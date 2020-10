Der Shop Usability Award 2020

Der Shop Usability Award

Schon seit 2008 gibt es den Award im E-Commerce. Die Zeitschrift t3n betitelt ihn als renommierteste E-Commerce Auszeichnung Deutschlands. Jährlich werden hierzu bis zu 700 Bewerbungen ausgewertet. Die Auswahl der Gewinner erfolgt sowohl durch eine Vorauswahl der Community als auch durch ein Gremium von 23 Experten aus dem Bereich E-Commerce und Vertretern der wichtigsten Shopsysteme.

Die Gewinner 2019

Der Sieger des Awards bester Online-Shop gesamt wurde 2019 an littlehipstar verliehen. In diesem finden Eltern coole Babykleidung, hochwertiges Spielzeug und vieles mehr. Der Online Shop ist gut sortiert, alle wichtigen Elemente sind schnell auffindbar. Das gesamte Look & Feel des Online-Shops passt perfekt zur Zielgruppe und dem Sortiment. Es werden aber noch weitere Kriterien in die Bewertung mit eingebracht. So gibt es dort zum Beispiel kostenlosen Versand und Rückversand in Deutschland sowie den Ratenkauf oder den Kauf auf Rechnung.

Neben weiteren Kategorie-Awards, wie beispielsweise bester Online-Shop „Spielwaren, Kids & Baby“, welcher an Tiny Boon verliehen wurde, wird auch die herausragendste E-Commerce Agentur gekürt. Hierzu betrachten die Juroren die “Macher” hinter den Online Shops. 2019 wurde die E-Commerce Agentur norisk Group aus München mit diesem Preis prämiert.

Was ist Usability?

Doch zunächst möchten wir aufzeigen, welche Bereiche, Ziele und Möglichkeiten in der Usability relevant sind.

Usability oder Benutzerfreundlichkeit ist ein Maß dafür, wie gut ein User in einem bestimmten Kontext ein Produkt, eine App, ein Design oder auch einen Online-Shop verwenden kann, um ein definiertes Ziel effizient und zufriedenstellend zu erreichen. Hierbei variiert das Ziel für jede Anwendung und jeden Benutzer.

Im E-Commerce aber auch in der Entwicklung von Apps hört dieser Prozess nie auf. Je nach Größe einer App oder eines Online Shops wird die Weiterentwicklung stetig vorangetrieben. Es kommt durchaus vor, dass an einem Online-Shop jede Woche Veränderungen am Backend und Frontend vorgenommen werden.

Hier geht es um neue Funktionen oder auch Anpassungen aufgrund rechtlicher Veränderungen wie der Einführung von zum Beispiel Consent Management Plattformen. Nicht alle dieser Anpassungen zahlen immer positiv auf das Maß der Usability ein. Darum sollten in regelmäßigen Abständen A/B Tests und Befragungen durchgeführt werden.

Das Ziel der Usability

Der Spruch “Im Internet ist das nächste Angebot nur ein Klick entfernt” ist wahrscheinlich so alt wie der Bereich Usability. Wenn der Nutzer jedoch nicht sofort erkennt, was ein Unternehmen für Dienstleistungen oder Waren anbietet, wird dieser Abspringen. Das gleiche gilt bei wichtigen Informationen, findet der Nutzer die Versandbedingungen nicht oder funktioniert die Anwendung auf seinem Endgerät nicht, verlässt der Nutzer die Seite und wird beim Wettbewerb fündig.

Möglichkeiten zur Steigerung der Usability

Usability lässt sich in 5 Bereiche gliedern: Erlernbarkeit, Effizienz, Einprägsamkeit, Fehler und Zufriedenheit.

Für jeden dieser Bereiche gibt es verschiedene Maßnahmen. So beeinflusst die Größe, Form und Position eines Buttons die Fehleranfälligkeit. Die angebotenen Zahlungsmodalitäten können die Zufriedenheit des Benutzers steigern. Die Effizienz lässt sich zum Beispiel über eine gut positionierte Suche verbessern.

Shop Usability Award 2020

Der Shop Usability Award wird dieses Jahr am Tegernsee in Bayern gekürt. Wenn Sie Live dabei sein wollen, können Sie die Preisverleihung im Stream miterleben. Dieser startet um 20 Uhr am 23.10.2020 direkt auf der Seite des Veranstalters.