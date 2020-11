Diese 6 Komponenten gehören zu einem guten Rundum-Schutzpaket im Internet

(djd). Seit einigen Monaten sind wir so viel online wie noch nie: So können wir dank Videotelefonie mit geliebten Personen in Verbindung bleiben, Einkäufe und Bankgeschäfte erledigen. Viele arbeiten zudem neuerdings von zu Hause aus, Kids treffen sich noch häufiger in Chats oder zu Online-Games. Doch neben all den Möglichkeiten, die das Internet für uns und unsere Familien bietet, sollten wir auch die Cyber-Gefahren kennen und uns ausreichend dagegen absichern.

Von Dülmener Zeitung