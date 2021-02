Logistik früher und heute - eine Branche im Wandel

Was die Logistik antrieb

Unter Logistik versteht man die Planung, Steuerung und Kontrolle von immateriellen oder materiellen Warenströmen. Heute verlaufen diese meist in Form von Lieferketten zwischen verschiedenen Unternehmen und Endkunden.

Die ersten richtigen logistischen Prozesse dienten allerdings noch anderen Zwecken. Ein frühes Beispiel bietet der Pyramidenbau im Alten Ägypten. Bis heute konnte nicht ganz geklärt werden, wie die Ägypter ihre Monumentalbauten aus tonnenschweren Steinen errichteten. Aber ohne eine strukturierte Logistik wäre es ihnen wohl kaum möglich gewesen.

Wie bei so vielen Dingen, waren es dann aber vor allem militärische Bestrebungen, die die Entwicklung der Logistik vorantrieben. Von den römischen Legionen bis zu den High-Tech-Truppen der heutigen Zeit, alle waren bei ihren Bestrebungen auf gute Beschaffungs- und Transportwege angewiesen.

Auch Handel und Postwesen trugen ihren Teil zur Weiterentwickelung der Logistik bei und führten zu immer globaleren und gefestigteren Warenströmen.

Industrialisierung und Globalisierung verändern alles

Die technischen Entwicklungen der folgenden Jahrhunderte verliehen der Logistik noch einmal ganz neue Züge. Industrialisierung und Fahrzeugtechnik schufen immer neue Möglichkeiten, aber auch immer mehr Bedarf. Eisenbahn, Containerschiff und Transportflugzeug erlaubten nach und nach eine immer schnellere Beförderung immer größerer Mengen. Mit dem globalen Handel veränderten sich auch die Kundenansprüche. So sind Bananen heute kein exotisches Gut mehr, sondern gehören zum Standart-Sortiment jedes Supermarktes, auch wenn ihr Weg sie um die halbe Welt führt.

Durch den Online-Handel entstanden noch einmal ganz neue logistische Herausforderungen, denn nun gilt es neben den großen Warenströmen auch immer mehr kleine Einzellieferungen an Endkunden zu bewältigen – und das möglichst schnell und günstig.

Logistik im digitalen Zeitalter

Den neuesten Quantensprung vollzieht die Branche jetzt gerade. Die Antwort auf die heutigen Herausforderungen sind technische und strukturelle Neuerungen. Digital und automatisiert wird heute im „Supply Chain Management“ gearbeitet. Künstliche Intelligenz soll dabei in Zukunft immer mehr Aufgaben übernehmen.

Auch strukturell hat die Branche eine neue Richtung eingeschlagen. Organisierten Händler und Unternehmen ihre Logistik früher normalerweise selbst und nahmen dabei höchstens die Hilfe von Speditionen in Anspruch, lagern sie sie heute zunehmend aus. Hochspezialisierte Fulfillment-Dienstleister übernehmen für sie auf Wunsch den gesamten logistischen Prozess. Es sind Anbieter wie myfulfiller.com , die mit ihren Dienstleistungen eine eigene hochspezialisierte Branche definieren. Statt beim Händler selbst, werden Waren in Fulfillment-Centern gelagert, kommissioniert, verpackt und versendet. Je nach Bedarf können auch noch weitere Aufgaben wie Retourenabwicklung oder Produktfotografie hierher ausgelagert werden.

Für den Handel lohnt sich diese Herangehensweise, denn so lässt sich das eigene Sortiment flexibel handhaben – ganz ohne Investition in eigene Lagerstätten, Arbeitskräfte und Technik. Auch die Endkunden profitieren, denn durch die logistischen Dienstleister können reibungslose Versandabläufe gewährleistet werden, die viele Händler angesichts des heutigen Versandaufkommens kaum mehr garantieren könnten.

In Zukunft wird die Logistikbranche wohl noch technisch ausgefeilter und spezialisierter werden, denn die Nachfrage nach guten Logistikleistungen nimmt zu und der Sektor wächst stetig.