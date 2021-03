Optische Linsen – High Tech für die Fotografie

Dabei sind wichtige Attribute wie die Linsenbrennweite sowie der Brennpunkt einer Linse zu berücksichtigen. Als Brennpunkt wird die Stelle bezeichnet, an der die gebündelten Lichtstrahlen aufeinandertreffen, nachdem sie die Linse passiert haben. Die Brennweite ist die Bezeichnung für den Abstand des Brennpunkts zum Mittelpunkt der Linse. Durch verschiedene Kombinationen von Brennpunkten und Brennweiten schaffen es moderne Linsensysteme, Fotos verschiedenster Arten zwischen den Extremen Panoramabild und Zoom zu ermöglichen.

Welche optischen Linsen gibt es?

In der Regel gibt es zwei originäre Arten von optischen Linsen. Beide sind sphärischen Ursprungs, was letztendlich bedeutet, dass mindestens eine Seite der Linse den Oberflächenausschnitt einer Kugel nachvollzieht. In einfachen Worten heißt das, dass eine optische Linse auf einer Seite eine gleichmäßige Wölbung besitzt. Dabei handelt es sich entweder um sogenannte Konvexlinsen oder Konkavlinsen.

Welche Voraussetzungen müssen optische Linsen erfüllen?

Konvex- bzw. Sammellinsen sind nach außen gewölbt und brechen das gerade einfallende Licht so, dass sich die Lichtstrahlen nach der Linse im Brennpunkt kreuzen. Gewissermaßen sammeln sie die Lichtstrahlen ein.

Im Gegensatz dazu besitzen konkave Linsen bzw. Zerstreuungslinsen eine Wölbung nach innen. Dementsprechend wird ein gerade einfallendes paralleles Lichtbündel nach dem Durchlaufen der Linse zerstreut. Der Brennpunkt liegt dabei vor der Linse und wird als Zerstreuungspunkt bezeichnet.

Eine Mischform ist die Meniskuslinse. Sie ist auf einer Seite konkav und auf der anderen Seite konvex gewölbt. Meniskuslinsen werden in Objektiven verwendet, die aus mehreren Linsen bzw. Linsengruppen bestehen. Durch sie werden Abbildungsfehler ausgeglichen.

Optische Linsen in der Nachtsichttechnologie

Auch in der Nachtsichttechnik kommen optische Linsen zum Einsatz. Diese Technologie ermöglicht die visuelle Wahrnehmung in der Dunkelheit oder der Dämmerung. Geräte dieser Art werden laut den Experten von https://www.pulsar-nv.com/deu/ beim Militär zur Aufklärung eingesetzt. Zudem ist die Polizei damit ausgestattet und sie werden von Sicherheitsdiensten genutzt. Ihren zivilen Gebrauch finden sie bei der Jagd oder im Bereich der Naturforschung auch im schönen Münsterland.

Dabei gibt es verschiedene Methoden, um ausreichend Sicht bei schwachen Lichtverhältnissen zu ermöglichen. Sogenannte Restlichtverstärker nutzen das schwache Licht von Mond und Sternen und schaffen Konturen mithilfe von Bildverstärkern. Andere Geräte wandeln die unsichtbare Infrarotstrahlung in sichtbares Licht um. Weitere Technologien arbeiten mit Wärmebildern.

Diese Methode eignet sich vor allem zur Beobachtung von Tieren. Kamera- und Nachtsichtsysteme mit einem hochempfindlichen CCD-Sensor (charged coupled device) arbeiten bei sehr geringen Lichtstärken und erzeugen sogar Farbbilder.

High Tech auf höchster Ebene

Digitale Nachtsichtgeräte gelten dabei als neueste Generation der Nachtsichttechnik. Sie bestehen in der Regel aus einer Objektivlinse, Blöcken zur elektronischen Bildverarbeitung, einem Okular, einem lichtempfindlichen Sensor sowie einer Steuerung und einem Display. Dazu bedarf es zur Stromversorgung austauschbare und wiederaufladbare Akkus, die höchste Leistung und lange Brenndauer garantieren.

Für Arbeiten unter besonders schlechten Lichtverhältnissen können digitale Nachtsichtgeräte mit integrierten Infrarotstrahlern ausgestattet sein. Spitzengeräte mit einer hohen Benutzerfreundlichkeit werden über ein Fernbedienungssystem gesteuert.

Für den Benutzer ist das Display von außerordentlicher Wichtigkeit. Wird damit doch die gesamte Gerätschaft gelenkt. Beste Qualität liefert dabei ein OLED- Display (Organische Leuchtdiode). Diese Geräte bieten einen deutlich höheren Kontrast und sorgen für eine optimale Bildtiefe. Jeder einzelne Bildpunkt passt sich der Helligkeit an. Zudem haben OLED-Displays im Vergleich zur LCD- Technologie, die mit Flüssigkristallen arbeitet, einen weitaus geringeren Energiebedarf.

Analoge Nachtsichtgeräte benutzen noch Bildverstärkerröhren. Diese sind bei der digitalen Ausführung nicht mehr notwendig. Dadurch lassen sich eine größere Anzahl von Benutzereinstellungen und Funktionen realisieren. Genannt seien Bildkontrollen, Helligkeitseinstellung, Ladezustand der Batterie oder eine Bild-in-Bild-Funktion. Digitale Nachtsichtgeräte ermöglichen die Erstellung von Fotos und Videos. Ein entscheidendes Charakteristikum für gute Bilder in der Nacht ist dabei die Auflösung. Diese wird in Linien pro Millimeter (lpm) angegeben und sollte mindestens bei 25 lpm liegen. Damit können Personen oder Tiere auf eine Entfernung von 100 Metern voneinander unterschieden werden.