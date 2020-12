Wieso die digitale Signatur in Zukunft immer wichtiger wird

Aus gutem Grund: Auf das Ausdrucken und Verschicken verschiedener Dokumente zu verzichten, spart nicht nur jede Menge Geld für Papier und Porto, sondern wirkt sich auch positiv auf die Umwelt aus. Dokumente, die ohnehin nach dem Lesen im Mülleimer landen würden, landen so nachhaltig im Papierkorb des Computers.

Die elektronische Übermittlung von Dokumenten spart jede Menge Zeit

Dokumente elektronisch zu übermitteln spart damit jede Menge Ressourcen und entlastet Postboten. Außerdem spart der Verzicht auf Papier jede Menge Zeit. Anstatt sich durch eine ganze Ordnerwand kämpfen zu müssen, um die gesuchten Unterlagen zu finden, können diese mithilfe eines gut sortierten Systems innerhalb weniger Sekunden auf dem Computer gefunden werden. Das ist jedoch nicht alles: Während per Post verschickte Dokumente in der Regel einige Tage benötigen, bis sie ankommen, landen E-Mails unmittelbar nach dem Abschicken beim Empfänger. Perfekt also, wenn man am Wochenende oder auch aus dem Urlaub aus schnell und unkompliziert etwas versenden möchte. Doch was ist, wenn die Dokumente einer Unterschrift bedürfen?

Anbieter für digitale Unterschriften müssen strenge Voraussetzungen erfüllen

In diesem Fall lohnt es sich, über eine eSignatur nachzudenken, die genauso rechtsverbindlich wie eine normale Unterschrift ist. Dies ist in der eIDAS-Verordnung festgelegt . Die digitale Unterschrift nutzt ein kryptografische Verfahren zur sicheren Verschlüsselung, so dass bestimmte Anbieter im Namen ihrer Partner Unterschriften erstellen können und dürfen, die gesetzlich anerkannt sind. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die entsprechenden Anbieter einige Punkte erfüllen. Dazu gehören die Authentifizierung derjenigen Parteien, die eine Unterschrift setzen, ein Nachweis der Zustimmung dieser sowie eine sogenannte elektronische Versiegelung der Dokumente, bei denen eine Unterschrift gesetzt wurde.

Einen solchen Service bietet die Seite yousign.com an. Das französische Unternehmen Yousign mit Hauptsitzen in Caen und Paris bietet eine sichere eSignature-Lösung, die Unternehmen die interne und externe Kommunikation erleichtert und damit maßgeblich am Erfolg vieler Firmen beteiligt ist. Auch viele namhafte Unternehmen wie die Allianz oder Viessmann sowie mehr als 4.000 weitere Kunden nutzen bereits den Service von Yoursign und lassen Ihre Verträge bereits mit Yousign unterzeichnen. Wer die digitale Signatur erst einmal ausprobieren will, kann das auf der Webseite 14 Tage lang kostenlos tun.

Verträge können auf diese Weise oft deutlich schneller abgeschlossen werden

Digitale Unterschriften eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, egal ob es um das Unterzeichnen von Arbeits- oder Mietverträgen geht oder wenn ein Kauf abgeschlossen werden soll. Auf diese Weise lassen sich viele Prozesse in Zukunft noch einfacher durchführen. Die digitale Unterschrift macht es somit also nicht nur möglich, dass neue Mitarbeiter schneller und einfacher eingestellt werden können, sondern ermöglicht damit häufig auch Mietern einen unkomplizierteren Wohnraumwechsel. In Zukunft werden eSignaturen mit größter Wahrscheinlichkeit mehr und mehr genutzt werden, so dass es sich lohnt, sich frühzeitig über diese Möglichkeit zu informieren.