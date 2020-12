Online-Handel als Gewinner in der Coronakrise – warum immer mehr Verbraucher im Internet einkaufen!

Schon in den letzten Jahren sind die Umsätze im E-Commerce sukzessiv gestiegen. Doch erlebt der Online-Handel derzeit ein deutliches Umsatzplus von teilweise mehr als 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Trend zum Einkaufen im World Wide Web hat demnach weiter zugenommen. Für den stationären Handel bedeutet dies harte Zeiten. Denn auch schon vor der Coronakrise hat der stationäre Handel viele Kunden an den Online-Handel verloren . Dabei ist es vor allem der Handel mit Mode und Elektronik, der in den stationären Geschäften deutlich zurückgegangen ist. Immer mehr Verbraucher entscheiden sich heutzutage dafür Kleidung und Elektroartikel aus dem Internet zu bestellen. Aber auch der Handel mit Lebensmitteln hat in den vergangenen Monaten eine rasante Entwicklung genommen. Um einer Infektion mit dem Coronavirus vorzubeugen, bestellen sich nun auch immer mehr Verbraucher ihre Lebensmittel und benötigen Hygiene- sowie Pflegeprodukte aus einem Online-Shop. So gibt es derzeit einen klaren Trend zu erkennen, der durch die Corona-Pandemie nur noch weiter bestärkt wurde. Welche Verkaufsplattformen im Internet bei Verbrauchern besonders beliebt sind und warum das Shoppen im Internet für viele Verbraucher heutzutage in den Fokus gerückt ist, haben wir Ihnen im folgenden Beitrag zusammengefasst. So erhalten Sie hier einen Überblick von den Branchengewinnern im Internet während der Coronakrise.

Handel mit Mode und Accessoires mit deutlichem Umsatzplus

Das Shoppen von Mode und Fashion-Trends im Internet ist so angesagt wie nie zuvor. Immer mehr Verbraucher verlegen den Einkauf von neuer Kleidung in den Online Bereich , so dass die Umsatzzahlen in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind. Grund für den großen Ansturm auf die virtuellen Modehäuser ist vor allem der transparente Preisvergleich und das gigantische Sortiment. Denn in Online-Shops wie modivo.de gelingt es nicht nur Fashion-Highlights für Sie und Ihn zu finden, sondern auch gleich den Sprössling neu einzukleiden. Verbraucher haben demnach heutzutage nur noch wenig Mühe sich aus der breiten Palette verschiedener Modekategorien zu bedienen. Das Shoppingvergnügen im Internet ist besonders komfortabel, da die bestellten Artikel ganz bequem bis an die eigene Haustür geliefert werden. Zudem setzen die meisten Mode-Shops im Internet mittlerweile auf einen kostenlosen Versand, so dass für Verbraucher beim Einkauf einer neuen Winterjacke oder einem neuen Paar Schuhe keine Mehrkosten entstehen.

Elektroartikel werden vorwiegend im Online-Handel verkauft

Wer sich einen neuen Fernseher, eine neue Stereoanlage oder einen Laptop anschaffen möchte, vergleicht zunächst verschiedene Produkte miteinander, um nicht nur den günstigsten Preis zu finden, sondern auch ein Gerät, welches die besten Systemleistungen mitbringt. So nehmen die meisten Verbraucher zunächst verschiedene Testberichte zu TV-Geräten , PC-Systemen oder Hi-Fi-Anlagen unter die Lupe, ehe eine finale Kaufentscheidung fällt.

Online Shopping oftmals mit großer Preisersparnis möglich

Ein weiterer Grund, warum es immer mehr Verbraucher vorziehen ihre Waren im Internet einzukaufen , ist das große Sparpotenzial. Denn regelmäßig bieten die Online-Shops verschiedene Gutscheinaktionen an, mit denen sich der Einkauf um bis zu 50 Prozent günstiger gestalten lässt. Alles, was man dafür tun muss, ist ein Gutscheinportal im Internet nach aktuellen Rabattaktionen und Gutscheincodes zu durchsuchen.