Influencer werden: Das sind die aktuellen Trends

Erfolgreich mit Sportinhalten

In den vergangenen Jahren waren es vor allem Sport-Kanäle, die auf Instagram ein solides Wachstum verbuchen konnten. Denn wer lässt sich nicht gerne von den gut trainierten Körpern hinreißen, die auf der Plattform zu sehen sind? Häufig dienen jene Posen als Visitenkarte, mit der neue Nutzer auf die Plattform aufmerksam werden sollen. Doch anschließend wird noch viel mehr Content geliefert.

Auf der Seite der Nutzer soll der Wunsch entstehen, selbst besser in Form zu kommen. Per se ist nichts Verwerfliches an diesem Vorhaben zu finden. Die Influenzier stehen nun in der Verantwortung, die passenden Trainingspläne und Tipps zur Verfügung zu stellen. Gewisse Kenntnisse im Bereich der Sporttheorie sind also zwingend notwendig, um sich ebenfalls in Position bringen zu können. Darüber hinaus muss die eigene Form unter Beweis stellen, dass die dargebotenen Tipps wirklich eine gewisse Wirkung entfalten können. Ansonsten werden die User der Plattform schnell das Interesse verlieren.

Faszination Haustier

Können nur Menschen als Influencer auf der Seite große Erfolge erzielen? Die Praxis zeichnet ein ganz anderes Bild. In den letzten Jahren gab es viele tierische Stars, die gemeinsam mit ihren Herrchen für jede Menge Aufmerksamkeit sorgten. Doch besonders der Start eines Kanals erweist sich oft als ein schweres unterfangen. Nur mühsam lassen sich die ersten Follower gewinnen, ehe ein exponentielles Wachstum einsetzen kann. Wer Instagram Follower kaufen möchte, sichert sich auf diese Weise einen schnelleren Start. Damit wird dem Algorithmus eine besonders hohe Bedeutung und ein reges Interesse an den Inhalten suggeriert.

Wer nun mit einem tierischen Kanal Erfolg haben möchte, muss schon en Protagonist ganz genau in den Blick nehmen. Wie hier an diesen Beispielen deutlich wird, gibt es aber nicht die eine Formel des Erfolgs, auf die gebaut werden kann. Mit Sicherheit spielt aber die Niedlichkeit der Tiere eine wichtige Rolle. Zugleich ist es trotz all der Bemühungen wichtig, dem Haustier nicht zu viel Stress zuzumuten, nur um wieder an das perfekte Bild oder Video zu kommen.

Regelmäßigkeit ist entscheidend

Nicht immer ist es eines dieser beiden Erfolgsrezepte , das den ersehnten Ertrag bringt. Da sie oft schon vielfach in die Tat umgesetzt wurden, sehnen sich viele User nach ganz neuen Inhalten. Wer dazu in der Lage ist, eigene Ideen auf die Plattform zu bringen und für Innovation zu sorgen, der kann mit diesem Content jede Menge User erreichen und die eigene Reichweite erhöhen.

Zugleich ist es für den langfristigen Erfolg wichtig, sich nicht zu schnell entmutigen zu lassen. Denn oft stellen sich die Erfolge erst nach einiger Zeit ein. Die Regelmäßigkeit der Posts ist deshalb wichtig, um Schritt für Schritt in diese Richtung zu gehen. Dann kann es nach einiger Zeit auch mit den finanziellen Sprüngen klappen, die als Motivation hinter dem Ganzen stehen.