Muskelaufbau und Muskelschutz dank EAAs und Creatin Nitrat

Die Einnahme von EAAs und Creatin Nitrat

Die essentiellen Aminosäuren sind in unserer Nahrung enthalten. Besonders Lebensmittel wie Eier, Fisch, Fleisch oder Quark enthalten viele dieser notwendigen Eiweißbausteine. Eine abwechslungsreiche Ernährung mit dem Fokus auf eiweißhaltige Lebensmittel und der Kombination von pflanzlichen und tierischen Proteinquellen sorgt üblicherweise für eine ausreichende EAA Zufuhr. Wer allerdings Muskeln aufbauen möchte, kommt schneller ans Ziel, wenn das Essen durch Tabletten oder Pulver ergänzt wird. Beispielsweise bietet oben genanntes Trentostan-M zum Muskelschutz das MASSnPROTECT Powder an, in dem reichlich EAAs stecken (deutlich mehr als bei den meisten anderen Herstellern).

Die EAAs in Trentostan-M schützen die Muskeln dadurch, dass sie den Körper nach einer Belastung schneller in einen regenerativen Zustand versetzen, bei dem er durch die Anstrengung geschädigte Zellen repariert sowie auch neue Zellen gebildet werden. So sorgt Trentostan-M dafür, dass die Regeneration nach einem anstrengenden Training beschleunigt wird. Sie sollten allerdings beachten, dass auch natürliche Nahrung weitere wichtige Nährstoffe wie Vitamine, Mineralien oder Ballaststoffe enthält, weswegen ihr Nährwert in der Gesamtheit höher als der von Nahrungsergänzungsmitteln ist.

Was passiert, wenn dem Körper EAAs fehlen?

Sobald der Körper ein EAA als lebenswichtigen Baustein nicht mehr durch die Nahrung geliefert bekommt, bedient er sich an den Aminosäuren, die bereits vorhanden sind. Die Muskeln bestehen aus EAAs, sodass der Körper sie den Muskeln entzieht, um seinen Bedarf zu decken. Dadurch wird Gewebe abgebaut - Sie verlieren Muskelmasse. Daher müssen Sie dafür sorgen, dass Ihr Körper täglich ausreichend EAAs zugeführt bekommt. Sollten im Berufsalltag zeitliche Gründe mal gegen eine vollumfängliche Ernährung sprechen, sind Sie mit Nahrungsergänzungsmitteln wie Trentostan-M gut beraten. Denken Sie jedoch daran, dass es ein "Ergänzen" bleiben sollte und nicht zu einem "Ersetzen" führen darf. Nur eine gesunde, ausgewogene und natürliche Ernährung wird langfristig für das Erreichen Ihrer sportlichen und gesundheitlichen Ziele sorgen.

Der Unterschied zwischen Creatin Nitrat und "normalem" Creatin

Creatin Nitrat, welches auch in dem Produkt von Trentostan-M verwendet wird, ist die Bindung eines Nitrat- und eines Creatinmoleküls. Im Gegensatz zu üblichem Creatin kann man es nicht durch natürliche Lebensmittel aufnehmen. Es wird speziell für den Muskelaufbau von Athleten hergestellt. So enthält zum Beispiel das MASSnPUMP Powder, das Muskelaufbauprodukt von Trentostan-M, Creatin Nitrat und kann so als Nahrungsergänzung eingenommen werden.

Creatin Nitrat verbessert im Gegensatz zu üblichem Creatin auch die Sauerstoffzufuhr, was die Durchblutung fördert. Dadurch wird die Leistung im Training gesteigert. Durch die bessere Bioverfügbarkeit soll ebenfalls ein schnellerer Muskelaufbau gelingen, als bei einer Einnahme von simplem Creatin. Darüber hinaus ist Creatin Nitrat leichter im Wasser löslich und erzielt damit in geringerer Dosis dieselben oder bessere Wirkungen. Damit wird auch der vermeintliche Nachteil, dass Creatin Nitrat ein teureres Produkt ist, wieder ausgeglichen. Zudem bietet für sogenannte Non-Responder, Menschen, die nicht auf die Einnahme von Creatin reagieren, Creatin Nitrat eine effektive Alternative.

Muskelaufbau und Muskelschutz im Sport

Wer folglich fleißig trainiert und noch mehr Leistung erzielen möchte, ist mit einer Einnahme von reichlich EAAs sowie einer Nahrungsergänzung durch Creatin Nitrat wie durch Trentostan-M gut beraten. Beide Stoffe sind allgemeinverträglich und haben keinerlei Nebenwirkungen. Nicht nur Ihre Kraft wird steigen, auch der Schutz der Muskeln und damit das Vorbeugen von Verletzungen sind so gesichert und Ihre Regeneration verläuft schneller.