Inspirierend gesunde Ernährung mit Geschmack

Vegane Küche voll im Trend

Leckere Gerichte zu kochen und sich gesund zu ernähren: die abwechslungsreiche vegane Küche gehört zweifellos zu den ultimativen Trendsettern des modernen Life- und Food-Styles. Es lohnt sich also ganz sicher die zahlreichen schmackhaften und meist sehr gesunden Facetten zu entdecken. In vielen gängigen Supermärkten finden Sie zahlreiche Inspirationen zum veganen Kochen und Genießen. REWE Markt bietet nicht nur eine Vielzahl an Produkten für Veganer an, sondern hat online sogar eine Sammlung für vegane Rezepte . Probieren Sie doch bald mal die „vegane Smoothie Bowl“ aus Sojajoghurt, Bananen, Mango, Kokoschips, Himbeeren und Mandeln. Oder entscheiden Sie sich ganz spontan für eine Möhren-Lauch-Suppe mit Chilli, die den Mexican Style schon bei der Zubereitung am heimischen Herd zum lukullischen Erlebnis macht. Das schmeckt garantiert allen Gästen.

Leckeres Streetfood macht Spaß

Soviel ist klar: Schmackhaftes Streetfood steht mittlerweile bei vielen Freizeitköchen und Freizeitköchinnen ganz oben auf der persönlichen „Gourmet-Hitliste“. Das beweisen nicht nur die zahlreichen und sehr gut besuchten Streetfood-Festivals in vielen bundesdeutschen Städten, sondern auch die vielen schnell und bequem online abrufbaren Rezeptideen. Kein Wunder, denn die köstlich schmeckenden Streetfood-Variationen sind – auch in den eigenen vier Wänden kredenzt – echte Highlights für den Gaumen.

Variantenreich, frisch, vielfältig

Dabei vereint das Streetfood ganz verschiedene Elemente und Einflüsse der afrikanischen, asiatischen, indischen arabischen oder europäischen Küche. Wie gut das schmeckt, belegen vor allem die unzähligen Neukreationen des traditionellen Streetfoods, Was hier und jetzt wirklich zählt, sind Qualität, gute Zutaten und eine frische Zubereitung. Wie wär’s beispielsweise mit knackigen Süßkartoffelpommes mit zweierlei Dips oder schmackhaften Falafel-Wraps mit Kirschtomaten, Avocado und Rucola? Und für alle Fans toller Süßspeisen werden Crêpes und Waffeln zu Kaffee und Kuchen oder die aus knusprigem Brandteig hergestellten spanischen Churros ganz sicher eine ausgezeichnete Wahl.

Tolles Fingerfood für die Party

Vorbei die Zeiten, als das Essen für die abendliche Party stundenlang vorbereitet werden musste. Zahlreiche Fingerfood Rezepte machen es Ihnen nämlich jetzt bedeutend leichter, das gemeinsame Essen entspannt gemeinsam zu genießen. Denn nicht nur die Vorbereitungszeit ist viel weniger aufwändig als früher, sondern auch die besondere Vielfalt der Zubereitungsmöglichkeiten und Rezeptvarianten: Ob vegane Gemüsesticks mit grünem Thai-Dipp, vegane grüne Low-Carb-Wraps oder unverwechselbare Pizzamuffins für die Halbzeitpause beim Spiel Ihres Lieblingsteams. Und: selbstverständlich gibt’s auch tolles Fingerfood, wenn die Kids ihren Geburtstag feiern, u.a. Mini Hot Dogs, bunte Vollkorn-Gemüsespieße oder auch Kinder-Pizzaspieße. Worauf warten Sie also noch? Kochen Sie doch schon morgen mal was Neues. Guten Appetit.