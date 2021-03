Marketingstrategien 2021 - welche Faktoren spielen im Marketing eine Rolle?

Wie die Digitalität das Marketing beeinflusst

In der Wirtschaft gab es im vergangenen Jahr zahlreiche Neuerungen und Veränderungen. Für die meisten Bürger unserer Region sind Einkäufe mit Voranmeldung derzeit die einzige Möglichkeit zum Shoppen. Viele Unternehmen haben ihre Konzepte daher an die veränderte Marktlage angepasst. Langfristig gewinnt der Einfluss der digitalen Kanäle für den Handel immer mehr an Bedeutung. Dennoch fällt es vor allem kleineren und mittleren Betrieben schwer, die Digitalität auch im Marketing umzusetzen. In Zeiten der Corona-Krise sind Neugründungen relativ selten .

Außerdem haben es neu gegründete Unternehmen momentan nicht leicht, den Bekanntheitsgrad ihrer Marken sowie die Reichweite zu erhöhen. Seitdem sich das Internet zu einer der wichtigsten Informationsquellen entwickelt hat, sind Suchmaschinen wie Google zum Dreh- und Angelpunkt im World Wide Web geworden. Von den Verbrauchern werden Online-Suchmaschinen genutzt, um Informationen im Netz ausfindig zu machen. Für Unternehmen bedeutet dies, dass Webinhalte, die nicht in den Ergebnislisten der Suchmaschinen zu finden sind, von den meisten Internetnutzern nicht wahrgenommen werden. Im Zeitalter der Digitalität sind nicht nur internetbasierte Geschäftsmodelle wie Onlineshops, sondern auch ortsansässige Unternehmen ohne Webauftritt kaum vorstellbar. Um die notwendige Aufmerksamkeit zu erreichen, muss die Unternehmenswebsite allerdings in den Suchergebnissen auftauchen. Die Erhöhung der Reichweite zählt zu den Aufgaben des Suchmaschinenmarketings, einen modernen Marketingform, die sich damit beschäftigt, Webseiten prominent in den Suchergebnissen zu positionieren.

Das Suchmaschinenmarketing, das als Teilgebiet zum Online-Marketing gehört, beinhaltet auch Maßnahmen wie die Suchmaschinenwerbung (SEA). Die Suchmaschinenwerbung umfasst sowohl Textanzeigen als auch bildliche Informationen. Eine der führenden Webdienste, Google AdWords, wurde bereits vor 18 Jahren eingeführt und ehemals Adwords genannt. Seitdem hat sich das Programm wesentlich weiterentwickelt. So haben Internetnutzer mittlerweile die Möglichkeit, sich über Dienstleistungen und Produkte zu informieren, während sie Inhalte im Web durchforsten oder diverse Anfragen in der Google-Suche durchführen.

Die heute verfügbaren Onlinemöglichkeiten könnten auch für kleine und mittlere Unternehmen eine Alternative zum klassischen Marketingkonzept sein. Das ehemals Adwords genannte Google Ads verfügt heutzutage über weitere Funktionen, die sich am digitalen Verhalten der Internetnutzer orientieren. Experten für Google Ads wie diese Google-ads-Agentur weisen auf die wichtige Rolle des Suchmaschinenmarketings bei der Verbesserung von Reichweite und Kundenkommunikation hin.

Bei der Bereitstellung von Informationen und Inhalten im Internet hat sich das sogenannte PPC (Pay per Click) als Abrechnungsmethode etabliert. Im Online-Marketing ist PPC als Abrechnungsform bei der Budgetierung von Kampagnen üblich. Dabei erhalten die Suchmaschinen wie zum Beispiel Google einen zuvor festgelegten Betrag pro Klick, der zur einer bestimmten Online-Präsenz führt. Für ein Unternehmen entstehen durch die Pay per Click (PPC)-Methode hingegen nur dann Kosten, wenn die bereitgestellten Beiträge angeklickt wurden.

Die wachsende Bedeutung des Suchmaschinenmarketings

Die Umsetzung von Marketingmaßnahmen im Onlinebereich zählt zum Aufgabengebiet des Online-Marketings. Im Internetmarketing liegt der Fokus meist auf der Kommunikationspolitik. Dabei unterscheiden sich die Suchmaschinenoptimierung (SEO) und die Suchmaschinenwerbung (SEA) durch einige wesentliche Details voneinander. Das grundlegende Ziel beider Bereiche besteht in der Verbesserung der Reichweite und der Optimierung der Markenpräsenz. Im vergangenen Jahr hat auch die Pandemie entscheidend dazu beigetragen, dass sich geschäftliche Aktivitäten zunehmend in den Onlinebereich verlagern.

Der Markenwert eines Unternehmens wird sowohl durch die öffentliche Wahrnehmung als auch durch die Kundenerfahrungen beeinflusst. So hängt der Ruf einer Firma und einer Marke stark von deren Präsenz in den Suchmaschinen und in den sozialen Netzen ab. Als digitale Marketingstrategie, die dazu beitragen soll, die Sichtbarkeit von Webseiten auf den Ergebnisseiten von Suchmaschinen zu erhöhen, gewinnt das Suchmaschinenmarketing daher zunehmend an Bedeutung.

Von den internationalen Suchmaschinen werden komplizierte Algorithmen verwendet, um zu gewährleisten, dass bei Online-Anfragen nur relevante Suchergebnisse angezeigt werden. Es ist für Unternehmen daher wichtig, sich im Marketing am Bedarf und den Interessen ihrer Zielgruppen zu orientieren und ihre Marketingaktivitäten realistisch einzuschätzen. Die Marketingstrategie soll dabei als eine Art Leitfaden bei der Umsetzung und Erreichung von Unternehmenszielen dienen. Zu einem effizienten Marketingkonzept gehören zunächst genaue Recherchen zum Zielmarkt sowie Auswertungen über die aktuelle Marktsituation. Die Ausarbeitung einer Marketingstrategie wird durch gezielte Marktforschung erleichtert. Als strategischer Grundsatzentwurf ist das Marketingkonzept eine wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung diverser Marketingaktivitäten.