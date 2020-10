Göttingen (dpa/tmn) - Ein Prepaid-Jahrespaket lohnt sich für alle, die ihr Smartphone zu unterschiedlichen Zeiten im Jahr verschieden intensiv nutzen.

Das kann etwa für Urlauber gelten, die über mehrere Wochen unterwegs stark darauf zurückgreifen und das Gerät ansonsten kaum benötigen, erklärt das Telekommunikationsportal «Teltarif.de». Auch für Studenten mit einem Praktikum oder einem kürzeren Studienaufenthalt im EU-Ausland kann sich das lohnen.

Wer sein Handy nur ganz sporadisch oder als Gerät für den Notfall nutzen will, könnte mit einem Vertragstarif ohne Grundgebühr oder dem Basisangebot eines Prepaid-Discounters hingegen besser dran sein. Die Jahresangebote werden dann mit ihren umgerechnet vier bis neun Euro im Monat schnell zu teuer, erläutert «Teltarif.de». Wer viel und oft telefoniert und im Netz surft, dürfte die Inklusivleistungen der Jahrespakete wiederum häufig zu schnell aufgebraucht haben.

Bei den Guthabenkarten mit Jahrespaket können Nutzerinnen und Nutzer das gesamte Datenvolumen sowie die inklusiven Gesprächsminuten und SMS bei einigen Anbietern flexibel übers Jahr verteilen. Was man nicht genutzt hat, verfällt also nicht am Monatsende, sondern kann in den folgenden Monat oder darüber hinaus übertragen werden.

