bleibt bei Oltmanns Abnehmtipps und Tricks aus, was sich als durchaus angenehm während der Diät erweist.