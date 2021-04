Glücksspielvertrag 2021: Was genau kommt auf Anbieter und Spieler nun zu?

Mehrere Jahre haben die Diskussionen und Verhandlungen in Anspruch genommen. Nun haben es die Bundesländer geschafft, sich auf einen neuen Glücksspielvertrag zu einigen. In Kraft tritt der Vertrag aber erst im Juli 2021. Dennoch sind die ersten Reaktionen darauf schon jetzt zu beobachten: Einige Anbieter ziehen sich vom deutschen Markt zurück. Was sich für Spieler ändert, ist im folgenden Beitrag zu lesen.